Lunes negro: el “super dólar” arrasó con las acciones, los bonos y las monedas de todo el mundo

El superdólar arrasó con los bonos, acciones y divisas del mundo. También volteó los precios de las materias primas que más interesan a la Argentina. La soja y el maíz, por caso, perdieron 1% en Chicago. La tonelada de soja que estaba en USD 595 cuando comenzó el dólar soja, ayer cerró a USD 518.

El dólar está en el nivel más alto de los últimos 10 años frente a las principales monedas del mundo y es récord histórico contra la libra esterlina que ahora cotizó a USD 1,07. “Está muy complicado el mundo por la suba del dólar. Destruyó a todas las monedas. El euro vale 96 centavos, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años trepó a 4,20%. En Brasil el dólar voló y las acciones bancarias cayeron hasta 4%. La Argentina no pudo estar afuera. Basta mirar el panel de acciones y bonos para tomar dimensión de la crisis. Los dólares alternativos cayeron por el fin de mes cuando aumenta la demanda de pesos, pero es una estabilidad precaria”, señaló el analista financiero Franco Tealdi.

Los bonos argentinos tienen una paridad que se acerca a los peores momentos. Desapareció la resurrección que tuvieron cuando asumió Sergio Massa y saltaron de una paridad de 18% a 26,50%. Hoy están en 19%. Los bonos con los que se operan los dólares financieros, tuvieron fuertes bajas. El AL30D cayó 2,33% y el GD30D, 3,38%. El Banco Central no necesitó intervenir para contener al dólar como lo hizo en la rueda anterior.

El monto de negocios se redujo a USD 182 millones, 50 millones menos de lo que negociaba una semana atrás. El MEP cayó $3.57 (-1,2%) a $298,25, mientras el contado con liquidación operado contra el GD30 cedió $5,37 (-1,7%) a $306,86. El “blue” no tuvo negocios y cerró en $286, un peso menos que el día previo.

En la plaza mayorista, el dólar subió 82 centavos a $146,28. El ajuste se parece más a una revaluación que a una devaluación del peso.

El derrumbe de la moneda de Brasil obligará a replantear este ritmo devaluatorio. El dólar subió 2,43% a 5,40 reales. La Bolsa brasileña cayó 2,31% con los bancos y las petroleras a la vanguardia que vieron disminuir sus acciones en más de 4%. La situación se reflejó en el índice de países emergentes, el EEM, que retrocedió 1,2% y el EWZ de Brasil con un retroceso de 4,7%.

Los bonos de la deuda argentina cayeron más de 4% y elevaron el riesgo país en 68 unidades (+2,7%) a 2.596 puntos básicos, próximos a quebrar el techo psicológico de los 2.600 puntos donde los bonos toman color de default.

Esta huida de los dólares de países emergentes hacia Estados Unidos hizo que la renta de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años aumente a 3,90% una tasa que no se veía desde 2010. El DXY, el índice que marca el comportamiento del dólar frente a las 6 principales monedas del mundo, subió 1,02% y es el más alto desde 2012.

Por supuesto que incidió en la liquidación de los productores de soja que, si bien no se reflejó en el monto liquidado, sí en lo que vendieron que fue alrededor de 200 mil toneladas, la mitad del volumen habitual.

La liquidación alcanzó a USD 450 millones de los cuales 106 millones se lo vendieron a los exportadores. Las reservas, a pesar de los dólares que aportaron los sojeros, subieron USD 216 millones a 36.317 millones por la nueva y fuerte caída del yuan que alcanzó el límite crítico de 7,1488 por dólar. La caída del yuan rondó 0,75% y esto le costó al central más de USD 120 millones.

Con la constante devaluación de la moneda china los USD 21.500 millones del swap se redujeron a menos de USD 19.000 millones en los últimos dos meses. Para alivio del Banco Central están a punto de ingresar USD 3.900 millones del FMI porque se aprobó la revisión del trimestre.

“Hoy la exportación a la apertura salió a pagar $60 mil por tonelada lo que da un tipo de cambio de $200. Pero el mercado no convalidó esos precios y pedía $62.500 que no se aceptaron. Finalmente se negoció a $62 mil. El volumen fue magro porque a estos valores no es negocio. Si hago un promedio del valor de la soja desde que rige esta cotización de USD 200 por dólar, da un promedio ponderado de $69 mil. Esto significa que nunca se convalidaron los $76 mil de la primera rueda”, dijo Salvador Vitelli, especialista en agronegocios.

La Bolsa recibió el impacto a pleno. Con negocios por $2.273 millones el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, cedió 3,34% en pesos y 1,7% en dólares. Los bancos fueron los más castigados. Galicia, que es uno de los papeles más solicitados, bajó 5,92%. Transportadora Gas del Norte perdió 5,32%.

Los ADR’s -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron $4.267 millones y cerraron en rojo. Las caídas más notables fueron las de Banco Galicia (-5,9%) y Banco Macro (-5,6%).

Los futuros de los índices bursátiles, que se negociaban anoche en el mercado overnite, estaban arriba con alzas de hasta 0,76% en el Nasdaq de las tecnológicas en Nueva York. Que los mercados nocturnos confíen en que las bolsas neoyorquinas abrirán hoy al alza, no es una certeza. Pero se sabe que tras una gran caída sobreviene el llamado “rebote del gato muerto”, porque entran compradores a buscar papeles a precio de liquidación.

Para hoy se espera otra rueda agitada. El temor a la recesión que se está instalando en Estados Unidos es grande. De hecho, aumentaron los morosos en los créditos hipotecarios, un dato que siguen con atención los analistas del mercado.

