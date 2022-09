“Matanza de cerdos”, la nueva forma de cripto estafa que vuelve locos a los investigadores

La "matanza de cerdos" es una nueva forma de estafa en la cual se incentiva a la víctima a invertir dinero, mostrarle ganancias y hacerle creer que podrán obtener réditos extraordinarios. (REUTERS/Yuriko Nakao)

Una nueva forma de estafa está apareciendo en el mundo, donde personas son convencidas de invertir sumas de dinero cada vez mayores en supuestas plataformas de comercio impulsadas por criptomonedas. Se las conoce como “matanza de cerdos”, ya que se trata de incentivar a que una persona invierta dinero, hacerle creer que está generando ganancias para lograr que apueste más, y luego desaparecer con la inversión.

Estas plataformas están perfectamente diseñadas para parecer reales y confiables, les muestran a las víctimas cómo el dinero que están invirtiendo genera réditos, aunque se trata de nada más que un engaño. En determinado momento, tanto el dinero como el estafador desaparecen sin dejar rastro.

Tal es el caso de Cy, un hombre estadounidense de 52 años que le contó a la revista Forbes su caso de cómo fue estafado por una supuesta mujer llamada Jessica, que lo convención de invertir más de 1 millón de dólares que nunca más volvió a ver.

Todo comenzó en octubre de 2021, cuando un día Cy (quién pidió a Forbes que se lo identifique con ese seudónimo) recibió un mensaje de WhatsApp a su celular de un número desconocido. Una mujer que se hacía llamar Jessica le escribió diciéndole que había encontrado su contacto en su teléfono y que pensó que podrían ser viejos colegas.

Esta nueva clase de estafas se hacen a través de plataformas comercializadoras de criptomonedas. (foto: Portal de Noticias)

Pese a la sorpresa de Cy, quien no recordaba a ninguna Jessica, confió en su nuevo contacto, ya que rápidamente la conversación tomó un tono cercano, hablaron de sus vidas, de sus gustos gastronómicos y hasta de asuntos personales. Por ejemplo Cy le contó sobre sus dificultades para mantener a su familia, sobre su padre enfermo y cómo le pesó la decisión de tener que enviarlo a cuidados paliativos.

Los intercambios de mensajes siguieron y Jessica le contó a Cy cómo es que había estado viviendo durante el último tiempo. Supuestamente, gracias a invertir en la aplicación MetaTrader, había logrado ganar importantes sumas de dinero gracias a información privilegiada sobre el comercio de oro de un supuesto tío que vivía en Hong Kong, país de origen de los padres de Cy.

Cuando Cy le preguntó porqué compartía esa información tan valiosa con él, ella le dijo que simplemente porque empatizaba con su situación. “No quiero que trabajes tanto” le decía en los mensajes de texto.

A fines de octubre, Jessica le dijo que había recibido una nueva información de su tío, y lo animó a que realice una operación simulada para que vea los buenos resultados que podría obtener si invertía dinero real.

“Cerdos” u objetivos son “masacrados” por personas que los convencen de invertir sumas cada vez mayores en supuestas plataformas de comercio impulsadas por criptomonedas

En primer lugar le dijo que debía descargar la aplicación MetaTrader 5 desde el Applestore y le dio algunas instrucciones simples de cómo hacer una simulación. En ese primer ensayo, Cy pareció perder dinero, pero al otro día volvió a realizar una segunda simulación en la que, haciendo exactamente lo que Jessica le decía, parecía ganar 28.000 dólares.

Cy se mantuvo cauteloso, aunque esta simulación lo había hecho bajar la guardia. En este punto Jessica le insistió para que invirtiera dinero real, 10.000 dólares era la suma mínima con la que podría invertir, así que debía partir de eso. En una primera instancia, todavía desconfiado, Cy le sugirió a Jessica que cada uno de ellos ponga USD 5.000, pero su respuesta fue terminantemente negativa.

Así estuvieron durante unos días, hasta que Cy decidió dar un paso adelante y confiar en las promesas de su nueva amiga virtual, invertiría los 10.000 dólares. Para ello, Cy transfirió el dinero a Coinbase, luego a Crypto.com y allí Jessica le indicó que comprara Ethereum, luego le diría que compre una moneda estable, USDT, también conocida como Tether. Estos activos digitales, se usarían a su vez para comprar futuros de oro a través de MetaTrader.

Un hombre estadounidense fue estafado por más de un millón de dólares a través de WhatsApp. (Foto: Twitter)

Con el dinero real de Cy en juego, Jessica le dijo que había recibido nuevas noticias de su tío. Le indicó qué hacer paso por paso en una operación en la que supuestamente Cy había casi duplicado su inversión.

Ahora sí, Cy estaba completamente enganchado, había caído en la trampa. Al otro día, volvió a invertir otros 20.000 dólares y le dijo a Jessica “esto es un total de 30.000 dólares. Luego, el lunes, agregaré más. Nunca antes había manejado tanto dinero, así que da un poco de miedo”.

Jessica volvía a mostrarse segura y le preguntó si todavía dudaba de ella. Pero en este momento Cy estaba cegado por las ganancias que estaba observando. Llegó hasta invertir un total de 50.000 dólares y a generar, supuestamente, unos 13.000 dólares extra. El hombre de 52 años no podía creer la suerte que estaba teniendo.

Si es posible, tratá de llegar a los USD 500.000

Los días pasaron y Cy cada vez invertía más dinero, Jessica le decía que había recibido información de que se avecinaba un “gran mercado” y que debía prepararse para aprovecharlo. Cy comenzó a liquidar acciones, vendió casi 58.000 dólares de su cartera de fondos y luego otros USD 70.000 al día siguiente.

Hizo el mismo procedimiento que antes, compró con ese dinero criptomonedas que luego transfirió a MetaTrader para prepararse para la llegada de este “gran mercado”. Todo esto sucedía en el mismo momento en que la salud del padre de Cy empeoraba y Jessica apareció como una figura de apoyo para él, mandándole mensajes de apoyo y aliento.

Tras algunos días, Jessica volvió con la noticia de que los cerca de 200.000 dólares que Cy ya había invertido generaron una ganancia de aproximadamente 100.00 dólares. “Si es posible, tratá de llegar a los USD 500.000″, le escribió, sugiriéndole que siga invirtiendo.

El consejo es siempre desconfiar de mensajes de extraños que aparecen de la nada prometiendo réditos económico. (EFE)

Cy, completamente cegado por los supuestos réditos, vendió bienes familiares a escondidas y pidió dinero prestado a amigos para poder seguir invirtiendo. Continuó haciéndolo día tras día viendo cómo su billetera virtual seguía creciendo.

Los días pasaban y Jessica le seguía diciendo que invierta dinero, de hecho, le decía que debía llegar al millón de dólares invertido antes de que llegue el próximo “gran mercado”, que tendría lugar el 18 de noviembre. Cuatro días después de que fallezca el padre de Cy, quien buscó apoyo en quien creía era su nueva mejor amiga.

Cuando llegó el gran día, Cy ya tenía 440.000 dólares invertidos de su bolsillo y del dinero que había conseguido prestado. Esa inversión ya había alcanzado los 2.2 millones de dólares, según su interfaz de MetaTrader. Pero cuando se suponía que generaría enormes ganancias, la aplicación le mostró un saldo negativo de 480.000 dólares.

Las plataformas falsas están diseñadas para parecer reales y hacer creer a las víctimas que sus inversiones están generando rendimientos fantásticos, hasta que el estafador y todo el dinero que creen que han invertido desaparecen

“Perdí todo mi dinero”, le envió un mensaje a Jessica. “¿Qué tengo que hacer?” Jessica se apresuró a reprenderlo (“Si el principal no es suficiente, no se puede mantener hasta el punto de la ganancia”), pero también lo tranquilizó y le dijo que no se preocupe, que juntos podrían recuperar su dinero.

Logró convencerlo de que consiga más dinero, en total otros 600.000 dólares que junto a los 440.000 iniciales sumaron una inversión de 1,04 millones de dólares. Supuestamente, cuando llegara a los 1,8 millones, Jessica le enseñaría como retirar sus ganancias.

Pero el 3 de diciembre, MetaTrader volvió a mostrarle un saldo negativo. Cy había sido estafado por segunda y última vez. Luego, pensamientos suicidas se apoderaron de él, le comentó la situación a Jessica y ella le respondió que no podía hacer nada para ayudarlo, pero le volvió a decir que consiga dinero para seguir invirtiendo.

Cy ya no tenía de donde sacar dinero, y no tenía ningún recurso, había perdido todo, y se había endeudado con su propia familia y amigos.

FOTO DE ARCHIVO: Un banquero cuenta cuatro mil dólares estadounidenses en un banco de Westminster, Colorado, el 3 de noviembre de 2009. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

A pesar de haber hecho la denuncia, las autoridades le dijeron que era muy difícil que Cy recuperase su dinero, esa clase de operaciones financieras son muy difíciles de rastrear y es casi imposible localizar a los culpables.

Shawn Bradstreet, el agente especial a cargo de la Oficina de Campo de San Francisco del Servicio Secreto de los Estados Unidos, está trabajando activamente en muchos casos de matanza de cerdos, incluido el de Cy. “Actualmente, sus fondos son irrecuperables, pero aún estamos investigando su caso”, dijo. Bradstreet dice que la escala de la matanza de cerdos “no tiene precedentes en este momento”, lo que dificulta que las fuerzas del orden se mantengan al día, especialmente porque los perpetradores están en gran parte, si no en su totalidad, en el extranjero.

La “matanza de cerdos” es una estafa financiera a largo plazo relativamente nueva en la que “cerdos” u objetivos son “masacrados” por personas que los convencen de invertir sumas cada vez mayores en supuestas plataformas de comercio impulsadas por criptomonedas, tal como detalla Forbes. Las plataformas falsas están diseñadas para parecer reales y hacer creer a las víctimas que sus inversiones están generando rendimientos fantásticos, hasta que el estafador y todo el dinero que creen que han invertido desaparecen.

Muchos de los estafadores son víctimas, personas atraídas a países del sudeste asiático por la perspectiva de un trabajo mejor pagado y luego obligadas a realizar estafas

Las víctimas a menudo pierden sumas significativas, y la práctica es tan lucrativa que se está ampliando y llevando a cabo en masa en países como Camboya, Laos y Myanmar. Hasta ahora, los funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley, tanto a nivel federal como local, han avanzado poco en la recuperación de los fondos robados o en la captura de los perpetradores.

Para complicar los esfuerzos de aplicación de la ley está el tema de la trata de personas. Los defensores de los derechos humanos dicen que muchos de los estafadores son víctimas, personas atraídas a países del sudeste asiático por la perspectiva de un trabajo mejor pagado y luego obligadas a realizar estafas de matanza de cerdos, a veces bajo la amenaza de la violencia. A menudo, sus pasaportes y teléfonos celulares son confiscados a su llegada.

El consejo es siempre desconfiar de mensajes de extraños que aparecen de la nada prometiendo réditos económicos fabulosos. Hoy en día, con las criptomonedas en la escena, las estafas se han vuelto más originales y buscan las formas más rebuscadas para que la gente caiga en las trampas y así robarle sumas de dinero increíbles.

