Quiénes son los 3 economistas más relevantes como influencers de la Argentina

Expertos de la Universidad Católica Argentina (UCA) informaron los resultados del ranking que identifica a los influencers más importantes de la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Estados Unidos y España, según las interacciones en la red social Twitter.

La red social es una de las más trascendentes en cuanto al debate de temas relacionados con la política económica. Y pese a la crisis que atraviesa la Argentina, sus especialistas destacan en la materia.

El informe de la UCA detectó a los influencers económicos más importantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, EEUU y España

El Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la institución Atlas Network presentaron una nueva edición del Ranking de Influencers Económicos correspondiente a julio de 2022, actualización de un primer sondeo divulgado en 2020.

Según el trabajo, que estuvo a cargo de Juan Carlos Rosiello (coordinador), Roberto Salinas León y Carlos Newland; en dicha área “persiste una fuerte discusión sobre el rol que debe cumplir el Estado en la vida económica, las bondades de la regulación, el problema de la distribución del ingreso, el impacto de la inflación y, en general, y el funcionamiento del libre mercado y del capitalismo”.

El análisis efectuado en este trabajo ha permitido detectar dentro de los países seleccionados, a los influencers que tienen mayor impacto en los debates de temáticas económicas en la red social Twitter. A su vez, los países fueron seleccionados dentro del conjunto latinoamericano, por ser los que tienen influencers con un número significativo de seguidores y de impacto en la red social.

En la actualidad, el senador radical y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner Martín Lousteau volvió a encabezar la nómina de los participantes argentinos (6 en el escalafón general), seguido del precandidato presidencial Javier Milei (8 en la tabla general), quien ascendió dos posiciones con respecto del relevamiento de dos años atrás.

Mantiene el tercer lugar el ex candidato presidencial y actual diputado José Luis Espert (9 en la general), mientras que resignó dos puestos y descendió al cuarto lugar Alfonso Prat Gay, ex ministro de Economía de Mauricio Macri, y también ex presidente del BCRA durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El economista y periodista Alejandro Bercovich aparece en el quinto lugar entre los influencers argentinos (17° en el ránking general). También figuran Manuel Adorni (6° y 23°, respectivamente), Martín Tetaz (7° y 25°), Roberto Cachanosky (8° y 27°), el ex ministro Martín Guzmán (9° y 31°), y el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian (10° y 32°) les siguen en la nómina.

En 2022 la edad promedio de los influencers es de 52 años. Todos ellos cursaron sus carreras de grado en el país y algunos de ellos realizaron estudios de posgrado (en general de maestría) en el exterior: Alfonso Prat Gay, Martín Redrado y Martín Guzmán se formaron en Estados Unidos, mientras que Martín Lousteau lo hizo en Europa. Por su intensa actividad en la red social se destaca Manuel Adorni, docente, consultor y periodista económico, ya que de los influencers seleccionados es el que más interacciones recibe en su cuenta. Esto puede estar impulsado por su activa presencia en medios radiales y televisivos.

La clasificación de influencer incluye un listado de 70 personalidades en total y se desglosa en dos tablas, elaboradas a partir de dos criterios diferentes: “ranking por cantidad seguidores” y “ranking por impacto”.

En el caso del primer criterio, por encima de los influencers económicos argentinos ubicados en el “top ten”, se encuentran el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro (primer puesto), el economista y Premio Nobel estadounidense en la materia, Paul Krugman (segundo puesto), los brasileños Ricardo Amorim (3°) y Rodrigo Constantino (4°), y el economista español Alberto Garzón (5°).

Siguen Lousteau (6°), Iván Oscar (7°); Milei (8°), Espert (9°) y Prat Gay (10°). Cabe resaltar la presencia de cuatro argentinos en este top ten, seguidos por dos brasileños y dos colombianos.

En términos de impacto, Manuel Adorni sigue ocupando el primer puesto entre los argentinos. El economista que más incrementó su impacto en la red social fue Martín Tetaz con el 120%, seguido por Javier Milei con el 111%, mientras que el desempeño inferior lo tuvo Martín Guzmán con una caída del 64%. En términos de posicionamiento por impacto, Javier Milei mostró el mejor desempeño, subiendo tres lugares, mientras que el desempeño más pobre lo tuvo el exministro de economía Martín Guzmán, que relegó cinco puestos.

En términos de impacto, los diez primeros son: 1° Gustavo Petro, 2° Manuel Adorni, 3° Áxel Kaiser, 4° Andrés Velasco, 5° Ricardo Lagos, 6° Ernesto Samper, 7° Rodrigo Constantino, 8° Alberto Garzón, 9° José Luis Espert, 10° Javier Milei. En este “top ten” encontramos tres chilenos y tres argentinos.

El influencer que tuvo el mayor crecimiento de su impacto en términos globales dentro del ranking fue el colombiano Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, quien lo incrementó un 388% entre una medición y otra. En el extremo opuesto se encuentra Martín Guzmán, ex ministro de economía de Argentina con una pérdida de impacto del 64% respecto de 2020.

Siete de los influencers argentinos (Lousteau, Prat Gay, Guzmán, Espert, Milei, Tetaz y Melconian) han ocupado cargos públicos. Si bien tres de ellos -Espert, Milei y Tetaz-, han incursionado en la política recientemente, junto con Cachanosky provienen de la actividad privada como consultores económicos. Entre los influencers de Argentina sólo Guzmán -ex ministro de Economía- proviene del ámbito estrictamente académico.

Sigue destacándose en el primer lugar Martín Lousteau, con cerca de 1,2 millones seguidores en Twitter, que casi duplica el número que presenta Javier Milei, quien ocupa la segunda posición. El influencer de este país que tuvo mayor incremento en el número de sus seguidores fue Manuel Adorni, con una variación del 75%, mientras que el que tuvo el desempeño más modesto fue Alfonso Prat Gay, con un incremento de solo el 1 por ciento.

