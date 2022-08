Dólar ahorro: menos del 8% de los clientes bancarios pueden acceder al cupo mensual de USD 200

Los usuarios que hayan optado por mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas no podrán acceder a la compra de hasta USD 200 disponibles para minoristas, el llamado dólar “ahorro”, según confirmaron fuentes del Banco Central. Pese a que la norma respectiva aún no fue publicada, anticiparon que se extenderá el criterio ya vigente de que “no puede acceder al dólar ahorro quien reciba cualquier subsidio del Estado”, ahora inclusivo a las tarifas de los servicios energéticos.

La eventual restricción se aplicará al cupo de USD 200 mensuales que permite acceder a comprar divisas al valor del “dólar solidario” o “dólar ahorro” que actualmente cotiza a $238,65 en el promedio de bancos. Ese valor surge de sumar al del dólar oficial un 30% del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y un anticipo de 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales.

Mientras el Gobierno ajusta el “cepo” solo el 5% de los clientes bancarios compra dólar “ahorro”

La misma se basará en la Comunicación “A” 7105 de 2020 del BCRA que no considera admisible el cupo para quien “sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social”.

No obstante, menos del 8% de los clientes bancarios compra divisas mensualmente. Según se desprende de datos oficiales, hay 18,4 millones de personas con cuentas en entidades financieras, pero solamente 1,4 millones compraron “dólar ahorro” en julio de acuerdo al Balance Cambiario del BCRA. De esa forma, apenas el 7,6% de quienes tienen una cuenta bancaria pudo comprar su cupo mensual de 200 dólares en julio. En junio habían comprado 855.000 personas, lo que representa el 4,65% de los titulares de cuentas.

Fuente: Balance Cambiario BCRA - Julio 2022

La enorme emisión monetaria requerida para financiar los programas sociales, se entendía, no debía llegar al mercado cambiario formal y limar de a poco las reservas internacionales. Así, la segmentación de subsidios generó una situación similar. Quienes completen el formulario que tiene online la Secretaría de Energía están solicitando en forma voluntaria la asistencia del Estado para pagar sus consumos de electricidad y gas.

Los beneficiarios del IFE y el ATP habían quedado fuera del dólar solidario en 2020

Sin embargo, de la intención a la aplicación puede haber una distancia. Y esto es porque aplicar esta restricción requiere de acceso rápido a la base de datos de beneficiarios para el sistema financiero.

En el caso del IFE y el ATP, los CBU de esos beneficiarios estaban al alcance de la mano para el Banco Central. Ahora, para poder impedir el acceso al mercado de cambios de los beneficiarios de subsidios energéticos, el sistema financiero debería tener acceso a esos nuevos datos. Para implementarlo va a ser necesaria la firma de un convenio entre el Banco Central y la Secretaría de Energía que permita cruzar los datos.

El BCRA evalúa más cambios en las restricciones

El director del Banco Central, Agustín D´Attellis, afirmó este viernes que, pese a que aún “no está la norma vigente”, la entidad monetaria se encuentra analizando la prohibición del cupo de USD 200 mensuales en las entidades financieras para quienes reciban subsidios en las tarifas de electricidad y gas, al tiempo que indicó que “probablemente” se elimine la restricción para quienes hayan recibido salarios financiados por el programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

En diálogo con radio Urbana Play, el integrante del directorio del BCRA aclaró que la norma aún no está vigente porque “no cerró la posibilidad de anotarse al subsidio y no están las bases de datos consolidadas”, pero indicó que “muy probablemente vaya a ocurrir” y “la posibilidad que ocurra existe y está clara”.

“Si se revisa el historial, toda persona que recibe algún tipo de subsidio del Estado no tiene acceso a comprar dólares. Por ejemplo, quienes reciben la Asignación Única por Hijo (AUH), o recibieron un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, no pueden acceder al cupo de USD 200″, justificó el funcionario.

