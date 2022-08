Clubes de barrio, comedores comunitarios y entidades sin fines de lucro seguirán recibiendo subsidio pleno en las tarifas de electricidad

Los comedores comunitarios seguirán recibiendo el subsidio pleno, pero deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCom)

La secretaria de Energía, Flavia Royón, aclaró hoy en relación a los clubes de barrios de todo el país que “ los Clubes inscritos en el registro previsto en el artículo 4 de la Ley 27.098, y hasta tanto se reglamente el artículo 16 de la misma, mantendrán los subsidios en el precio de la energía”.

En igual sentido, la funcionaria señaló que los comedores inscriptos en el ReNaCOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil) “mantendrán los subsidios, y regímenes con tarifa social como entidades de bien público, bomberos voluntarios, entidades sin fines de lucro, etc”, expresó.

La aclaración se debió a que esta mañana, en una entrevista radial, Royón había señalado que a los clubes de barrio y entidades comunitarias se les retiraría, a partir del 1 de septiembre, el 20% de los subsidios a la electricidad, sin esta salvedad, que no le había sido consultada.

En una extensa entrevista, la flamante funcionario recordó que el tope de consumo mensual a partir del cual no habrá subsidio caso es de 400 kilowatt hora (KWh) para los distritos que tienen redes de gas natural y de 550 KWh para aquellos que no tienen gas por red.

Los cuadros tarifarios, ratificó, se publicarán la semana próxima y regirán a partir del 1 de septiembre. Lo mismo, dijo, sucederá con los del gas, cuyos umbrales también se conocerán durante la semana, aunque en este caso la cuestión es más compleja ya que, precisó, hay 29 subzonas en todo el país.

Royón y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti MARCELO CAPECEzzzz

Royón explicó que la “segmentación” de tarifas “nunca se había aplicado en la Argentina” por lo que había cierta inquietud de parte de la población. “Hay miedo por lo que pasa en el mundo con los precios de la energía, a la gente le interesa en cuánto se le va a reflejar en la factura. La mayoría empezó a entender de qué se trataba”, señaló.

Tarifas más justas

“Debíamos ir a un mecanismo de tarifas más justas, donde se subsidia al que realmente lo necesita. A los sectores de bajos ingresos no se le retira el subsidio. Se le retira a gente de altos ingresos o a quien no lo pidió. Ahora al subsidio uno lo tiene que pedir”, subrayó la exministra de Energía y Minería de Salta, quien aclaró que el actual “Registro de Acceso a Subsidios de Energía” (RASE) “no es una foto estática, va a estar abierto y se va a ir actualizando” en función de situaciones personales como mudanzas o cambios de trabajo.

En el futuro, agregó, “podemos ir actualizando el sistema de topes y hasta generar premios”. El objetivo, enfatizó, es “ir a un esquema de tarifas más justas” e “ir estimulando la eficiencia energética”.

“La idea es dar subsidios a quién lo necesita” pero no al resto, explicó, porque “la energía es un bien preciado, hay que cuidarlo y valorarlo”.

Además, Royón estimó que el retiro del subsidio a la electricidad no debería afectar más del 1 a 2% el monto de las expensas comunes en los consorcios de edificios de propiedad horizontal. Y que en el caso de comercios y pymes, que no son ni usuarios industriales ni residenciales, en un primer tramo se les retirará también el 20% del subsidio que recibían hasta ahora y que esta medida, “en la estructura de costos de un comercio o pyme no debería disparar costos y aumentos de precios”. Por lo tanto, concluyó, “dependerá del comerciante si traslada ese aumento a los precios, pero no tenemos datos de que les pueda afectar la rentabilidad”.

SEGUIR LEYENDO: