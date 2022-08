Las oportunidades de la Argentina en materia de energía: hay recursos naturales pero el sector privado pide políticas de largo plazo

Los directivos de las empresas del sector energético repasaron las oportunidades en la Argentina (Adrián Escandar)

La opinión sobre las oportunidades que tiene la Argentina de convertirse en un proveedor relevante de energía para el mundo es unánime: están los recursos pero falta un plan estratégico a largo plazo para lograr el objetivo. En medio de la transición energética global, donde crecerá la demanda de gas y litio, entre otras fuentes de energía, el país cuenta con grandes chances de poder aumentar su producción y sus exportaciones si supera varios desafíos: infraestructura y consensos que incluyan a todos, oficialismo y también oposición.

“ Hay que llenar el país de caños ”, dijo contundente Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina, la filial de la compañía global dedicada a las energías renovables. “Hoy la discusión es ampliar la capacidad de transporte para el consumo interno y para la exportaciones. Las inversiones en Vaca Muerta colapsaron el sistema de transporte”, señaló.

Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina (Adrián Escandar)

Su propuesta es armar mesas de diálogo sectoriales que resuelvan los problemas concretos y particulares. Por ejemplo, una mesa del litio, otra de infraestructura, otra de gas, donde estén presentes los gobiernos nacional y provinciales, sindicatos, empresas y también la oposición, para poder generar una política de largo plazo.

“Estamos todos a disposición. Somos ingenieros, nos gusta resolver problemas”, se sumó Matías Campodónico, el nuevo presidente de Dow Argentina y la región de Sur de América Latina. El directivo recordó que la compañía tiene 25 años en la Argentina y fue una de las pioneras en el desarrollo de Vaca Muerta, junto con YPF.

Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Estrategia y Planeamiento Upstream de Pan American Energy (PAE)

En el comienzo de la charla, Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Estrategia y Planeamiento Upstream de Pan American Energy (PAE), detalló el momento de transición energética global, donde se busca energía competitiva accesible para millones de personas en el mundo que sea sustentable, no solo por ser o no finita si no por si generan o no emisiones de carbono.

“Las oportunidades están. Tenemos recursos y tenemos un mercado que solicita este tipo de energía. Europa apunta a la energía verde y la Argentina tiene que transitar ese camino, pero también hay muchas regiones emergentes en el mundo que requieren energía y su alternativa hoy es carbón. Y desde la Argentina con las reservas de gas que tenemos podemos ayudar a esas economías a ser mas limpias”, destacó.

“Como país asumimos compromisos creo que falta poner objetivos claros, tener un plan con una ejecución disciplinada para ofrecer energía y minerales críticos para la transición energética” (Calo)

Guillermo Calo, manager director de Rincon Lithium Project Rio Tinto, remarcó las oportunidades en el desarrollo de litio, donde la Argentina tiene mucho potencial, como la segunda reserva mundial y el cuatro productor con solo dos operaciones pero más de 10 proyectos prontos a entrar en producción.

“Como país asumimos compromisos creo que falta poner objetivos claros, tener un plan con una ejecución disciplinada para ofrecer energía y minerales críticos para la transición energética. Si no logramos producir con bajas emisiones se nos van a restringir algunos mercados en cantidad y probablemente en precio”, señaló. Y enumeró oportunidades —que requieren mucha inversión y estabilidad— también en cobre y otros minerales que no están siendo aprovechadas.

Guillermo Calo, manager director de Rincon Lithium Project Rio Tinto (Adrián Escandar)

Campodónico pidió ver el “vaso medio lleno”: hace 10 años, Vaca Muerta era un signo de interrogación y hoy es una realidad. “El optimismo se cimenta en lo que veo como un consenso en el arco político de que esta es la salida para nosotros, que nos permiten resolver la restricción externa que enfrenta a la Argentina y financiar la infraestructura para que la transición energética avance. Es la ventana que tenemos que aprovechar”, agregó.

Genesio enfatizó que es difícil encontrar un país con todo el potencial energético que tiene la Argentina y que puede convertirse en productor de hidrógeno verde. “La transición demanda los recursos que tiene este país. Estamos con los recursos indicados en el momento indicado de la historia y tenemos la obligación de desarrollar nuestro potencial y que el país se convierta en uno de los actores relevantes a nivel mundial.

“El desafío macroeconómico es obvio, pero se va a terminar resolviendo. El mayor desafío que tenemos es ponernos de acuerdo. Estamos sobre una bomba de potencial y la manera más simple es el diálogo político dentro del sector público y privado. Hacen falta políticas de largo plazo, tal vez no grandes si no sectoriales”, concluyó.

Matías Campodónico, el nuevo presidente de Dow Argentina y la región de Sur de América Latina (Adrián Escandar)

En la Argentina, según detalló, se encuentran reservas en gas que son 6 veces las que se consumirán a nivel interno y sumado exportaciones a Chile para los próximos 20 años. “Tenemos suficientes reservas para abastecernos y abastecer al mundo y da lugar para muchos proyectos de exportaciones de gas o de consumo de ese gas para la transición energética, para hacer hidrógeno verde, metanol, amoníaco”, puntualizó Bulgheroni. Y planteó la necesidad de exportar y tener una integración más fuerte con Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia. E incluso exportar a Brasil vía Bolivia con la infraestructura ya existente.

Al comienzo del encuentro, José W. Fernández, subsecretario de Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, había sido muy claro a la hora de señalar las expectativas sobre la Argentina: “Tiene los recursos que pueden ayudar al mundo. La Argentina es parte de la solución y tiene el potencial en gas, energía solar, eólico y off shore”. Y aseguró que los Estados Unidos quieren colaborar para que el país pueda ingresar en un proceso de descarbonización.

También dijo que la transición energética requiere de minerales, donde la Argentina también tiene recursos. “Es una gran oportunidad para América Latina que tiene el 60% del litio y para la Argentina que es la tercera en reservas y la cuarta en producción”.

