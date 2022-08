Massa, luego de un feriado de “reuniones a full”: nuevo esquema de subsidios en el comienzo de una semana con promesa de más anuncios

Massa y secretarios y asesores el viernes a al medianoche

El viernes pasado muy tarde –ya en la madrugada del sábado, en rigor–, el ministro de Economía Sergio Massa tuiteó dos fotos con su equipo más cercano de funcionarios. “Con el gabinete productivo revisando algunas decisiones para la semana que viene“, escribió en una de ellas; “Analizando los próximos pasos en materia fiscal y financiera”, posteó en la otra.

Lo cierto es que Massa siguió con las reuniones el fin de semana largo, tanto en su oficina de Libertador, en el centro porteño, como en su casa en Tigre. Ayer lunes, por caso, por la mañana, tuvo encuentros en ambos lugares, confirmaron en su entorno. Feriado largo de “reuniones a full”, definieron cerca del ministro. Fueron jornadas de trabajo con sus funcionarios y colaboradores más cercanos: Raúl Rigo, secretario de hacienda; Eduardo Setti, secretario de Finanzas, Guillermo Michel, titular de la Aduana; Lisandro Cleri, el mañana asumirá como vicepresidente del Banco Central; Leonardo Madcur, jefe de asesores, entre otros. Todo de cara a otra semana que arranca con la promesa de nuevos anuncios.

El nuevo ministro llegó al cargo en medio de una escalada del dólar que generó la salida de Martín Guzmán y la efímera designación de Silvina Batakis. Lo hizo con el supuesto visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner y con plan que, aseguró, tenía como lineamientos centrales al orden fiscal, el sostenimiento del superávit comercial y el fortalecimiento de las reservas.

Otra foto de las reuniones que mantuvo el ministro con su equipo

Según pudo saber Infobae, los temas centrales con los que debatió con su equipo en las últimas horas fueron:

- Energía. Se habló de cómo será la reducción de gastos energéticos. Massa confía en que puede ahorrar más de USD 400 millones por el nuevo esquema de segmentación, devolución de barcos y reembolsos desde el exterior por compras no concretadas del demandado globalmente GNL.

En medio de rumores sobre una nueva postergación, se espera para hoy al mediodía el anuncio del nuevo esquema de tarifas que se aplicará en los próximos meses, cuyo foco es la quita de subsidios a los usuarios de más poder adquisitivo. La clave, además, será la definición de los topes al consumo para quienes, por el contrario, mantengan la tarifa subsidiada: a partir de determinado consumo mensual o bimestral de gas o electricidad se comenzará a pagar la tarifa plena. Por lo pronto, ayer se adelantó cómo será el esquema para el agua.

Resta saber el detalle fino de la luz y el gas. Algunas pistas dio Flavia Royón, la nueva secretaria de Energía, quien dijo en una entrevista durante el fin de semana que las nuevas tarifas incluirán subas de hasta 5.000 pesos. “Si no reducimos el déficit, se genera el impuesto más injusto, la inflación”, aseguró y ratificó que no habrá aumento para el nivel de bajos ingresos y que para los sectores medio y alto será en 3 tramos a partir de septiembre. No dio más detalles.

Massa viajará a Washington a fin de mes y tiene previsto reunirse con Kristalina Georgieva, titular del FMI

- Orden fiscal. Massa y su equipo le están dando los retoques finales al esquema de “cero gasto de más en el Estado”, algo que el ministro y su secretario Rigo estuvieron comunicando a las áreas operativas de los ministerios y otros organismos. Cómo contó Infobae la semana pasada, el ministro protestó en su primera reunión de Gabinete contra los que le piden fondos y tienen los presupuestos depositados a plazo fijo. No dio nombres pero la referencia pareció dirigida a los organismos descentralizados nacionales, ya que los ministerios funcionan con la llamada Cuenta Única del Estado nacional.

Esta semana Economía podría tener listo dos decretos en ese sentido. Uno por el que recupera los excedentes de crédito presupuestario de las jurisdicciones y otro de Caja Única, para que todos los organismos usen el mismo criterio que los ministerios para el manejo de fondos. Una idea de Batakis.

- Provincias. Parte del trabajo de orden fiscal arriba detallado se hace en paralelo con las provincias: Massa busca lograr el mismo efecto de austeridad en las jurisdicciones del resto del país.

- Créditos. Esta semana se entregarían los primeros 30.000 millones de pesos en créditos para bienes de capital y ampliación de capacidad instalada para industrias. Se esperan más detalles al respecto en las próximas horas.

Viaje al Norte

Mientras tanto, Massa sigue preparando su primer viaje al exterior como ministro. Será el viaje en el que buscará generar confianza, algo que se puede traducir como dólares que refuercen las magras reservas y sostengan el esquema acordado con el FMI. No será una “mega gira”, como se especuló antes de su jura, cuando se dijo que podría hilvanar un trayecto entre EEUU, Europa y Qatar.

Esta primera etapa será sólo en Estados Unidos. Según está previsto hasta el momento, Massa llegaría a Washington el 29 de agosto. La agenda la están delineando el embajador Jorge Arguello y Gustavo Martínez Pandiani, asesor histórico de Massa en temas de relaciones internacionales. El ministro estaría dos días en la capital de Estados Unidos y se reuniría con Kristalina Georgieva, la titular del FMI, en lo que sería el primer encuentro en persona entre ambos. También con funcionarios del Tesoro del gobierno de Joe Biden –no está claro con quien aún– y quizás con algún representante del Departamento de Estado, como podría ser Juan González, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Verá, además, al titular del BID, Mauricio Claver-Carone.

El último día del mes viajará a Nueva York donde tendría encuentros con inversores y bonistas, seguramente en el Consulado argentino en esa ciudad, en la calle 56 a pocos metros de la 5ta Avenida y a dos cuadras del Central Park.

Massa invitó a su antecesora, Silvina Batakis, pero aún no está confirmada la delegación. “Un poco después irá al Club de París para retomar la negociación que dejó pendiente Guzmán. Y de ahí quizás Qatar, pero no va a ser todo en el mismo viaje”, destacaron cerca de Massa.

Otra incógnita que resta despejar es quién será el segundo de Massa, el secretario de Programación Económica también conocido como “viceministro”. A la danza de nombres se volvió a sumar Gabriel Rubinstein, el primer candidato al puesto que trascendió públicamente desde Economía (en off, claro) y que luego fue deslistado de la nómina de candidatos. ¿Será? Habrá que seguir esperando, por el momento. Ese cargo, que en el Palacio de Hacienda prometen será ocupado esta semana, es el último que resta definir del organigrama extendido del nuevo ministerio de Economía, Producción y Agricultura.

SEGUIR LEYENDO: