El plan de acción que el equipo económico prepara para el Banco Central

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce

En la Argentina los traders hablan sobre un plan de acción que silenciosamente proyecta el equipo del nuevo ministro de economía de Argentina, Sergio Massa, para estabilizar el turbulento mercado cambiario. Las medidas, menos atractivas para la sociedad que las anunciadas públicamente el 3 de agosto pasado, buscarían atacar las principales causas de fondo en la presión que sienten los precios domésticos.

Un Banco Central ‘hawkish’

El ministro oficializaría en los próximos días a un hombre de su confianza frente a la botonera del Banco Central. Se trata de Lisandro Cleri, que asumirá oficialmente como vicepresidente primero, participará en las reuniones de directorio y tendrá a su cargo la mesa de operaciones del organismo monetario.

Cleri llega con la parte del plan de Massa que no fue anunciada en público: un ajuste monetario contractivo, que pondrá límites a la voracidad de las transferencias del Tesoro nacional y que intentará quitar combustible a la demanda de dólares en el mercado.

Según personas con conocimiento directo de los planes, el primer objetivo es eliminar el exceso de pesos de la economía, lo que implica interrumpir las asistencias al Gobierno, una de las primeras medidas anunciadas por el propio Massa la semana pasada. Luego, se buscaría aplicar un fuerte incremento de tasas de interés y aumentar la venta de letras de deuda. Todo esto busca allanar el camino hacia un segundo objetivo, también ineludible y poco amigable para la opinión pública: la corrección cambiaria del peso, esta vez, en términos reales.

Un vocero del BCRA declinó hacer comentarios. Un representante del Ministerio de Economía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.

Medidas en estudio

La señal para interpretar que la primera etapa ya fue cumplida será que las tasas de interés del mercado queden alineadas con la de política monetaria, dicen quienes están al tanto de este plan y pidieron no ser citados porque el plan no es público y aún está en discusión. Hoy las tasas de cauciones, préstamos a corto plazo, cotizan hasta 15 puntos básicos por debajo de la tasa de referencia. El equipo de Massa ve en esto un indicador de la superpoblación de pesos. Frente a esto, están dispuestos a poner en funcionamiento todos los mecanismos de absorción. Pero, además, están bajo estudio algunas herramientas menos ortodoxas, como permitir a los fondos comunes de inversión que participen en la demanda de pases del Banco Central o empezar a hacer intervenciones oficiales en la tasa de caución. Son dos medidas que fueron conversadas en el directorio pero aún no lograron consenso.

El camino a la devaluación

Resuelto todo esto, habría espacio para tomar medidas en el frente cambiario. Massa es consciente de que el tipo de cambio está atrasado y de que, en el contexto actual, las monedas emergentes se están depreciando, según las personas que conocen su plan. Una estabilización del mercado monetario sería la señal de largada para empezar a ajustar el peso a mayor ritmo que la inflación. ¿Depreciación acelerada del crawling peg o salto discreto? Se verá.

Massa buscará simultáneamente algunas vías para apuntalar las reservas. El ministro tiene previsto reunirse con el sector agropecuario para incentivar la venta de dólares. Además, en su presentación el 3 de agosto, el funcionario adelantó que tiene disponible evaluará 4 ofertas de repo de instituciones financieras.

La nueva estrategia

Los traders más avezados del mercado empezaron a tomar nota. Lo más difícil de esta tarea para cualquier operador es distinguir entre lo que ellos quisieran que suceda y lo que probablemente terminen siendo decisiones tanto pragmáticas como ideológicas del gobierno.

El canje del Gobierno sobre los bonos más cortos despejó el miedo al incumplimiento de la deuda en pesos y dejará pocos títulos indexados en la góndola en el corto plazo. Se descarta que hubo alta adhesión del sector público, que tenía el 55% de los títulos que participaron del canje. Habrá que prepararse frente a un escenario de mayor duración apostando por los bonos CER con vencimientos en 2024 y 2026, proponen los traders. La promesa de recomponer tarifas también la dará fuerza a las acciones energéticas, algo que ya viene tomando impulso desde el desembarco de Massa. Si el plan del nuevo ministro es exitoso, y la inflación y la devaluación esperada se desaceleran, los bonos en tasa fija en pesos con vencimiento más allá del 2023 volverán a emerger como una opción atractiva. Y la deuda soberana en dólares, ley Nueva York, será la nave insignia de los que ven luz al final del túnel para la Argentina.

Con información de Bloomberg

