Cuáles son los países más ricos del mundo y qué lugar ocupa la Argentina

Al tomar en cuenta el PBI per cápita, la Argentina ocupa un lugar relativamente bueno en comparación con los demás países regionales. (Istock)

Armar un ranking siempre puede generar sorpresas. Por ejemplo, cuando se mencionan los países más ricos del mundo. A priori, cualquiera pensaría en Estados Unidos, China y Japón. Pero si la medición se hace por el PBI per cápita a precios constantes, los resultados son otros y la Argentina ocupa un buen lugar en comparación a la mayoría de sus vecinos.

Según la publicación Gobal Finance, “algunos países muy pequeños y muy ricos -como Luxemburgo, Suiza y Singapur- se benefician de tener sofisticados sectores financieros y regímenes fiscales que ayudan a atraer inversiones extranjeras y talento profesional”. “Otros, como Qatar, Brunei y los Emiratos Árabes Unidos, tienen grandes reservas de hidrocarburos u otros recursos naturales lucrativos. Los relucientes casinos y las hordas de turistas también son buenos para el negocio: a pesar de las pandémicas restricciones a los viajes internacionales, el paraíso asiático del juego, Macao, sigue siendo uno de los estados más prósperos del mundo”, subrayó.

Argentina ocupa el lugar 67º del ranking , solo superado en la región por Uruguay, tomando el tipo de cambio oficial.

“La pandemia del COVID-19 levantó el velo de estas disparidades de una manera que pocos podrían haber previsto. Aunque no cabe duda de que las naciones más ricas -a menudo más vulnerables al coronavirus debido a su población de mayor edad y a otros factores de riesgo- disponían de los recursos necesarios para atender mejor a los necesitados, no todos tenían el mismo acceso a ellos”, se aclaró.

“Y no sólo eso, la recesión económica afectó más a los trabajadores mal pagados que a los que tenían ocupaciones bien remuneradas. También surgió un nuevo tipo de desigualdad: algunas personas pudieron trabajar desde casa, otras perdieron su medio de vida y se encontraron sin apenas red de seguridad: quedaron al descubierto grandes agujeros en los sistemas de bienestar más célebres del mundo”.

Sin duda, “cuando se produce una crisis de tal magnitud sin precedentes, uno prefiere estar donde los servicios sociales y de bienestar puedan ofrecer cierto grado de asistencia y los hospitales tengan un acceso fiable a la electricidad”.

“En los 10 países más pobres del mundo, el poder adquisitivo medio per cápita es de unos 1.350 dólares, mientras que en los 10 más ricos se acerca a los 100.000 dólares, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

La pandemia de coronavirus dejó al descubierto grandes agujeros en los sistemas de bienestar más célebres del mundo.(Istock)

Sin embargo, “hay una razón más para desconfiar de aceptar tal prosperidad económica al pie de la letra. El FMI ha advertido en repetidas ocasiones que ciertas cifras deben tomarse con pinzas. Por ejemplo, muchas naciones de nuestra clasificación son paraísos fiscales, lo que significa que la riqueza generada originalmente en otros países acaba inflando su PIB debido a sofisticadas prácticas contables y legales”.

“Aunque el año pasado más de 130 países firmaron un acuerdo global para garantizar que las grandes empresas paguen un tipo impositivo mínimo del 15% (un acuerdo que ahora parece estar en peligro debido a la oposición de legisladores y políticos en muchos de ellos), los críticos han argumentado que dicho tipo es apenas superior al de naciones como Irlanda, Qatar y Macao”, aclaró.

En la actualidad, “se calcula que más del 15% de las jurisdicciones mundiales son paraísos fiscales y que cerca del 40% de los flujos mundiales de inversión extranjera directa son las llamadas transacciones fantasma, inversiones financieras que pasan por cascarones corporativos vacíos sin influencia real en la economía de un país y en el bienestar financiero de la población”. “Si a esto le añadimos la desigual distribución de los recursos, resulta fácil entender por qué incluso en países muy ricos viven personas muy pobres”, indicó la publicación.

El ranking indica que los 10 países más ricos son:

1º. Luxemburgo

Luxemburgo aparece como el país más rico del mundo en base a su PBI per cápita. (Getty)

Con un PBI per cápita de USD 140.694, Luxemburgo es famoso por sus vistas naturales y sus castillos, el país utiliza gran parte de su riqueza para mejorar la vivienda, la salud y la educación de su población, que tienen el mejor estándar de vida de la eurozona.

2º. Singapur

Vista panorámica de la bahía de la ciudad de Singapur, capital de la segunda nación más rica del mundo. (Getty)

Con un PBI per cápita de USD 131.580; desde su independencia en 1965, diversificó su economía, educó a su población y se convirtió en uno de los territorios más amigables para hacer negocios.

3º. Irlanda

Sorpresivamente, Irlanda ocupa el tercer lugar del ranking, siendo el segundo país europeo. (Getty)

Sorpresivamente Irlanda es el segundo país europeo de la lista, con un PBI per cápita de USD 124.595; tiene cinco millones de habitantes y creció luego de la crisis financiera global del 2008 con una serie de reformas estructurales y el ensanchamiento de la radicación de empresas por su bajo nivel de tributación.

4º. Qatar

La próxima sede del Mundial de Futbol es el cuarto país en aparecer en la lista de los más ricos. (Getty)

Con un PBI per cápita de USD 112.789, Qatar ocupa el cuarto lugar; con una población de 2,8 millones de personas, la sede del próximo mundial de fútbol se ha mantenido en la lista de los países más ricos por más de 20 años.

5º. Macao

Macao, el paraíso asiático del juego, experimentó un fuerte aumento de su riqueza desde que se liberalizaron los juegos de azar en 2001. (Getty)

Con USD 85.611 de PBI per cápita, la ex colonia portuguesa y actual territorio especial de China experimentó un fuerte aumento de su riqueza desde que se liberalizó el juego en 2001; con una población de 600.000 personas, por la pandemia perdió posiciones en el ranking de PBI per cápita respecto del 2019.

6º. Suiza

Vista aérea de la ciudad de Ginebra, en Suiza, donde cerca del 15% de la población adulta tiene más de un millón de dólares. (Getty)

El pequeño país de Europa central tiene un PBI per cápita de USD 84.658; más allá del chocolate y las navajas, “su industria financiera, aseguradora y farmacéutica, tiene la mayor concentración de ricos en el mundo: 14,9% de su población adulta tiene más de un millón de dólares. Pese a que sufrió como otros países europeos la pandemia, su menor dependencia de los sectores intensivos hizo que el impacto fuera menor.

7º. Emiratos Árabes

Vista nocturna de Dubái, capital de los Emiratos Árabes. (Getty)

Con un PBI per cápita de USD 78.255, esta economía logró diversificarse desde un esquema netamente agrícola al turismo, la construcción y la energía.

8º. Noruega

Noruega goza con una de las sociedades más igualitarias del mundo. (Getty)

Con USD 77.808 de PBI per cápita, Noruega todavía tiene el fondo soberano de inversión más importante del mundo y goza de una de las poblaciones más igualitarias del mundo, pese a los vaivenes de la pandemia.

9º. Estados Unidos

Durante la pandemia, la Fortuna de los 727 principales multimillonarios estadounidenses aumentó en forma considerable. (REUTERS/Mike Segar)

Con un PBI per cápita de USD 76.027 y una desigualdad que aumentó durante las últimas décadas. Según Forbes, la Fortuna de los 727 principales multimillonarios aumentó en forma considerable durante la pandemia.

10º. Brunei

Pese a pertenecer a los 10 países más ricos del mundo, se estima que un tercio de su población vive por debajo de la línea de la pobreza. (Getty)

Con un PBI per cápita de 74,953 dólares. La fortuna del Sultan Hassanal Bolkiah, le permite tener un palacio con 1.788 cuartos, 257 baños, una mezquita para 1500 personas, cinco piscinas y 18 ascensores. Se estima que su fortuna asciende a 30.000 millones de dólares. Del otro lado de la pirámide, se estima que cerca de un tercio de la población de Brunei vive bajo la línea de la pobreza. La riqueza del territorio se disparó este año por la suba de los precios del petróleo a raíz de la guerra en Ucrania.

