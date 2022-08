Dólar hoy: la cotización libre cede $292 para la venta

El dólar abrió la semana con una muy leve baja en el mercado informal.

El dólar libre baja un peso este lunes a $292 para la venta. En agosto la divisa cede cuatro pesos o 1,4 por ciento. En 2022 anota una ganancia de 40,4 por ciento.

En el segmento mayorista el dólar es negociado a $133,56, con una ganancia de 66 centavos. La brecha cambiaria con el “blue” queda en 116,2 por ciento.

En las últimas siete ruedas, el BCRA acumuló ventas netas por USD 960 millones, en la racha negativa más amplia en dos años, cuando a lo largo de 17 ruedas de negocios el Central se desprendió de USD 1.551 millones entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre de 2020. Pocos días después, el 16 de septiembre de 2020, comenzó la aplicación de un recargo de 35% en concepto de anticipo por el Impuesto a las Ganancias para la demanda minorista, complemento del 30% por el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) vigente desde el 26 de diciembre de 2019.

En el inicio de agosto, el BCRA acumuló ventas en el mercado interbancario por unos USD 580 millones de dólares. En lo que va de 2022, acumuló compras netas en la plaza mayorista por apenas USD 16 millones, un monto ínfimo que representa el 0,2% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.283 millones al 4 de agosto de 2021.

Las reservas internacionales cayeron en la semana pasada unos USD 1.029 millones y finalizaron en 37.211 millones de dólares.

“Argentina hoy está generando dólares. El año pasado generamos USD 13.000 millones de superávit, es verdad que no lo cuidamos bien. Después se estalló esta crisis que creo que no es la culpa de un ministro. En septiembre ya no tenemos la sangría de la energía y hoy la Argentina está generando USD 90.000 millones de dólares de exportaciones. Esperemos terminar el año entre 10 y 13 mil millones de superávit comercial”, afirmó el secretario de Producción José Ignacio De Mendiguren, en diálogo con FM Milenium.

Por otro lado, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina confirmó un desembolso de USD 740 millones para obras de infraestructura, de los cuales se desembolsarán este mes unos 325 millones de dólares.

Licitación del Tesoro

Este martes el ministro Sergio Massa tendrá su primer test en el mercado local de deuda, y enfrentará la primera licitación de instrumentos del Tesoro del mes de agosto. Se trata de un canje Lecer, Lepase, Ledes y Boncer por Bonos Dual.

Se ofrece una primera opción con un Bono Dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 sin precio determinado, a canjear por Lecer X16G2 a un valor técnico de $1.467,60 por cada 1.000 nominales, por Lepase SG162 a un valor técnico de $1.204,32 por cada 1.000 nominales, y por Ledes S31G2 a un valor técnico de $1.000 por cada 1.000 nominales.

Como segunda opción, se ofrece un Bono Dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 sin precio determinado, a canjear por el Boncer T2X2 a un valor técnico de $2.556,24 por cada 1.000 nominales, y por Ledes S30S2 a un valor técnico de $1.000 por cada 1.000 nominales.

Y como tercera opción, se ofrece un Bono Dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 sin precio determinado, a canjear por Lecer X21O2 a un valor técnico de $1.407,10 por cada 1.000 nominales, y por Ledes S31O2 a un valor técnico de $1.000 por cada 1.000 nominales.

