Subsidios de luz y gas: último día para llenar el formulario y evitar pagar la tarifa plena de los servicios

Este martes 26 llega a su fin el cronograma de inscripción para que las familias puedan solicitar el subsidio de sus consumos de gas y electricidad . El proceso, iniciado el 15 de este mes, estuvo ordenado por el último número de documento de los titulares del servicio por lo que tienen tiempo hasta hoy aquellos cuyas identificaciones terminan en 6, 7, 8 y 9. Aunque no fue anunciado oficialmente, se espera que luego de terminado el calendario original el Gobierno habilite días extra para que aquellos que no llegaron a llenar el formulario lo hagan en lo que queda del mes. }

Hasta anoche, 5.639.309‬ hogares ya se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) según datos oficiales. Es una cifra todavía pequeña si se tiene en cuenta que existen casi 17 millones de hogares con servicio de electricidad en todo el país más cerca de 9 millones con conexión a la red de gas natural.

Teniendo en cuenta que hay muchos hogares que acceden a los dos servicios, se estima que se anotó apenas un tercio de los usuarios. Las estimaciones iniciales del Gobierno calculaban que el 10% de los hogares pagarían la tarifa plena, sin ningún subsidio, pero hasta ahora dos tercios del total se están quedando afuera. De ahí que se espere una extensión de plazo.

Por lo tanto, quienes no lo hayan finalizado en la fecha estipulada, junto a aquellas personas que carecían de un dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet para completar de manera online el formulario de la Segmentación Energética, tendrán la posibilidad de obtener un turno para hacer el trámite de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante todo este mes. A partir de entonces, según lo comunicado por el Gobierno, quienes no se inscriban en julio perderán el subsidio tanto en la tarifa de gas como en la de luz.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) recordó que todas las personas que quieran continuar recibiendo el subsidio por los servicios de luz y gas deberán inscribirse, incluso titulares de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo e Hija (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Potenciar Trabajo.

El organismo informó que se entregaron más de 200.000 turnos para la inscripción en sus oficinas de todo el país y se otorgarán más de 100 mil para realizar el trámite presencial del 8 al 12 de agosto.

De acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía, cuando se actualicen los cuadros tarifarios, los usuarios del segmento más alto que dejen de recibir subsidios tendrán un aumento en sus facturas que se ubicará entre los $1.200 y $1.300 por mes. De todas formas, la quita de subsidios se llevará a cabo de forma gradual a partir de agosto y el costo pleno de la tarifa se abonará recién a fin de año.

En lo que va del año, las tarifas de luz y gas subieron un 42% para la mayoría de los clientes. Para los sectores de menores ingresos, fue la mitad (21%). Ahora se plantea un incremento para los sectores altos, que podría rondar el 300%.

Quiénes accederán a subsidios

El Gobierno estableció tres niveles para la segmentación.

-Nivel 1: en este caso las tarifas de luz y gas deberán ser abonadas en su totalidad hasta fin de año. Incluye a quienes tienen ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $364.758,80 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC); tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años; tres o más inmuebles; una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o activos societarios que “exterioricen capacidad económica plena”.

-Nivel 2: Incluye a quienes tengan ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 aunque menores a tres canastas básicas tipo 2, según el Indec. Para formar parte de este nivel no hay que tener más de tres inmuebles; ni poseer dos o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años.

-Nivel 3: incluye a aquellos usuarios que tienen ingresos mensuales totales del hogar equivalente a una canasta básica tipo 2, según el Indec. Los requisitos son tener menos de dos inmuebles o no poseer ninguno; no tener un vehículo con menos de tres años de antigüedad.

Cómo hacer la solicitud online

El trámite se realiza en www.argentina.gob.ar/subsidios. Hoy sólo pueden ingresar sus datos aquellos potenciales beneficiarios cuyos números de documento terminen entre 6, 7, 8 y 9.

En la página principal, se ingresa haciendo clic en “Completar el Formulario”. Antes de continuar, conviene tener a mano el número de servicio o suministro de los servicios para los que se busca solicitar el subsidio del Estado Nacional.

La declaración jurada advierte que se renuncia al secreto fiscal como argumento para discutir el otorgamiento o no de los subsidios.

Lo que sigue es un aviso legal. Los datos que se ingresarán tienen carácter de declaración jurada y hay consecuencias legales por falsearlos. También, advierte el Gobierno, al aceptar los términos de la solicitud de subsidio se renuncia al secreto fiscal.

“Estás por solicitar los subsidios a los servicios de energía eléctrica y gas natural por red para los usuarios y usuarias residenciales otorgados por el Estado Nacional. Tiene carácter de Declaración Jurada y deberás completarlo sin omitir ni falsear ningún dato. Al aceptar la opción que sigue autorizás al Estado Nacional a verificar la veracidad de toda la información que vas a brindar en fuentes disponibles en organismos tales como AFIP, SINTyS, ANSES, Registros de la Propiedad, entre otros, renunciando expresamente a oponer a esa verificación cualquier secreto previsto legalmente (fiscal, financiero u otro)”, dice la advertencia.

Para continuar, es necesario tildar la opción “Acepto que la información declarada tiene carácter de declaración jurada” y hacer clic en “siguiente”.

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios. También se contempla que si una persona tiene más de un medidor.

Cómo hacer la solicitud presencial

Para aquellas personas que no pueden o no quieren hacer el trámite en forma online, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga turnos para realizar en forma presencial el trámite de pedido de mantenimiento de los subsidios a las tarifas de luz y gas, como lo establece la segmentación tarifaria definida por el Gobierno.

En el sitio de Anses se va a poder ingresar el número de CUIL. Allí se podrá elegir día y hora en la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana al domicilio. La información estará en la página principal para poder acceder en forma rápida.

Los datos que se deberán completar son los mismos que en el formulario de solicitud de los subsidios.

