Carlos Melconian: “Qué sé yo qué puede pasar con el dólar esta semana”

Carlos Melconian

“Qué sé yo qué puede pasar con el dólar este semana. El Gobierno tampoco sabe, ninguno pudo saber cuánto iba a valer el dólar. Cuando los cañones de la política económica están mal, la repercusión tiene dos direcciones: el valor del tipo de cambio y la tasa de inflación. Esto pasa en todo el mundo, pero en magnitudes diferentes a la de Argentina y con muchos años sin enfrentar el tema”, aseguró esta mañana el economista Carlos Melconian, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, en diálogo con Radio Mitre.

Melconian dijo que “no tiene sentido ver con decimales cuánto va a valer el dólar” y también aseguró que “hay que dejar de tirarse con piedras”, en referencia a los cambios en Economía.

“Cuando los cañones de la política económica están mal, la repercusión tiene dos direcciones: el valor del tipo de cambio y la tasa de inflación”

“Cuándo vas creciendo y te hacés más grande te das cuenta que es irrelevante mirar el dólar así. Si esta semana toca los $280, $290 o $301 es irrelevante. A ningún argentino hay que explicarle cuánto va a estar el miércoles. El problema de Argentina es cómo se radica el problema: tenemos que dejar de tirarnos con piedras todo el tiempo entre nosotros, diciendo si fuiste vos o si el problema lo dejó mengano o zutano”, dijo.

Y en ese sentido señaló que “es muy destructivo para la sociedad argentina que el fin de semana estallaron los diarios porque se le echaba la culpa de todo los dramas a un ministro que termina siendo de este Gobierno, ni siquiera es de la administración anterior ni de la anterior”. Remarcó que tuvo desaciertos de diagnóstico con Martín Guzmán, pero que nunca lo atacó “agresivamente”. “A Batakis hay que dejarla que arranque. Ahora parece que en el propio Gobierno descubrieron que truchaban números, que mintieron... se pasan de rosca para el otro lado”, dijo en relación a notas periodísticas que se publicaron el fin de semana.

“Frente a la idea de que el Gobierno no toma el toro por las astas parece que falta un montón para las elecciones. Pero igual la realidad va a imponer hacer cosas”

El ex presidente del Banco Nación remarcó que todo esto tiene que servir de aprendizaje a futuro para lo que viene y, sobre todo para lo que falta para las elecciones presidenciales del año próximo.

En ese contexto le preguntaron si no falta mucho para el año que viene. “Frente a la idea de que el Gobierno no toma el toro por las astas, parece que falta un montón para las elecciones. Pero igual la realidad va a imponer hacer cosas: el déficit será peor que el proyectado, no hay donde financiarse en pesos, el Central tuvo que emitir no sólo por el déficit fiscal sino porque no se refinancia la deuda interna en pesos, el BCRA tiene que absorber con más Leliqs creando un stock no recomendable… ¿Si pasa todo es son escenarios pro inflación y brecha? Sí. ¿Qué vas a hacer, vas a mirar al techo y decir me falta 18 meses?”, cerró el economista.

