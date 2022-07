Javier Timerman: “Los mercados no van a reaccionar bien”

Javier Timerman

El mundo financiero vive con atención la apertura de los mercados en la Argentina luego de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la designación de Silvina Batakis en su reemplazo. Javier Timerman, especialista en Finanzas, anticipó un panorama negativo: “ Los mercados no van a reaccionar bien porque los inversores en general están esperando una señal política que no se dio ”.

Esa señal -explicó en diálogo con el periodista Jorge Lanata en radio Mitre- es una foto de unidad y un empoderamiento de la nueva funcionaria por parte de Alberto y Cristina Kirchner, algo que hasta el momento no sucedió.

“ Yo a Silvina la conozco mucho, es mi amiga, no voy a decir nada negativo de ella... Pero no creo que ella sea la culpable de lo que que suceda hoy en los mercados ”, analizó.

Timerman aseguró que se necesitan decisiones contundentes y rápidas para bajar la incertidumbre que rige entre los inversores sobre la Argentina. Entre esas respuestas, Batakis debe dar definiciones sobre necesidades financieras de corto plazo, metas monetarias y fiscales. No obstante, insiste, la señal más importante que esperan en Wall Street es política.

“ Cuando hablo con inversores, no me queda claro que haya un cambio de plan sobre lo que trataba de implementar Guzmán. Es irrelevante en esta instancia porque lo que debería hacer un Presidente es delinear su plan y que la ministra de Economía sea ejecutora de ese plan... Y yo no sé qué responsabilidad va a tener sobre Energía, Agricultura, etcétera ”, analizó.

Batakis asumirá una función compleja luego de la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán, conocida el sábado mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner daba un discurso en Ensenada.

La vicepresidenta avaló la designación de la nueva ministra, actualmente ligada a Eduardo “Wado” de Pedro y de pasado como funcionaria de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.

La negociación para su nombramiento se destrabó el domingo a la noche, luego de que Alberto Fernández hablara telefónicamente con su vice, Cristina Kirchner. Para que se pudiera dar ese diálogo, fue determinante la aparición en escena de Estela de Carlotto, quien habló con el jefe de Estado y le pidió que deje de lado los recelos personales.

Nacida en Río Grande, Tierra del Fuego, el 27 de diciembre de 1968, Batakis es licenciada en Economía por la Universidad de La Plata y con un master en Finanzas Públicas y otro en Economía Ambiental en la Universidad de Nueva York. Además, tiene un doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad de Quilmes, en 2016.