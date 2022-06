Miguel Broda: “El gasto público está descontrolado: acelera a 150 kilómetros por hora y Cristina lo quiere a 200 kilómetros por hora”

El economista Miguel Ángel Broda advirtió que el gasto público está “absolutamente descontrolado” y afirmó que se necesita un programa moderado para transformar en forma gradual los planes sociales en empleo genuino.

Además, rechazó la eliminación del Banco Central que propone el diputado libertario Javier Milei. “Ni Del Caño, ni Milei”, expresó en un reportaje con Paulino Rodrigues en el canal La Nación +.

El economista brindó las siguientes definiciones:

“El nivel de actividad está amesetado, con cierta tendencia declinante, la dinámica inflacionaria está desbocada en los últimos 3 meses tuvimos tasas anualizadas superiores al 90%. La canasta básica supero el 130% anualizado”.

“Hay un sector público absolutamente descontrolado, el gasto crece más de 20 puntos más que los ingresos, 17 puntos más que la inflación”.

“Tenemos que disfrazar tanto para lo fiscal, encontrar el camuflaje para los números. No cumplimos con ninguna de las metas rigurosas al 30 de junio, pero como el FMI no quiere disparar el abismo, va a recalibrar las metas”.

“Para el FMI la Argentina es un caso perdido, es cómplice de este caso extravagante para evitar una crisis antes de que termine este mandato”.

“Aun con estas pautas leves, uno pensaba que lentamente se podían disminuir estos desequilibrios macros, se pensaba que se podía cumplir con el acuerdo firmado hace 10 semanas, pero no hay luz de esperanza”.

“El ministro tiene el gasto a 150 kilómetros por hora, el instituto Patria de Cristina lo quiere a 200 kilómetros por hora y la curva está ahí adelante”.

Martin Guzman y Miguel Pesce

“La suba de las tarifas no va a impedir que crezcan los subsidios al 0,8 del PBI”.

“Si el presidente quisiera tener las tarifas reales como cuando asumió deberían subir el 90% y luego ajustarlas 5% mensual: no hay forma de que los subsidios no suban, aun con una segmentación. Eso sería además si los costos se hubieran mantenido en términos reales, pero no ocurrió”.

“No hay ninguna partida del gasto público que no haya subido más que la inflación: los salarios y los planes sociales”.

“Estamos en presencia de un descontrol del gasto. El gobierno piensa que aceptará todos los waivers, si paran todos los desembolsos el escenario disruptivo es inevitable. No es el más probable, pero tiemblo cuando lo pienso. Un escenario probable tiene 50,1% de probabilidad y el otro 49,9%”.

“Estamos apretando el acelerador en vez del freno. Guzmán es un heterodoxo populista político que se preocupa más en su cargo que en ser un técnico”.

Guzmán es un heterodoxo populista político que se preocupa más en su cargo que en ser un técnico (Miguel Broda)

“El aumento de Ganancias para la renta inesperada no se justifica por el control fiscal, sino para aumentar los impuestos para aumentar el gasto descontrolado”.

“El acuerdo con el FMI será recalibrado decía que podíamos emitir 700.000 millones y los llevará a 800.000 millones, pero en el escenario más conservador será 3 veces más. La verdad es que la Argentina está descontrolada y el FMI no es un corsé: el país sigue como antes, con el vamos viendo, con cada día menos opciones, fijándose en los síntomas y no en las causas”.

“A nadie en el mundo le interesa la Argentina, no hay posibilidades de conseguir nada mientras sigan los pinochos en el gobierno”.

“La pregunta de cualquier inversor es si las expectativas por la oposición para convertirnos en normales en 10 años o 20 años”.

“Se necesita un equipo muy grande, con mucha coordinación y un presidente que no tenga miedo a pisar cayos: debe llevar en la sangre que el objetivo primario sea salir de la decadencia”.

“El programa debe ser moderado: ni Del Caño, ni Milei, sino una transformación de los planes sociales para estimular el empleo, pero de ninguna manera eliminarlos. De ninguna manera se puede eliminar el Banco Central”.

“Argentina es populista y heterodoxa, gobierne uno u otro, aunque la pelea y Alberto y Cristina agrega incertidumbre, pero no es ese el corazón de nuestra caída”.

“Argentina es una casa sin cimientos, el hierro y el techo está podrido y agujereado, entra agua por todos lados y nos estamos preocupando si vamos a pintar de azul y amarillo. Preguntarnos por el sistema monetario es una anécdota”.

