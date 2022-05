Luego del anuncio de Ganancias, Massa aseguró que la semana próxima el Gobierno tendrá una propuesta para Autónomos y monotributistas

Sergio Massa

Ayer se anunció el nuevo piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, a partir del cual comienzan a tributar los trabajadores, será de $280.792, con un segundo escalón en la escala será a partir de los $324.000.

Luego de intensos idas y vueltas sobre el tema, la noticia fue comunicada por el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, quien esta mañana volvió a referirse al tema. “Se adelantó porque hay paritarias que se adelantaron y eso nos obligaba a adelantar la ley vigente”, destacó, reiteró que el aguinaldo no se verá impactado y dijo que no es necesaria la retroactividad para esta medida.

“El salario no es ganancia, es remuneración. Tenemos que acompañar desde el esfuerzo del Estado el desafío que representa mejorar el ingreso mes a mes”, reiteró hoy Massa en Radio Mitre y puso el foco en un reclamo que volvió inmediatamente luego del anuncio, y que es un viejo reclamo de sectores excluidos de los mínimos no imponibles del impuesto.

Moyano, Guzmán, Fernández, Massa, Daer y Acuña ayer en la Casa Rosada

“El 90% de los trabajadores no está alcanzado (por Ganancias). Hoy mismo empezamos a trabajar y mirar a Autónomos y monotributistas, para que la semana que viene podamos tener también una propuesta. Lo charlé ayer con el Presidente, luego del anuncio. Tenemos que aliviar la situación, no sólo a trabajadores sino también a Autónomos y monotributista” , dijo.

También hizo referencia a una declaración previa de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, quien definió la medida como un “paliativo”.

“A veces lo paliativos son buenos. Yo me preguntaría por qué cuando Macri y él gobernaban en la argentina pasamos de 1,2 millones de trabajadores alcanzados por Ganancias, a tener 2,3 millones. ¿Si hubo inflación en el medio por qué no ampliaron paliativos? Y la segunda pregunta que le haría es, si su jefe político llegó a la presidencia prometiendo que ningún trabajador en su gobierno iba a pagar ganancias, y además del fracaso económico le sumó 1,2 millones de trabajadores más al impuesto, preguntaría si no sería lógico aplaudir la decisión del Gobierno de seguir mejorando el ingreso haciendo el esfuerzo de bajar impuestos. Porque esto es bajar impuestos”, destacó el diputado.

Massa también descartó suba de retenciones. “No vamos a aumentar. Lo que tenemos en discusión en el parlamento es la ley de agroindustria, que promueve la industrialización de la producción entendiendo que el mundo que viene está orientada a dos grandes actores: energía y proteína”, dijo. “Estamos frente a un problema global y el país tiene un rol central”, expresó.

El titular del Diputados, evitó hablar de las internas en Juntos por el Cambio. “Nosotros tenemos que gobernar y no correr atrás de candidaturas, como la oposición” y criticó a Javier Milei por su declaración a favor de la portación de armas. “Son debates distintos”, dijo sobre la interna entro del Gobierno y la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “En el Gobierno se discute sobre cómo resolver los problemas. Tenemos nuestros mecanismos. Lo hablamos mucho con el Presidente. Es resolver nuestras diferencias debatiendo. Los trapitos sucios se lavan en casa”, dijo.

También habló de la Cumbre de la Américas, que se hará en EEUU, y de reunión paralela de la que sería parte el presidente Fernández. “El Presidente es además titular de la Celac y los países pide que el presidente vaya a a exponer en la cumbre la voz de la región y proponen un desayuno de trabajo aprovechando que los presientes y chancilleres estará en Los Ángeles esos días”, dijo.

