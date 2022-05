El partido “más millonario” del mundo no lo juegan Real Madrid y Liverpool sino dos equipos de la B: quiénes son y cuánto pueden ganar

Un partido entre Nottingham Forest y Huddersfield Town en marzo pasado (REUTERS/Craig Brough)

¿Real Madrid y Liverpool? No: la final de la Champions League que se juega hoy en París entre dos “gigantes” del fútbol mundial no será el partido más “millonario” del mundo. Sí lo será uno de la B. De la segunda división inglesa, para más datos. Y se jugará mañana en el estadio de Wembley, en Londres.

“El domingo, Huddersfield y Nottingham Forest disputarán el partido más valioso del fútbol mundial”, aseguró un informe del Sports Business Group de Deloitte. Se trata de la gran final del playoff de Championship que da una plaza en la Premier League 2022/2023, la liga inglesa, la más lucrativa del mundo y, sin dudas, una de las más competitivas y vistosas.

Fulham y Bournemouth ya accedieron y resta determinar la tercera plaza. Huddersfield quiere volver a la Premier League después de descender al final de la temporada 2018/19 y Nottingham Forest busca jugar en la máxima categoría por primera vez desde 1999.

Huddersfield Town le ganó a Luton Town y llegó a la final del Championship Play-Off (Reuters/Jason Cairnduff)

El premio traerá gloria y mucho más: el equipo ganador tendrá un total de ingresos futuros adicionales de más de 170 millones de libras esterlinas (unos 214 millones de dólares) durante las próximas tres temporadas. Podría alcanzar más de 300 millones de libras en cinco años si el ganador sobrevive al descenso.

“Este análisis de ingresos futuros adicionales se compone de aumentos estimados de los ingresos comerciales y los asegurados por la Premier League, principalmente relacionados con los derechos de televisación (unos 90 millones de libras esterlinas como mínimo) y ‘parachute payments’ para 2023/24 y 2024/25 en caso de que sean relegados (80 millones).

Tim Bridge, director del Sports Business Group de Deloitte, comentó: “Este fin de semana, Wembley será sede del partido con el premio más lucrativo del fútbol mundial. Después de una temporada ferozmente disputada, el ganador de la final de los play-offs del Championship dejará la cancha tras haber asegurado ingresos futuros adicionales de al menos 170 millones de libras esterlinas”.

“Con el inicio de la final frente a 90.000 fanáticos en Wembley este fin de semana, la primera vez que el play-off se jugará con las gradas repletas desde la temporada 2018/19, la atmósfera será eléctrica. Los fanáticos quieren regresar a la máxima categoría del fútbol inglés. Los equipos ascendidos se benefician de considerables ganancias financieras que pueden generar fichajes de nuevos jugadores, mejoras en el estadio y más”, detallo el informe.

Fans del Liverpool en la Torre Eiffel. El equipo inglés es favorito según las casas de apuestas del Reino Unido (REUTERS/Lee Smith)

“Sin embargo, mientras que una estrecha mayoría de clubes ascendidos a la Premier League durante la última década sobrevivieron a su primera temporada, la mitad de los ganadores de la final de los play-offs no lo han hecho. De ahí que el ganador del partido del domingo se enfrente al reto de mantener la emoción de los aficionados, además de equilibrar la estabilidad financiera en los próximos meses. El partido de este domingo tiene la clave para volver a entrar en la máxima categoría del fútbol inglés, pero la batalla más difícil está por venir: permanecer en ella”, cerró Deloitte.

Según Bloomberg, el truco es gastar lo suficiente para permanecer en la Premier League, pero no se paralizarse financieramente si no lo hacen. De los tres equipos que ascendieron del Campeonato la temporada pasada, dos volvieron a bajar. “Forest es el favorito para ganar en las casas de apuestas. Por el contrario, competir en la final de la Champions es el logro más importante del fútbol europeo, pero las recompensas financieras de ganarla no son tan grandes, ciertamente para un club inglés. El año pasado, seis clubes de la Premier League participaron en la fallida Superliga europea, un proyecto liderado por el Real Madrid que habría sacado de la Liga de Campeones a 15 de los equipos más importantes del continente”, destacó la agencia de noticias económicas.

Bloomberg detalla que la mayor ganancia que el Liverpool podría conseguir en París ya se dio en el camino a la final. Sumaría algunos millones de libras más, pero sobre todo si gana luego la Europa League y el Mundial de clubes. A pesar de la remontada de Real Madrid para llegar a la final, ganándole al Chelsea y Manchester City, las casas de apuestas del Reino Unido, tiene como favorito al Liverpool.

