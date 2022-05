Polémicas declaraciones de un funcionario de Economía: “Hay un bienestar que no se nota”

Roberto Arias, secretario de Política Tributaria, en el equipo de Guzmán Foto NA

En una defensa sin fisuras de la actual política económica, el secretario de Política Tributaria del ministerio de Economía, Roberto Arias, cercano al ministro Martín Guzmán, señaló hoy en una entrevista que en la Argentina “hay un bienestar que no se nota”.

La frase recuerda expresiones como la “sensación de inseguridad” que durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) refirió el hoy ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de cuya cosecha es también la afirmación de que en esos años en la Argentina había “menos pobres que en Alemania”.

Otro antecedente es el “crecimiento invisible” que mentó el 1 de marzo de 2018, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el entonces presidente Mauricio Macri , pocas semanas antes de que se produjera el súbito freno del crédito privado a la Argentina que llevó a una serie de devaluaciones y al mega-crédito del FMI con el que la administración macrista intentó sin éxito salir del atolladero.

Invertida y en clave anibaliana, la frase de Arias podría leerse como “sensación de pobreza”; suerte de engaño colectivo que impide ver el bienestar que sí ven él y otros funcionarios del área económica, como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Herencia macrista

“Estamos en una situación especial, recordemos diciembre 2019: había una crisis profunda y a los tres meses de asumir vino la pandemia. En 2021 tuvimos crecimiento mucho más alto del que todos esperaban, que sigue este año. Estamos con un programa económico que plantea que en diciembre de 2023 estaremos con un PBI per cápita más alto que en diciembre de 2015, y hoy ya es más alto que diciembre 2019″, remachó Arias, comiendo la torta antes de cocinarla.

“Hoy el tema es la pobreza y la inflación, pero incluso en términos de pobreza, el 37% del cuarto trimestre de 2021 no está muy lejos del 35,5% que dejó Macri”, dijo Arias

El funcionario destacó además que el desempleo, del 7%, “ya es más bajo que en diciembre de 2019″ y hasta citó el “Coeficiente de Gini” (por Corrado Gini, estadígrafo italiano que durante el gobierno de Benito Mussolini creó ese índice para medir la distribución del ingreso) y afirmó que la actual distribución ya es mejor que en diciembre de 2019 e incluso se acerca a la de diciembre de 2015, cuando al cabo de doce años y medio de gestiones kirchneristas la economía era una joya.

“Hoy el tema es la pobreza y la inflación, pero incluso en términos de pobreza, el 37% del cuarto trimestre de 2021 no está muy lejos del 35,5% que dejó Macri”, dijo Arias. “Cuidando los ingresos -obviamente es necesario que se reduzca la inflación, sobre todo la de alimentos- es factible que ya este año la pobreza sea menor a la de diciembre de 2019 y esperemos que el año que viene siga bajando. Es decir, tendremos una economía con un PBI per cápita más alto, menos pobreza y mejor distribución del ingreso de la que dejó Macri”.

Tres al hilo

“Si crecemos este año y el año que viene tendremos 3 años seguidos de crecimiento”, proyectó Arias, y refirió que la última vez que la economía argentina creció sin pausa durante un trienio fue 2006-2008 y la última vez que creció dos años seguidos 2010-2011. Así como la vicepresidente Cristina Kirchner reconoció hace poco en Chaco que en 2014 la inflación fue muy superior a la que informaba entonces el Indec, Arias reescribió ahora los datos del PBI, que el Indec kirchnerista siguió dando positivos en 2012 y 2013.

“La falta de crecimiento es el problema más serio que tiene la economía argentina; no podés mejorar los indicadores sociales con la economía estancada”, prosiguió el funcionario guzmanita, que hizo constantes referencias a la herencia macrista. “La situación es difícil por de dónde venimos y lo que nos tocó atravesar, pero si continuamos con el programa económico y mantenemos cohesión y rumbo, llegaremos a resultados muy satisfactorios en diciembre 202 3″, aseguró, antes de lanzar su frase sobre “un bienestar que no se nota”. Y no se nota, explicó, porque “hay una percepción muy negativa de la situación económica, más que cuando la situación era peor que ahora; es un tema de comunicación o político, y cuando inflación alta esa sensación se profundiza”.

Guzmán y Kulfas, los dos principales ministros del área económica en el gobierno de Alberto Fernández

Si bien, bajo fuego kirchnerista, el ministro Guzmán ha levantado el perfil en defensa del programa económico, el funcionario que más enfatiza las prestaciones actuales de la economía es Kulfas, quien en una reciente entrevista aseguró que “la reactivación no se detiene” y negó que se trate de un mero rebote. “Es crecimiento, por la nueva política industrial que hemos implementado; ya hemos recuperado todo lo perdido en pandemia y casi todo lo perdido por la crisis de Macri”, afirmó.

Kulfas tiene su propia usina de buenas noticias, el Centro de Estudios de Producción XXI (CEP XXI) que en su más reciente informe productivo señaló que el primer trimestre de 2022 fue el mejor desde 2018 y que “la recuperación de los últimos meses ha permitido no solo recomponer el PIB, sino también el PIB per cápita, que en febrero de 2022 superó en 4,3% los niveles de diciembre de 2019, y retornó a niveles de mediados de 2018″.

En otra entrevista, Kulfas insistió en que los resultados de la economía “son indiscutiblemente positivos: estamos en el nivel de desempleo más bajo de los últimos 6 años, está bajando la pobreza y se está reactivando la producción”. Además, minimizó por adelantado y expresamente las palabras de CFK sobre el fenómeno de asalariados formales cuyos ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes o salir de la pobreza. “Los trabajadores formales en el sector privado que son pobres son una minoría. Tienen ingresos individuales o familiares que les permiten comprar una Canasta Básica o más”, dijo hace un par de semanas.

Efecto corrosivo

Lo que los funcionarios soslayan el efecto corrosivo de una inflación que fue de 23,1% en los primeros cuatro meses del año (tasa anualizada: 86,5%), de 58% en los últimos 12 y de 162,4% en 29 meses de gestión del actual gobierno. Ignora también que en rubros sensibles como alimentos el aumento es mayor y que en barrios pobres, como los del conurbano bonaerense, mayor aún. En abril la inflación fue de 8,8% (tasa anualizada; 175%), según el Indicador Barrial de Precios del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) que releva 57 productos de la Canasta Básica Alimentaria en comercios de cercanía del conurbano bonaerense.

Los consultores privados también muestran la caída del consumo básico. Focus Market estimó una merma de 4,5% en la compra de alimentos el mes pasado, en línea con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que midió una caída de casi 5% en las ventas en autoservicios y mercados de cercanía y detectó un vuelco a segundas o terceras marcas y a la compra en mayoristas e hipermercados, para intentar hacer rendir más ingresos que no alcanzan.

En otros sectores, la demanda aumenta porque la gente se apura a gastar pesos que cada vez valen menos y recurren a planes como el “Ahora 12″ para adelantarse al alza de precios, redoblando la velocidad de circulación del dinero y dando otra vuelta de tuerca a la inflación. Ese consumo apresurado de algunos sectores es tal vez el “bienestar que no se nota” que hoy celebró Arias, el funcionario de Guzmán.

