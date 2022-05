Los pronósticos de Carlos Maslatón en medio de la “masacre” cripto: teoría del susto, cuánto dura la caída y el futuro del Bitcoin

Carlos Maslaton, referente liberal y entusiasta de las criptomonedas

La fuerte caída del Bitcoin y las criptomonedas en general, que provocó la crisis de Terra/Luna, otra de las monedas digitales, generó un tembladeral global y muchas dudas sobre el futuro de estas nuevas inversiones.

La mayor cripto cayó por debajo de los USD 30.000, su mínimo en 11 meses, y cotiza a menos de la mitad que su pico histórico del año pasado: sólo hoy cayó hasta un 8 por ciento. En el medio, la destrucción de valor sin freno que atacó a la stablecoins, con un efecto devastador para LUNA, se extendió a las criptomonedas.

Para muchos, lo que viene es catastrófico. “El Bitcoin está a punto de estrellarse”, dijo Peter Schiff, un “evangelizador” en contra de las divisas digitales, que cree que caerá por debajo de los USD 10.000.

Por estos lares, el referente liberal y uno de los más polémicos evangelizadores cripto y financieros del país, asegura que no hay que preocuparse del todo. “Lo que pasa en el mundo bitcoin y Ethereum es normal y habitual de los mercados financieros: luego de fuertes subidas corrigen el exceso de apalancamiento financiero” , le dijo a Infobae, Carlos Maslaton, en medio de un vuelo entre Tel Aviv y París.

“Liberal del capitalismo manchesteriano. Derechista nacional anticomunista. Abogado UBA. Elliott Wave Technician. Bitcoinero. Apoyo a Milei Presidente 2023″, así se presenta Maslatón en Twitter, donde tiene 177.000 seguidores.

- ¿Por qué dice que lo que está pasando es “normal”?

- Porque lo es, suele pasar esto en los activos financieros: luego de fuertes subidas corrigen el exceso de apalancamiento financiero. Como no se sostienen los precios, la cantidad de compradores que entraron tomando deuda del mercado tienen que desarmar posiciones con un mercado en baja. Y eso hace que el mercado baje más aún. Es algo regular y cada tiempo se da, no hay que buscar un fundamento especial: esta misma tendencia de desarme de posiciones se da en las principales bolsas de valores del mundo. Este movimiento bajista del mundo cripto no tiene un fundamento específico.

Maslatón contra UST y en favor de Tether, la stablecoin correcta según sus preferencias

- ¿Y cómo terminará esa tendencia?

- La caída está en estado avanzado de desarrollo y próxima a finalizar. El bitcoin hizo techo en noviembre de 2021, cuando llegó a USD 69.000, y está desarrollando un movimiento típicamente correctivo y contratendencial, con una caída, una recuperación en el medio, entre marzo y abril, y ahora estamos viendo el tramo final del descenso. Puede ser que este jueves veamos el mínimo pero no veo una profundización bajista adicional, estilo 2008. Esta caída es reducida, es un susto.

- ¿Qué pasó con el protocolo Terra?

- Terra, Luna y UST son casos aparte. Es un proyecto cripto mal armado desde la teoría financiera, con principios no perdurables. Emitieron dos cripto intercambiables entre sí, uno de ellos con paridad con el dólar. Son paridades muy difíciles de mantener, solo funcionaba con Luna al alza. Y no pasó. A comienzos de abril, Luna hizo techo. Luego fue para abajo y tumbó todo el sistema. Es un proyecto con fallas macro: quisieron ser un banco central de un universo cripto, con una caja de conversión mal armada: remuneraban depósitos. Es un universo comparable al Banco Central del Gobierno de Macri: Federico Sturzenegger emitió y para que ese dinero fuese demandado lo retomó pagando tasa de interés. Para un argentino especulador era obvio que iba a pasar esto: el resultado es un sistema que colapsa. Es bueno que esta locura ultra especulativa de bases endebles haya caído, no hace más que demostrar la solidez del bitcoin.

- ¿Cómo afecta todo este contexto a los argentinos que invirtieron en criptomonedas?

- A los inversores argentinos les afectará sólo si estaban apalancados en cripto. Ahí el mercado los fusiló y los obligó a reducir posiciones por imposibilidad de mantener algo con deuda. Generacionalmente, esto ajusta a nuevos de participantes: cientos de miles que se tomaron esto como un juego: compraron una cripto, se apalancaron con otra y compraron una tercera. Esto no es un juego de azar, es serio: toda generación de debutantes pasa por liquidaciones de esas características. Es un fenómeno global, no sólo pasa acá y con cripto.

“Para un argentino especulador era obvio que iba a pasar esto: el resultado es un sistema que colapsa”

- ¿Esta crisis puede expandirse a otras monedas estables, vinculadas a la cotización del dólar, como USDT, muy usadas en Argentina?

- UST de Terra no es una stablecoin, es un mamarracho financiero. Una stablecoin es guardar en una caja de conversión moneda fiduciaria, dólar o euros, y contra eso emitir una cripto con una paridad que no se puede romper. Hay muchas, pero la mejor es USDT/Tether, que está algo difamada y criticada, pero no comparto las críticas. USDT es verdaderamente una caja de conversión. Tiene un desfase mínimo en el mercado pero es como parte de este ruido y la desconfianza que generó Terra.

- ¿Qué le recomendaría a alguien que quiere empezar a invertir en cripto en este momento?

- El mercado no es un tire y pegue ni un juego de azar. Siempre hay que estudiar antes de elegir un producto. Si de cripto se trata recomiendo mirar la historia de precios, analizar técnica y fundamentos y descartar las ofertas delirantes que invitan a ganancias alocadas. Mucho cuidado con los esquemas piramidales y ponzis. Y no hay que hacer lo que hace la mayoría porque eso es señal de techo.

