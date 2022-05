Criptomonedas en el abismo: el Bitcoin pierde casi 40% en el año y cae a su valor mínimo desde diciembre de 2020

Las "cripto", una muy mala decisión inversora en 2022.

La destrucción de valor sin freno que atacó a la stablecoins, con un efecto devastador para LUNA, se extendió a las criptomonedas. El Bitcoin, la más destacada de ellas, cae un 8% este jueves, a USD 28.400, para anotar sus mínimos desde diciembre de 2020.

En el transcurso de 2022, el Bitcoin se hundió un 39%, tras haber iniciado el año por encima de los 46.000 dólares, Si se toma en cuenta el récord histórico próximo a los USD 69.000 anotado el pasado 8 de noviembre, poco más de seis meses atrás, la “cripto " emblema se hundió un 58,8 por ciento.

La saga de enormes pérdidas se extendió a otras emisiones virtuales. Ethereum cae 5,8% en el día, a USD 1.954,11, mientras que el Dogecoin cae un 27%, a menos de 8 centavos de dólar.

Las criptomonedas habían tenido un auge impresionante en los últimos dos años impulsadas, además de la pandemia de COVID-19, por ciertos personajes multimillonarios -como Elon Musk- y gobiernos que han optado por darles un empujón como moneda de curso legal.

Ante este panorama, cada vez son más las personas que han decididocomprar criptomonedas con la esperanza de tener una inversión a mediano y largo plazo, a pesar de la volatilidad que las caracteriza.

Una criptomoneda o criptodivisa es un medio digital de intercambio, pues no existe físicamente, que se basa en la criptografía para asegurar la integridad en las transacciones y mantiene un control en la creación de nuevas unidades.

La primera criptomoneda en nacer fue, justamente, el Bitcoin, en el 2009 y desde entonces han aparecido otras igualmente conocidas como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, entre otras.

El Bitcoin pierde un 39% en 2022 y casi un 60% desde su máximo histórico anotado en noviembre último

Las criptomonedas tienen diversas características que las hacen únicas, como el no estar reguladas ni controladas por ninguna institución, no requieren de intermediarios en las transacciones y se usan bloques contables para evitar que se creen nuevas criptomonedas de forma ilegal.

Sin embargo, al no tener reguladores como un banco central o entidades similares se les señala de no ser confiables, de ser volátiles, propiciar los fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otras más.

Pese a que en Argentina las divisas digitales no han sido legalizadas, su popularidad ha ido en aumento tras las décadas de inestabilidad financiera a la que los ciudadanos han tenido que enfrentarse, convirtiéndose en una de las naciones latinoamericanas con mayor presencia de criptomonedas. Sobre esta línea, el presidente Alberto Fernández ha sugerido su uso para combatir la inflación.

Además del Bitcoin, otra de las criptomonedas más populares es la de LUNA, un token con el que se cotiza en el sistema de Terra y que puede ser comprada desde la plataforma Tienda Crypto. Dicha criptodivisa había logrado tener un máximo histórico de hasta USD 119,18 y ahora está en el ojo de la tormenta, pues su valor descendió a prácticamente cero.

El gobierno de El Salvador le ha dado al Bitcoin su voto de confianza y el pasado 9 de junio de 2021 se convirtió en el primer país en legalizarlo como moneda legal. Además, el presidente Nayib Bukele anunció su intención de crear la primera Bitcoin City en Conchagua y estaría financiada a través de bonos tokenizados con respaldo en bitcoin.

