Falta de dólares: Volkswagen hizo un anuncio en la Argentina para importar menos y exportar más

El secretario de Industria, Ariel Schale, y Pablo Di Si, Chairman Ejecutivo de Volkswagen América Latina

A pesar del difícil contexto económico que atraviesa la Argentina, con una fuerte restricción externa que complica el crecimiento, la automotriz alemana Volkswagen anunció inversiones en el país por USD 250 millones , que ejecutará entre este año y el 2026 y que tendrán como objetivo renovar la pick up Amarok fabricada en la planta de General Pacheco, iniciar el proceso de montaje de las motos Ducati en Córdoba, y avanzar con un proyecto de localización de piezas para la Taos.

El anuncio fue realizado este miércoles en las instalaciones de Pacheco y contó con la presencia del secretario de Industria, Ariel Schale, y del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. “Argentina es un pilar importante para Volkswagen América Latina. Con esta nueva inversiónn continuaremos fortaleciendo nuestra marca en la región, con modelos que se adaptan cada vez más a las necesidades de nuestros clientes”, indicó Pablo Di Si, Chairman Ejecutivo de Volkswagen América Latina. Sobre el inicio del montaje de la Ducati, el ejecutivo se mostró muy entusiasmado, ya que la local será la primera subsidiaria del Grupo VW en el mundo en hacerlo.

Al término del anuncio, y en una rueda de prensa, Di Si y el CEO de Argentina, Thomas Owsianski, dieron a conocer los detalles del plan de inversión que les permitirá depender menos de la importación de piezas para la Taos y exportar más pick ups. “En el caso de la Amarok, el 70% se exporta. Este proyecto nos ayuda a tener más dólares. Si hay un reclamo en Brasil es que tenemos pocas Amarok, ya que está siendo un éxito. Cuanto más produzcamos, más vamos a exportar y más dólares van a entrar”, enfatizó el CEO para la región.

VW iniciará el proceso de montaje de las motos Ducati en Córdoba

Y por otro lado, el proyecto de nacionalización de piezas para la Taos busca depender menos de la importación, en un contexto de alta restricción de divisas. Según explicó el directivo de la automotriz, el objetivo es transferir más de 200 piezas de todo tipo, desde chapa, plástico, eléctricas, entre otras, que hoy provienen de varios países y que serán abastecidas, en etapas, en el país. Hoy la integración nacional con esta SUV es 20% y el plan inicial es superar el 30%. “Si hoy importo 100, mañana importaré 60. La vamos a ir reduciendo y eso nos va a poner en una posición mucho mejor”, remarcó Di Si.

Consultados acerca de los problemas que desde la propia cámara (Adefa) le transmitieron al Gobierno frente a la falta de insumos de una treintena de autopartistas que se están quedando sin stock para producir, los directivos explicaron que se está trabajando con el Gobierno en tratar de encontrarle una solución. “Muchos son proveedores de nuestro proveedores, por lo que necesitamos solucionarlo en mayo para evitar problemas en la producción”, explicaron desde la empresa. Y agregaron: “Estamos charlando con todos. Somos conscientes de que es un problema que hoy afecta al país y que tenemos que exportar más e importar menos. Cada uno dentro de sus posibilidades tiene que ayudar a nacionalizar, obviamente siendo competitivos”.

Ariel Schale, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; Pablo Di Si; y el CEO de la empresa en Argentina, Thomas Owsianski, entre otros

Pese a las advertencias y preocupaciones, los directivos de Volkswagen manifestaron que aún no han tenido que parar la fábrica por falta de piezas, aunque sí han sufrido problemas logísticos por los problemas que hay hoy en el mundo en esa materia. Para citar un ejemplo, el CEO para la región detalló que tenían la Amarok para exportar, el buque no apareció y se demoró un mes la operación. “Tenemos más impacto en piezas por el descalabro que hay en el mundo (falta de chips y problemas logísticos) que por el problema argentino”, aseguró Di Si.

Aún así, la empresa prevé producir entre 90.000 y 100.000 unidades este año, frente a las 63.000 del 2021. Es un crecimiento alto, pero el año pasado no es parámetro, explican, porque recién arrancaba la producción de la Taos. Hoy la demanda, tanto de la SUV como de la pick up, es muy alta y hay demoras en las entregas, no sólo en el mercado local sino también en el exterior. “Hay mucha demanda reprimida, lo cual es muy positivo, pero al mismo tiempo negativo debido a los problemas que hay con la logística”, señaló el CEO regional.

Respecto del proyecto para comenzar a ensamblar en la planta de Córdoba las motos Ducati, los directivos adelantaron que el proceso del armado comenzará en el segundo semestre y la venta se estirará hasta fin de año aproximadamente. El objetivo inicial es producir unas 500 unidades al año, que serán 200 este año y que serán comercializadas localmente.

