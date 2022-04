Vaca Muerta: estiman que podría generar exportaciones anuales por USD 33.000 millones, más que el complejo sojero

El desarrollo del 50% de Vaca Muerta permitiría exportaciones por USD 33.000 millones anuales

Con los recursos de Vaca Muerta, la Argentina como la segunda reserva en gas natural no convencional a nivel mundial y en el cuarto lugar en petróleo. En el caso del shale gas, la formación neuquina tiene recursos recuperables que equivalen a dos siglos de consumo interno, según los especialistas del sector. En tanto, se estiman recursos por unos 16.000 millones de barriles de petróleo que permiten un siglo de abastecimiento interno.

Los datos corresponden a un informe sobre el sector de hidrocarburos realizado por Nicolás Arceo, Lara Bersten y Andrés Wainer para la Fundación Fundar, donde se estimó que el desarrollo del 50% de los recursos de Vaca Muerta permitiría un volumen de exportaciones incremental superior a los USD 33.000 millones anuales durante el próximo medio siglo.

“ La potencialidad de la producción hidrocarburífera permitiría consolidar una nueva plataforma de exportación similar a dos complejos sojeros ”, detalló el documento. “La magnitud y las características de los recursos no convencionales hacen que, por primera vez en su historia, la Argentina tenga la posibilidad de expandir sensiblemente su producción y, así, alcanzar un volumen significativo de exportaciones, tanto de petróleo como de gas natural, sin que esto interfiera con el abastecimiento futuro del mercado local”.

Para hacer el cálculo se consideró un valor internacional del petróleo Brent a USD 70 por barril y un valor del gas natural para exportación de USD 7 por millón de BTU, la unidad de medida del sector.

“Por lo tanto, el volumen de recursos disponibles en Vaca Muerta quiebra la tradicional dicotomía entre abastecimiento del mercado local y externo que caracterizó al sector hidrocarburífero argentino desde su constitución en las primeras décadas del siglo pasado”, destacaron.

Sin embargo, los investigadores advierten que por el proceso de transición energética que se inició a nivel internacional es fundamental “brindar las condiciones regulatorias necesarias” para posibilitar un salto sustantivo en los niveles de inversión que permita aprovechar los recursos antes de que la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética internacional pierda relevancia.

A nivel global, el desplazamiento del carbón, un combustible altamente contaminante, generará una mayor demanda de gas natural, un combustible un 40% menos contaminante que será utilizado como combustible de transición.

El país compite con otras cuencas productivas a nivel mundial. Dada su relativamente reducida competitividad, se hace necesario mantener un nivel de precios locales relativamente alineado con el mercado internacional

“Se requiere de un conjunto de políticas públicas que permitan aprovechar la ventana de oportunidad histórica que suponen los recursos no convencionales. Ello implicaría una contribución fundamental tanto para la superación de la restricción externa que enfrentó la economía argentina en las últimas décadas, así como para el financiamiento del proceso de transición energética que, necesariamente, deberá llevar adelante nuestro país en lo que resta del siglo”, agregaron.

El informe señala que el desarrollo masivo de la producción no convencional en la Argentina requiere del liderazgo de una empresa con participación estatal como YPF pero por el volumen de los recursos requeridos también se necesita incrementar sustantivamente la inversión privada. “La conformación de un nuevo marco regulatorio que establezca mecanismos taxativos en la determinación de los precios de los combustibles en el mercado local, así como las condiciones que regularán la exportación de los excedentes, resultarán determinantes para la dinamización de los niveles de inversión”, aseguraron los investigadores.

Con todo, el documento advierte que no es fácil lograr el desacople de los precios locales con los del mercado internacional. “A diferencia de lo que acontece en la producción agropecuaria, la Argentina no se encuentra entre los productores más eficientes a escala internacional. Esto supone una restricción para alcanzar un desacople sensible en los precios domésticos de la energía sin que esto implique una reducción en los niveles de inversión en el sector”, explicaron.

“El país compite con otras cuencas productivas a nivel mundial a fin de atraer inversiones que dinamicen su producción. Dada su relativamente reducida competitividad internacional, se hace necesario mantener un nivel de precios locales relativamente alineado con los vigentes en el mercado internacional, al menos, en el corto y mediano plazo”, concluyeron.

De esta forma, consideraron que un abaratamiento sostenible de los hidrocarburos en el mercado local solo podrá alcanzarse una vez que se logre un salto sustantivo en los niveles de producción que permita una disminución en los costos de producción unitarios.

En este sentido, criticaron las las estrategias orientadas a abaratar el valor de los hidrocarburos en el mercado local: “Se traducen, más tarde o más temprano, en una reducción de los niveles de inversión, una retracción de la producción y, con ello, en un aumento en el nivel de importaciones que agudiza la restricción externa, que afecta a la Argentina a la vez que obliga al Estado nacional a hacer frente, con recursos fiscales, a los mayores costos de los productos importados”.

