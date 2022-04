Alfonso Prat Gay: “No descarto que lleguemos a una hiperinflación, porque el Gobierno da señales de desgobierno”

El ex titular del BCRA, Alfonso Prat Gay, sostuvo que con el 6,7% de inflación registrado en marzo “hay que irse hasta la hiperinflación de 1991 para encontrar un arranque tan malo y tan preocupante como el de este año”.

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay afirmó hoy que el aumento de la inflación “es una cuestión política” y no descartó que la suba de precios desemboque en una hiperinflación. Asimismo, apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la acusó de hacer “golpismo” contra el presidente Alberto Fernández.

“Cuando la inflación pasa del 3% al 6% mensual ya no es una cuestión económica o monetaria, es política: los argentinos ya no confían en quienes los gobiernan. Por eso, el problema está bien adentro de la coalición de Gobierno”, sostuvo el economista en declaraciones a Radio Rivadavia.

Prat Gay, también ex titular del Banco Central, consideró además que cuando la inflación “es tan alta, la situación se espiraliza”, y consideró que para llegar a una hiperinflación “hacen falta muchos más errores”. Sin embargo, no descartó un fenómeno de ese tipo. “No descarto que lleguemos a una hiper, porque el Gobierno da señales de desgobierno”, advirtió el ex funcionario macrista.



Asimismo, Prat Gay sostuvo que con el 6,7% de inflación registrado en marzo “hay que irse hasta la hiperinflación de 1991 para encontrar un arranque tan malo y tan preocupante como el de este año”.

“Estamos ahora a un ritmo de 80% anual de inflación, con alimentos por arriba del 100%. Es algo que no tiene nada que ver con lo que sucede afuera del país. El problema está adentro”, analizó.

En otro orden, Prat Gay calificó de “bochornosa” la presentación que realizó Cristina Kirchner en la inauguración de la sesión plenaria de Eurolat. “Cristina hizo ahí un golpe a su propio Presidente. Y eso es el principal combustible para la desconfianza y para la inflación”, remarcó.

En tanto, indicó que desde la oposición van “a hacer lo posible para que Alberto Fernández llegue al final del mandato”, al tiempo que destacó que “el golpismo viene de adentro” del Gobierno.



“Cristina tiene el chip para hacer populismo con o sin recursos. Hoy no hay recursos y la contracara de eso es la inflación”, agregó el ex titular de Hacienda.

Por último, cuestionó también al ministro de Economía, Martín Guzmán. “Eligió ser el ministro de la deuda y le pongo una nota muy baja. Se concentró exclusivamente en dos temas. Renegoció deudas anteriores y aumentó la actual. Habría que preguntarse por qué se circunscribió sólo a esos temas y por qué no se ocupó de los temas que habitualmente se tiene que ocupar un ministro de Economía”, lanzó el ex funcionario.

“Tenemos un ministro de Economía que hace de comentarista antes de que la inflación salga en 6,7%”, cuestionó. Y concluyó: “Esta gente, con estos resultados, sigue en el poder. Y siguen peleándose por la de ellos, lejísimos de la gente”.

