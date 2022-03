Carlos Melconian: “No van más los subsidios a las tarifas; estamos probando desde 2003 y no funciona”

Carlos Melconian en la Bolsa de comercio

El economista Carlos Melconian, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, afirmó que “no van más los subsidios a las tarifas; estamos probando desde 2003 y no funciona” y aclaró que proponer “dolarizar sin reservas es una estupidez”.

“Hay que reconocer la bimonetariedad de la economía argentina en términos legales, con un régimen cambiario que logre recomponer las reservas del Banco Central y el equilibrio fiscal”, sentenció, más contenido que lo habitual para sus disertaciones al elegir sus metáforas, pero igualmente enfático en su tono.

En una disertación desarrollada en el salón de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Melconian, ex presidente del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri, presentó su “Plan económico integral” de cara al 2023, “sin descalificaciones, para todos los candidatos y sin inventar nada: uno más uno debe dar dos”.

Carlos Melconian con la titular de la FM, María Pía Astori Fotos de Adrián Escándar

A partir de las 10.10 Melconian comenzó su exposición, luego de ser presentado por la titular de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, afirmando: “No estamos dispuestos a vivir en un país en decadencia ni en un país mediocre; tenemos que encontrar una moneda fuerte”, dijo, tras pasar por el medio de los asistentes y recibir cálidos saludos, casi como un rockstar. De hecho, casi como el líder de una banda, el economista realizará una gira por otras ciudades para presentar los lineamientos de este programa, con el soporte de la fundación que supo cobijar a Domingo Cavallo desde fines de los 80 para su proyección como el ministro de Economía más fuerte de la Argentina en las últimas décadas.

En 2018, Melconian -quien se fue del gobierno de Cambiemos por su enfrentamiento con el jefe de gabinete Marcos Peña- declinó el ofrecimiento de Macri para reemplazar a Nicolás Dujovne en el Palacio de Hacienda; ahora, con esta plataforma y un nutrido equipo, se prepara para una revancha desde una postura de mayor fortaleza.

“Queremos un país capitalista y occidental”, subrayó desde el estrado y con filminas para apoyar sus palabras, al afirmar que “este no será un programa macroeconómico, sino un cambio de organización económica, más estabilidad”.

“Deportivamente me toca en un buen momento y queremos hacer un plan para poner a la Argentina en el lugar que se merece, para que no se vaya nadie más del país”, indicó, apelando a sus habituales referencias futbolísticas por su querido Racing Club. Al respecto, enfatizó que el Ieral no trabaja “para ningún candidato en particular”, aunque consideró que “el próximo gobierno será de coalición”.

La agenda de estabilización

Su exposición comenzó por el diagnóstico y la descripción de la “agenda de estabilización”, con premisas simples: “Acá, uno más uno tiene que dar dos”, expresó.

Durante los 50 minutos de su exposición, logró el silencio de los más de 300 asistentes, que parecían entusiasmados con la posibilidad de recibir propuestas concretas para encarar en el próximo gobierno.

“Argentina necesita un verdadero y profundo cambio en su organización económica. Con parches y modificaciones parciales, será muy difícil salir del actual estancamiento, cuyo síntoma más dramático es la pobreza”

Argentina necesita un verdadero y profundo cambio en su organización económica. Con parches y modificaciones parciales, será muy difícil salir del actual estancamiento (Carlos Melconian)

“El programa debe ser consistente desde la macro; debe tener un rumbo, como el que tuvo el gobierno del 2016 al 2019″, afirmó.

Carlos Melconian en la Bolsa de comercio

“Este no es un país para un Jorge Remes Lenicov porque antes no hubo una década del 90 sin indexación. Así que el plan es aguantar hasta que venga una coalición, que primero debe tener acuerdos internos de un país que está partido, porque cuando uno mira el resultado electoral se refleja entre el conurbano y las provincias del interior”, indicó.

“No le tenemos a la palabra ajuste: con más gasto público y más presión tributaria, duplicamos la pobreza y casi no crecemos. Entonces, ¿quién hizo el ajuste?”, advirtió.

“Estamos con 80 años de 145% de inflación en promedio, salvo los 90; por eso acá no hay que hacerse el vivo: el que dice que bajar la inflación es fácil, está expulsado del equipo”, aclaró. También, se refirió a la profunda caída en la tasa de inversión, cada vez más lejos del 25% del PBI que necesita el país para crecer en forma sostenida.

“No hay mercado de capitales”

“Con 1800 puntos básicos de mercado de capitales no hay mercado de capitales. No se ofendan los que están acá”, dijo, con su habitual tono.

“El shock de confianza es imprescindible, pero dura poco tiempo: hace falta un programa integral que reordene el vínculo entre lo privado y lo estatal, que no debe sustituir ni ser un escollo para el sector privado”, dijo, antes de aclarar: “Aunque mucho de estas cosas parecen obvias, han quedado olvidadas”.

El shock de confianza es imprescindible, pero dura poco tiempo: hace falta un programa integral que reordene el vínculo entre lo privado y lo estatal

“No hemos hecho ninguna reforma laboral, pero hay 7,8 millones de trabajadores informales y privados formales hay 6 millones, con 1,5 millones de desocupados y 4,2 millones de personas con problemas laborales. La mitad de la población está cerca con problemas de pobreza: 40 puntos que no deben ser abordados solamente en términos sociales, sino también sociales”, explicó.

“La suba del gasto es infinanciable y eso se se cubrió con emisión y deuda. La alta deuda del Banco Central es un impedimento para estabilizar también”, aclaró.

Para este programa, afirmó, “se va a necesitar mucha asistencia legal, porque hay muchos problemas” y de inmediato aclaró: “Siempre les pido a ambos lados de la grieta que dejen de lado a los denunciadores seriales, que son unos chantas”.

Carlos Melconian en la Bolsa de comercio

“El gasto público tiene que bajar en forma sustentable en el tiempo; no tiene sentido hacer una dieta una semana y luego volver a subir de peso”, indicó.

Afirmó que hace falta una ley “ómnibus” con marco legal tributario, de relación con las provincias, con desregulación capitalista y marco de inversión en energía y reformas en los planes sociales. “No van más los subsidios a las tarifas; estamos probando desde 2003, hay que introducir racionalidad”, sentenció.

“Hay que reformar los convenios laborales, porque hay joda y kiosco en esto; y los que más lo sufren son las empresas chicas, no los grandes”, expresó casi a los gritos. “Los derechos de los trabajadores se favorecen eliminando la informalidad y con empleo de calidad”, aseguró.

Con las provincias, agregó, “debe haber una reforma de corresponsabilidad fiscal”, para que las cuentas públicas sean más eficientes. En particular, dijo que hay que estudiar “el capítulo de la provincia de Buenos Aires, porque cuanto más sumás ahí, más gente viene acá”.

Ratazzi, Grinman, Gabbi y Melconian en la presentación

En cuanto al régimen monetario, afirmó: “Tiene que terminar con la inflación y con libertad de elegir, reconocer la bimonetariedad legal de la economía legal; cualquier régimen cambiario que adoptemos solo será exitoso si logra recomposición de divisas y equilibrio fiscal”. “Es una estupidez ir a la dolarización sin reservas en el Banco Central”, dijo en relación a la propuesta del diputado Javier Milei, entre otros.

“Cuento algo que me costó caro con el presidente Macri el 10 de diciembre de 2019

Entre los invitados, estaban Eduardo Eurnekian, Alberto Abad, Martín Cabrales, Rodolfo D’Onofrio, Guillermo Dietrich; Miguel Acevedo, José Urtubey, Guillermo Stanley, Gustavo Weiss, Cristiano Ratazzi, Mario Grinman, César Litvin, Félix Mantilla, además del anfitrión, Adelmo Gabbi. Además, estaban los economistas Enrique Szewach, Juan Luis Bour, Gabriel Rubinstein, Camilo Tiscornia, María Castiglioni, y, por supuesto, el socio histórico de Melconian, Rodolfo Santángelo -a quien algunos cargaban porque tenía una bufanda con los colores de Racing, pese a que es hincha de Independiente- y Pablo Goldín, uno de sus principales colaboradores en Macroview. Además, Jorge Vasconcelos, histórico investigador del Ieral.

Con su habitual tono descontracturado, admitió: “Este es un plan a 20 años, pero se manejar con resultados; es como Gago (el técnico de Racing): si va ganando los partidos; seguirá más partidos”. A las 11 en punto, terminó su disertación, mientras recibía el aplauso de los asistentes, que manifestaban en los pasillos de la bolsa su preocupación por los recientes proyectos del gobierno, como el nuevo impulso a un nuevo blanqueo de capitales “para pagarle al FMI”.

Fotos de Adrián Escándar

SEGUIR LEYENDO: