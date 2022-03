Matías Kulfas: “Si a pesar de las nuevas medidas vemos subas injustificadas de precios, tomaremos medidas drásticas”

Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas (Foto: Franco Fafasuli)

El ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, defendió hoy el aumento de retenciones al aceite y la harina de soja, explicó que en la reunión de mañana con los empresarios y sindicatos se buscará coordinar expectativas y retrotraer subas de precios “injustificadas” y “especulativas”, aunque aclaró que el gobierno necesitará unos días para conformar el fondo del trigo a financiar con el aumento de retenciones con la cual piensa atacar el aumento de la harina y el pan.

“Con el fondo del trigo buscamos resolver el precio mayorista del trigo, a febrero, para eso opera el fideicomiso, necesitamos unos días para su conformación”, dijo el funcionario en diálogo con la radio Futuröck. “Está la cuestión de subas que no tienen justificación en costos, sino motivos especulativos. En eso vamos a ser muy duros”, señaló. Consultado sobre qué significa “ser muy duros”, Kulfas respondió que el gobierno busca la persuasión, pero si ésta no alcanza, “usaremos la ley de abastecimiento, la de defensa de la competencia, herramientas que ya hemos usado en la pandemia”.

El ministro dijo que la inflación se complicó en el mundo y en la Argentina con la reciente suba de commodities debido a la guerra en Europa. “La inflación es un fenómeno macroeconómico, pero vamos a trabajar sobre las expectativas para que no se convalide esta suba”, subrayó.

En un señalamiento que difícilmente agrade al kirchnerismo duro, Kulfas dijo que el actual proceso inflacionario “es un problema de más de 15 años en la Argentina, de inflación de dos dígitos, por un montón de causas. El problema no es solo monetario, hay que recordar cómo le fue a Macri en 2018. Esto requiere abordaje múltiple y no tiene resultados inmediatos. En 2020 redujimos la inflación y en 2021 tuvimos problema, pero es un problema mundial, que a nosotros nos golpea más”.

Dos problemas resueltos

Como dato positivo para resolver la inflación hacia adelante, Kulfas señaló dos cambios que consideró “importantísimos”. Haber resuelto la deuda con los acreedores privados y estar en la etapa de implementación para resolver el problema con el FMI.

“Son dos problemas clave resueltos. En ese marco, desde la macro, que es el ordenador central, hace que tengamos herramientas para solucionar este tema.

El funcionario dijo que los empresarios “claramente, no están colaborando” para resolver el problema inflacionario. “Hay sectores donde las subas se justifican, como el trigo, para lo cual ofrecemos una respuesta concreta para que el aumento no se traslade a la góndola. El fideicomiso compensará el precio al que compran los molinos harineros, para que no se traslade a los fideos, al pan. El objetivo es retrotraer los aumentos”, afirmó. Además, adelantó que entre el martes y el miércoles el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dará a conocer nuevas medidas sobre comercios “de cercanía”. “Hay mucha dispersión de precios. Vemos buen cumplimiento en cadenas de supermercados, pero los productos aparecen con precios mucho más elevados en súper de barrio y comercios de cercanía”, explicó.

Repreguntado sobre si eso implicará medidas más duras, Kulfas respondió: “Sí, vamos a esa etapa. Vamos a aplicar el fideicomiso para compensar suba de costos, con lo cual la remarcación perdió validez.

-¿Y si no retrotraen los precios?, le preguntaron.

-Si vemos subas injustificadas a pesar de las medidas nuevas, tomaremos medidas drásticas.

Kulfas, de espaldas, en reunión con Feletti, Guzmán y Domínguez

Kulfas reconoció que siempre que se tocaron las retenciones hubo reacciones negativas del campo. Pero, insistió, ahora no se aumentó la retención sobre el trigo, sino sobre subproductos de la soja. “Lo explicó bien (el ministro de Agricultura) Julián Domínguez, es una medida transitoria, para cuidar la mesa de los argentinos, para resolver como en todo el mundo estos impactos. Esto no tiene ningún perjuicio sobre el precio del u producto, vinculado al precio internacional. Y el complejo soja también se beneficia de precios más altos. Es una medida transitoria hasta fin de año, hasta que se estabilice el sistema internacional”.

El gobierno prefirió no aumentar las retenciones al trigo, dijo el ministro, para dar a los productores y mayor certidumbre y mejor expectativa para la siembra. “La guerra afecta justamente a dos países trigueros: cerca de 30% de la exportación mundial de trigo proviene de Ucrania y Rusia”, precisó. “Esto (por el aumento de las retenciones a la exportación de aceite y harina de soja) lo pagarán los 6 ó 7 principales exportadores del sector sojero”. Por otra parte, descartó que las internas del Frente de Todos afecten la acción de gobierno y la lucha contra la inflación. “No veo ningún impacto”, observó.

No es por ahí

Aunque, en sintonía con el ministro de Economía, Martín Guzmán, Kulfas reiteró que la inflación es un fenómeno “multicausal”, rechazó incluir entre sus causas a la concentración económica, usualmente referida como “formadores de precios”.

“La concentración económica no es causa de inflación, en todo caso la amplifica. Si fuera la causa, habría inflación en todo el mundo. Sí es cierto que al tener mercados tan concentrados ocurre que al menor movimiento hay una rápida reacción y los sectores concentrados son los que más ganan”, observó, para agregar que su cartera busca generar una mayor oferta pyme que llegue con buenos precios y calidad y facilite el cumplimiento de la ley de góndolas.

Kulfas negó que la concentración económica sea una causa de inflación, pero dijo que su cartera trabajar en lograr que las pyme tengan una mayor llegada a las góndolas de los supermercados (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

¿Sin gas?

En cambio, rehuyó dar una respuesta sobre si un eventual faltante de gas afectará a la producción, y en particular a la industria en los próximos meses. “Sin dudas, es una preocupación. Estamos conversando con el sector y con Economía para tener formas de anticipación y coordinación para que haya gas para generación eléctrica y producción. La secretaría de Energía está trabajando en las importaciones necesarias. Cuando sepamos qué va a haber tomaremos las medias correspondientes”, señaló.

Por último, Kulfas defendió sin fisuras el acuerdo con el FMI. “Estamos convencidos de que hemos llegado al mejor entendimiento posible. Hubiéramos preferido no recibir la aberración que hizo Macri, pero nos tocó esto. El pueblo no nos votó para que hagamos discursos contra el Fondo, sino para resolver el problema”.

En el acuerdo, subrayó, “no hay ninguna reforma neoliberal tradicional, ni tampoco ninguna medida que uno pudiera decir con esto no estoy de acuerdo”. Y argumentó a favor de reducir el déficit fiscal, aumentar las reservas del Banco Central y buscar tasas de interés mayores a la inflación. “No hay nada en que no estemos de acuerdo, aunque preferiríamos no tener un programa constantemente sujeto a revisión”, remarcó.

Kulfas dijo que tasas de interés positivas no significa llevarlas a los niveles de 80 o 90% de la etapa de Guido Sandleris en el BCRA, sino a niveles levemente superiores a la inflación, “para que el ahorrista se quede en pesos y no vaya al dólar”. También defendió el objetivo de alcanzar “tarifas razonables y subsidios solo para quienes los necesitan”. Y un sendero hacia el equilibrio fiscal “con crecimiento”.

