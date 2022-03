Estas son las dos características comunes que tiene los CEOs más ricos del mundo, según una coach que fue asistente de Jeff Bezos

Ann Hiatt es entrenadora de liderazgo para directores ejecutivos

Hay dos características en común que tienen los CEOS más ricos del mundo, según reveló una entrenadora ejecutiva que solía trabajar como coach del empresario, magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Ann Hiatt, la autora de “Bet on yourself” y quien actualmente se desempeña como entrenadora de liderazgo para directores ejecutivos en expansión, trabajó como asistente ejecutiva del fundador de Amazon entre 2002 y 2005. Y luego, se desarrolló 12 años en Google junto a Marissa Mayer (que luego gue CEO de Yahoo) y Eric Schmidt (ex CEO del buscador).

A lo largo de su recorrido profesional, Hiatt trabajó de cerca con directores ejecutivos multimillonarios y de mucho éxito. Y según pudo comprobar -en base a su experiencia- en todos ellos “sin duda” hay dos rasgos en común, precisó en diálogo con Business Insider.

En ese sentido, sostuvo que la primera característica que comparten es una “capacidad de recuperación increíble” . De acuerdo con sus dichos, estos CEOs de grandes empresas lo aprendieron por medio de “prueba y error”; y poniéndose de pie una y otra vez tras haber fallado.

Jeff Bezos, fundador de Amazon (EFE).

De acuerdo con la especialista, la resiliencia se puede aprender a través de la práctica. “La capacidad de recuperarse del fracaso o las dificultades es una habilidad que se puede aprender, aunque se necesita práctica para sentirse cómodo al hacerlo”, aseveró. Y al respecto, aconsejó ponerse desafíos y hacer algo que uno no haya realizado anteriormente.

“Esto podría ser tan simple como proponerse hacer cosas que lo hagan sentir incómodo u ofrecerse como voluntario para trabajar con personas con las que normalmente no trabaja”, ejemplificó.

“La capacidad de recuperarse del fracaso o las dificultades es una habilidad que se puede aprender” (Hiatt)

En cuanto al segundo rasgo, Hiatt aseguró que todos son “curiosos” y siempre hacen “100 preguntas más” que una persona normal sobre diferentes temáticas.

Según la profesional, hacer preguntas es algo que a las personas –sobre todo a quienes se encuentran al inicio de su carrera– les puede resultar complicado porque les da temor mostrarse ingenuos o inexpertos. “Pero luego, cuando te das cuenta de que los líderes más inteligentes, los mejores líderes, hacen eso 100 veces más que la gente normal, date permiso para hacerlo también”, recalcó.

“La capacidad de recuperarse del fracaso o las dificultades es una habilidad que se puede aprender, aunque se necesita práctica para sentirse cómodo al hacerlo”

Si bien muchos creen que para ser considerado un visionario o un innovador hay que ser Elon Musk o Jeff Bezos, lo cierto es que las “personas normales” pueden también aprender a ser resilientes y curiosas; y aplicar esas lecciones en su vida cotidiana , remarcó.

Luego de haberlos conocido a puertas cerradas, la entrenadora ejecutiva afirmó que el proceso de pensamiento y la toma de decisiones utilizados por figuras importantes, como Bezos, son accesibles para cualquiera. “Jeff Bezos lanzándose al espacio comenzó con una idea loca de ‘¿qué tal si compro esta pequeña propiedad en Texas; y luego contrató a algunas personas realmente inteligentes para que me hablen sobre el espacio’”, describió Hiatt.

Y a modo de conclusión, dijo: “Sí, son audaces; pero el proceso iterativo es el mismo para ellos que para nosotros, las personas normales. Es solo que pusieron su mirada en, literalmente, Marte”, cerró.

