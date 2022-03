“Un gran aporte a la confusión general” y otras opiniones de los economistas frente al discurso de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández habló este martes el mediodía ante el Congreso (Maximiliano Luna).

Tras el discurso del presidente Alberto Fernández que se llevó adelante este martes al mediodía en el marco de la apertura de sesiones legislativas 2022, diferentes economistas compartieron su opinión con Infobae. Falta de definiciones concretas, un gran aporte a la confusión y la evasión de soluciones necesarias fueron algunas de las críticas lanzadas por los especialistas.

Durante la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, el mandatario afirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no restringe derechos de jubilados” y aseguró que el entendimiento con el organismo “fue el mejor al que se podía llegar”.

Al hablar ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado sostuvo que “no habrá una reforma previsional”, remarcó que “la edad jubilatoria no será alterada” y en esa misma línea aseveró que el acuerdo con el FMI “no doblega nuestra soberanía”.

Para el economista Luis Palma Cané, evidentemente “seguimos esquivando la realidad y las soluciones necesarias”. Según su perspectiva, no hacer reforma previsional significa condenar a la República a mantener un déficit de caja previsional que va a ir incrementándose con el tiempo.

“Seguimos esquivando la realidad y las soluciones necesarias” (Palma Cané)

“Él ya perjudicó a los jubilados, claramente”, enfatizó el experto, al tiempo que añadió: “Si alguien hizo el ajuste fue el sector privado y mayormente a los jubilados. Y la soberanía no se defiende con argumentos retóricos sino con realidades que mejoren la situación económica”.

Con una visión similar, José Echagüe, jefe de estrategia de Consultatio Investments, manifestó que en realidad “sí hizo como una reforma porque entró la fórmula de indexación… Pero lo que hizo (el Presidente) fue producir una licuación de los salarios, de las jubilaciones y eso lo llevó adelante sobre la base más discrecional. Va aumentando cuando le parece, el monto que le parece. Antes de eso estaba mucho más estandarizado e institucionalizado”.

Al respecto, consideró que “queda claro” que sigue siendo un tema sobre el cual el Gobierno no tiene una posición que pueda poner sobre la mesa. “Dice que no habrá reforma, pero claramente está en una situación de inestabilidad. La dinámica es explosiva, con esta dinámica no se pueden pagar las jubilaciones”, acotó y en ese plano advirtió: “Las jubilaciones están cayendo y si uno no cambia las condiciones la situación se va a deteriorar todavía más”.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández dijo que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri “no fue autorizado” por el Congreso nacional “ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda”. Y en ese eje, subrayó que el dinero ingresado de ese préstamo “no fortaleció las reservas del Banco Central” debido a que “fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina, ni un puente ni una carretera, sólo nos quedó una deuda externa impagable”.

“No quedó nada del dinero recibido en Argentina, ni un puente ni una carretera, sólo nos quedó una deuda externa impagable” (Fernández)

Entre los puntos salientes del discurso del jefe de Estado, el economista Salvador Di Stefano -por su parte- destacó: “Primero, los argentinos miramos para adelante pero puso el rencor arriba de la mesa con los mensajes. En segundo lugar, está bueno que se haya conseguido implementar el swap de China, pero no hay ningún tipo de precisión de cómo y cuándo va a llegar. Tercero: está bueno que haya un acuerdo con el FMI, pero todavía no está cerrado”.

El analista económico y financiero catalogó como “decepcionante” al discurso e hizo hincapié en que el mandatario no mencionó una palabra acerca de bajar impuestos o apuntar a una mejora de la productividad en el campo “cuando el año pasado tuvimos una inflación en dólares del 28% y tenés la inflación del 50,7% y 22% la devaluación”.

“Claramente esto es una decisión política. El Presidente cree que la presión tributaria en Argentina está bien”, resaltó Di Stefano, a la vez que indicó que el jefe de Estado volvió a ratificar que la inflación es multicausal, “con lo cual no reconoce a la emisión como la principal causa de la inflación: sigue errándole al diagnóstico”.

Alberto Fernández dijo que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri “no fue autorizado” por el Congreso (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).

En términos generales, Echagüe planteó que “Si uno presta atención a los antecedentes, la agenda legislativa que planteó en los últimos dos años son justo lo que no hizo” y, de acuerdo con su parecer, faltaron “definiciones un poco más concretas sobre los temas”.

A modo de síntesis, Di Stefano puntualizó: “ el discurso es un gran aporte a la confusión general. ¿En términos generales, qué esperábamos? Primero, un acuerdo con el FMI: no está. Segundo, alguna señal al sector empresario: no está. Tercero, un discurso más fuerte para combatir la inflación: no estuvo”. Con lo cual, “si todo está bien según el discurso del Presidente estando mal… todo va a seguir estando mal”, finalizó.

