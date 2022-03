Idas y vueltas: del “seguimos negociando” del Presidente a las dudas y contradicciones en el tramo final de la negociación con el FMI

Martín Guzmán y Julie Kozack del FMI

“Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo que confío concluir a la brevedad. En el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió Argentina y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que cinco minutos”, explicó hoy el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa en relación a la dilatada negociación con el Fondo Monetario.

Antes, en medio de críticas a Mauricio Macri y promesas de que no habrá reformas previsional ni laboral como consecuencia del nuevo acuerdo, el mandatario dijo: “El Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante un programa que nos permita refinanciar la deuda con ese organismo que nos dejó el gobierno anterior y al cual nos opusimos en su oportunidad. Estamos dando un nuevo paso en este tema, que no es el primero y no será el último”.

Al menos hay dos interrogantes sobre los dichos de Fernández mientras se agota la arena del reloj de una negociación vital para el Gobierno que se volvió larga, tediosa y extendida. Las dudas: ¿qué son los “aspectos vinculados a la formalización”? Se trata de la discusión vinculada a las tarifas que aún no se cerró. O quizás sean temas técnicos, como últimos apuntes legales y las traducciones más que importantes en estos contextos.

Cuando el Presidente dijo que “el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario”, ¿se refería a lo ya anunciado en enero o al acuerdo que viene? Aquí no hay tantas dudas: “Lo que dijo es lo que se comunicó hace unas semanas, no habló de cosas nuevas en ese párrafo”, argumentaron fuentes oficiales. Claro, conceptos como “acuerdo”, “staff” y “FMI” dichos en una misma oración, por boca del Presidente, en un contexto de espera de anuncios que no llegaron, levantaron algunas dudas.

Pero no: no hay acuerdo, al menos hasta que se puso el punto final de esta nota. ¿Qué pasó? Minutos después de que Fernández finalizó su discurso, calificadas fuentes oficiales cercanas a Economía dieron certezas sobre el acuerdo. A saber:

- Anoche el ministro y Julie Kozack, una de las encargadas del “caso argentino” en el Fondo, cerraron la negociación “gruesa”.

- Lo último que se terminó de negociar fue la cuestión tarifaria anunciada hoy por Fernández: que aumentarán más del 20%, pero menos que la variación de salarios. Y que en esa negociación, Guzmán le habría ganado al Fondo, siempre según las fuentes. Aunque no se cumpliría lo que se prometió el Gobierno el año pasado en materia de subas de gas y luz y, más importante aún para los integrantes de la coalición gobernante, lo que quería la vicepresidente Cristina Kirchner.

- Faltan terminar cuestiones de encuadre “legal” y de lenguaje sobre cómo se va a presentar en español y en inglés la letra chica del memorándum, trabajo que tomaría el día de hoy, y quizás mañana. Así, el acuerdo podría enviarse al Congreso el miércoles mismo, o el jueves. “Estará entrando al Congreso en los próximos días”, dijo Guzmán hoy cuando ingresaba a escuchar a Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández (Natacha Pisarenko/Pool via REUTERS)

Cuatro puntos concretos sobre un acuerdo al que le faltaban sólo cuestiones técnicas. Pero luego se aclaró que no era tan así.

¿Y entonces? Ahora desde Economía aseguran que “se avanzó en las discusiones técnicas pero aún faltan otras cuestiones y la formalización de los documentos”. Aseguran que el acuerdo será enviado al Congreso ni bien se cierre y que todo el fin de semana largo el equipo económico, con el seguimiento del Presidente, avanzó en distintos temas, sobre todo en las tarifas. “Sin embargo aún quedan temas para discutir. Hoy inclusive los equipos técnicos del FMI y de la Argentina siguen negociando”, afirman.

O sea, se “sigue negociando”, como dijo Alberto Fernández. ¿Son solo temas formales o hay cuestiones de fondo sin resolver aún? Nada parece estar claro en días en que las certezas apremian. En Economía dicen que nunca ataron la firma del acuerdo a la Asamblea Legislativa: “Nunca fue un deadline. El Fondo juega con los tiempos”, dijeron.

Como sea, el tiempo parece no ser algo que le sobre a la Argentina. Dólares tampoco. El acuerdo tendrá que pasar un trámite arduo en las dos Cámaras del Congreso, Guzmán probablemente tenga que ir a defenderlo y no está claro tampoco el “poroteo” final de ausencias, presencias, abstenciones y discursos en el recinto, más allá de los votos que pueda conseguir el oficialismo. Tendrá que ser un trámite rápido y contrarreloj: en marzo vencen unos USD 2.800 millones del préstamo que tomó Mauricio Macri en 2018. ¿Se llega? Con las dudas de hoy, es algo que tampoco está claro.

Las idas y vueltas siguen a la orden del día.

