El drama desde el espacio: impresionantes fotos satelitales de los incendios de Corrientes

A las crudas imágenes que publica a diario Infobae sobre el desastre de los incendios en la provincia de Corrientes, que retratan nuestros enviados especiales, ahora se suman otras que llegan desde el espacio.

Se trata de dos fotos que tomaron los satélites de la argentina Satellogic y que muestra la devastación que está sufriendo la provincia que recibió algo de alivio con una lluvia persistente que cae desde ayer.

Satellogic, una de las startups tech más prometedoras de la Argentina, le envió a Infobae imágenes de sus satélites, una de la zona de Ituzaingó, tomada el lunes, pasado, que es la que se muestra en la apertura de esta nota, y otra Galarza, de ayer. Se trata de 17 nanosatélites ubicados en órbita baja. Los planes de la empresa son formar una constelación de 200 que pesen por cada rincón del planeta 15 o 20 veces por día y poder remapear toda la superficie del planeta una vez por semana en alta resolución.

Las fotos muestran de manera dramática y con mucho contraste el drama que se vive en Corrientes: las áreas quemadas, arrasadas por el fuego, e incluso algunos focos activos en los que se puede ver humo. “Las dos fueron sacadas por el satélite ÑuSat-18. Son fotos multiespectrales de resolución submétrica”, detallaron desde la compañía.

La situación en Corrientes

Según adelantó hoy Infobae en exclusiva, la cantidad de superficie afectada en la provincia está próxima al millón y un 11% del territorio está quemado. Son datos del INTA Corrientes, con información aportada por el Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria.

Según señalaron los especialistas del INTA Corrientes, nuevamente “la evidencia satelital indica un progresivo incremento de la cobertura vegetal afectada por el fuego en Corrientes. En valores absolutos, la cobertura vegetal más afectada detectada en este informe sigue siendo los esteros pasando de 245 mil hectáreas a 275 mil hectáreas. Los pastizales del nordeste fueron muy afectados, el área quemada se duplico pasando de 18 mil hectáreas a 40 mil hectáreas”.

En relación a las zonas de Corrientes más afectadas por los incendios, aparecen Ituzaingó, como se ve en la foto, con la mayor superficie alcanzada por el fuego, con más de 173 mil hectáreas quemadas. Luego se ubica Santo Tome con 108 mil hectáreas. Sin embargo, con relación a la superficie, San Miguel presenta el mayor porcentaje de su superficie afectada, con el 32%. Mientras que Lavalle es el Departamento provincial con menor superficie afectada total.

Satellogic

Satellogic se convirtió en un unicornio ni bien comenzó a cotizar en el Nasdaq, semanas atrás. Luego su precio tuvo una corrección y ahora tiene un valor de mercado que ronda los USD 600 millones.

Satellogic nació hace 11 años y está detrás de una revolución: democratizar el acceso a datos desde el espacio. Promete hacerlo con una constelación de nanosatélites, del tamaño de una caja de zapatos, que van a fotografiar la Tierra casi en tiempo real y alta resolución. Es la mejor empresa posicionada para hacerlo en todo el mundo. Por ahora tiene en órbita 17 “cajitas” –Manolito, Tita, Fresco, Batata, Capitán Beto y otros– y el año pasado fue el primero de sus historias en el que facturó por sus servicios.

El año pasado, la empresa se fusionó con CF Acquisition Corp. V, de Cantor Fitzgerald a través de una de las muy de moda Special Purpose Acquisition Companies (SPAC), una forma de salir a cotizar que es más simple que el tradicional y arduo IPO. De esa manera, una empresa se fusiona con una shell company —CF Acquisition Corp. V, en este caso— sin operación pero que ya cotiza y de esa manera se simplifica el proceso de llegada a Wall Street.

A Emiliano Kargieman, cofundador de la empresa, no me importan las categorías ni el título de “unicornio”. “Ese número es una cuestión de pura vanidad… que ni siquiera es lo suficientemente ambicioso en términos de vanidad como para ponérmelo como meta. No representa nada”, le dijo a Infobae a fines de enero.

“Llegar a cotizar en Wall Street fue un evento muy importante para la empresa, el equipo y la industria. Es algo para celebrar, pero no es un fin en sí mismo. Nunca estuvo en el foco de la empresa hacerla pública, pero sin dudas es algo muy bueno porque fondea el plan de negocios y nos da una plataforma para seguir creciendo. Es un muy lindo paso, un momento emocionante. Son cosas que se alinean muy bien, parte del poder de fuego que necesitamos para ejecutar nuestra visión”, aseguró desde Madrid, España, ciudad a la que se mudó con su esposa, la escritora Pola Oloixarac, y su hija.

