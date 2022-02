Dólar hoy: la cotización libre cae a $211, su precio más bajo en un mes

Continúa la tendencia declinante en el mercado paralelo

El dólar libre recorta 50 centavos y es ofrecido a $211 para la venta en el reducido mercado informal. Se trata de la cotización más baja desde el 18 de enero, que también había tocado el viernes último. El “blue” mantiene un incremento de 4 pesos o 1,9% en el breve transcurso de 2022.

Con la tendencia declinante, el dólar libre quedó a 11,50 pesos o 5,5% del récord de $222,50 del 27 de enero, un movimiento que va en línea con el retroceso de las paridades bursátiles.

En el segmento mayorista del dólar, la divisa se transa a $107,19 por unidad, unos 15 centavos arriba de los valores del cierre pasado. En lo que va del año, el tipo de cambio oficial avanza un 4,4%, mientras que la brecha cambiaria con el dólar libre se sitúa ahora en el 96,8 por ciento.

“El mercado de cambios se mueve en línea con lo que (el ministro Martín) Guzmán definió el mes pasado con la presentación del acuerdo inicial con el FMI. No esperan un salto discreto del tipo de cambio ni un cambio rotundo en la estrategia cambiaria. Así, la menor probabilidad de un salto discreto del FX (Forex o mercado de divisas) se profundizó y viró rotundamente la expectativa de tipo de cambio real implícita en el mercado de bonos”, apuntaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

“Esperamos que el BCRA continúe acelerando el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, en línea con las declaraciones del ministro Guzmán quien afirma que no habrá un salto discreto del tipo de cambio”, coincidió Paula Gándara, Head Portfolio de Adcap Asset Manager.

En lo que va del mes de febrero, el balance para el BCRA por sus intervenciones en el mercado de cambios es positivo en aproximadamente 92 millones de dólares. Las reservas internacionales disminuyeron el lunes en unos USD 30 millones y finalizaron en 37.321 millones de dólares.

Entre los detalles que contempla el acuerdo con el FMI destaca la acumulación de reservas por USD 5.800 millones este año, otros USD 4.000 millones el próximo año y USD 5.200 millones en 2024. Esta acumulación de reservas determinará a su vez el nivel de fluctuaciones en el tipo de cambio, que buscará mantener la competitividad de enero de 2022.

“En ese marco, tanto el tipo de cambio como las tasas de interés fijadas por el BCRA tendrán algún tipo de relación con la evolución de la inflación”, indicaron desde Research for Traders.

“La política económica es monopolio del Ejecutivo, no hay un voto de censura. La política económica no puede ir al debate parlamentario, salvo a título informativo. Lo que el Congreso va a votar es la autorización de renovar el endeudamiento, no la política económica implícita en la carta de intención. Eso es una responsabilidad del Ejecutivo y del oficialismo. La carta de intención la firman el ministro de Economia y el presidente del BCRA”, afirmó Ricardo López Murphy, diputado de Juntos por el Cambio.

“Si hay un país que necesita imprescindiblemente reformas es Argentina. Necesitamos reformas en todos los aspectos. Somos un país que hace muchos años no crece. (..) Se hace ese endeudamiento para pasarle la boleta al otro Gobierno, en eso no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que el Gobierno tiene que renovar el endeudamiento y eso es lo que deberá ser votado y ojalá nuestra ciudadanía lo entienda”, acotó López Murphy, en declaraciones a FMI Milenium.

