Inflación: advierten que el pan aumentará entre el 20 y el 25% a partir del lunes en la provincia de Buenos Aires

Luego del 50,9% de inflación que se registró en 2021 -según el Indec- la suba de precios no cede. En el primer mes del año y mostró un nivel cercano al 4%, levemente por encima del 3,8% mensual de diciembre con que cerró el año pasado según las primeras mediciones de consultoras privadas, mientras que en febrero continúan los aumentos. Tal es así que el pan en la provincia de Buenos Aires aumentará entre un 20 y un 25% a partir del lunes, por lo que pasará a costar entre 240 y 300 pesos.

El presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, adelantó que en los próximos días tanto el pan como los productos panificados aumentarán entre un 20 y un 25 por ciento. “No nos queda otra alternativa”, afirmó en un comunicado.

Es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina, por eso siempre colaboramos con todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas (Santoandré)

“En las últimas semanas hubo aumentos en el combustible, en los servicios y muchas de nuestras materias primas. Los huevos, por ejemplo, en 10 días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel el 10%; la levadura un 35%, por lo que es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios”, detalló el dirigente panadero, quien destacó que mantuvieron el precio del pan desde octubre.

“Es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina, por eso siempre colaboramos con todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas”, destacó.

La última medición de Indec, en diciembre de 2021, arrojó que la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Lo que más aportó en la división fue la suba de Carnes y derivados y, en menor medida, el pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos.

El pan francés tipo flauta por kilo aumentó en el último año un 48,4% según el Indec, al pasar de $140,13 en diciembre de 2020 a $207,97 en diciembre de 2021.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó días atrás que la inflación de enero será “igual a la de diciembre”, que registró un 3,8%, y manifestó su preocupación por la suba que se registra en los alimentos.

“Estamos perdiendo la batalla de los productos frescos, como la carne, el tomate, la papa, las verduras. En enero la inflación será igual a la de diciembre”, indicó Feletti en declaraciones a El Destape Radio. Agregó que la inflación en alimentos, incluso, “va a ser más alta” que en el último mes de 2021.

Cabe recordar que el segundo mes del año llegó cargado de aumentos que alimentarán la inflación y le pondrán mayor presión al bolsillo de los argentinos. Alquileres y prepagas son tan solo algunos de los incrementos previstos para este mes.

Luego de un 2021 con una persistente y alta inflación, el 2022 parece haber empezado en una línea similar. Los principales incrementos de este mes fueron:

Alquileres

Los alquileres tendrán incrementos según la fecha de firma de contrato. Como cada mes, seguirá como referencia el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica de forma mensual el Banco Central.

Prepagas

La medicina privada ya llevó a cabo el alza del 9% en enero, último de una serie de aumentos autorizados por el Gobierno nacional el año pasado. Sin embargo, los socios corporativos lo verán reflejado en la cuota que se abona los primeros días de febrero.

Colegios privados

La educación también tendrá su propia suba y lo empezarán a notar quienes pagan escuelas de gestión privada al iniciar el ciclo lectivo. De acuerdo con el cronograma de aumentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los colegios privados con subvención estatal registraron un aumento de 17%, porcentaje mayor al que habían tenido en su cuota en diciembre pasado (7%). De esta manera, completarían un incremento del 50% desde marzo del año 2021.

Por su parte, la educación privada de la Provincia de Buenos Aires tuvo una actualización del 11,8%. Cabe recordar que el último mes de 2021 una suba de entre 6,7% y 6,9%. Así, en el territorio bonaerense, el reajuste en el último año habrá sido del 40 por ciento.

Si bien estos aumentos serán en marzo, son muchos los colegios que cobran una matrícula a principios de año. La misma suele tener un valor semejante al de la cuota y varias familias eligen por abonarla en febrero, a fin de evitar que se superponga con la cuota de marzo.

Servicio doméstico

Los aportes y las contribuciones del personal de casas particulares aumentaron un 26% a partir del pago correspondiente a enero, cuyo vencimiento será el 10 de febrero. En rigor, de acuerdo con las cifras oficializadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el aporte a la obra social asciende de $1408,87 a $1775,18 y la contribución al sistema jubilatorio, sube de $117,68 a $148,28 en el caso de las personas mayores de 18 años que trabajen 16 horas semanales o más.

