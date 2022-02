Remate online de autos desde $63.000: cómo participar y cuáles son los modelos disponibles

Los interesados deberán ofrecer un seguro de participación de $20.000 por lote a ofertar que debe quedar cancelado hasta 24 horas antes del día y horario previstos para el cierre de la subasta

En medio de la aceleración de la era digital, las subastas online son cada vez más frecuentes y se destacan por la facilidad que tienen las personas que buscan aprovechar una oportunidad para comprar un bien a un precio accesible. En ese contexto, la empresa Telecom ofrece a través de la plataforma de subastas NarvaezBid, 25 vehículos cuyos precios parten de los 63.000 pesos.

El remate se llevará a cabo el 11 de febrero a través del sitio web de NarvaezBid y se podrán adquirir desde una camioneta Ford Courier modelo 2000, desde $63.000 hasta una camioneta 4x4 Ford Ranger año 2007 desde 690.000 pesos. En todos los casos, Telecom ofrece todo tipo de información de los bienes, e incluyen fotos y videos.

Fuente: Narvaezbid

Entre los modelos publicados en el remate figuran un Ford Courier, año 2000, con un precio de base de $63.000; un Renault Berlina 5 Clio RN año 1999 con un precio de base de $63.000; dos Volkswagen Pick-Up Saveiro D, año 1995, a partir de $70.000; un Fiat Fiorino, año 1996, desde $80.500; dos Fiat Fiorino, año 1996 desde $80.500 cada uno; un Renault furgón Kangoo Confort año 2008, a partir de $133.000; un Renault Furgón Express, año 1996, desde $140.000; un Peugeot Pick up Pup 504, año 1996, a partir de $145.000 y un Renault Sedán, año 1996, desde los $165.000.

Asimismo, figura un Renault furgón Kangoo Confort 1.5 año 2008, desde $175.000 y dos Volkswagen Pick up Saveiro: una modelo 1994, desde los $180.000 y otra modelo 1996 desde los $185.000. También se ofrece una Volkswagen Pick up Saveiro año 1996, a partir de los $185.000; una Volkswagen Pick up Saveiro, año 1995 desde $185.000; una Renault Furgón Kangoo PH3 Confort año 2015, con un precio base de $210.000; un Renault Sedán Megane año 2001, a partir de los $220.000 y una Ford Ranger, año 2007 desde 690.000 pesos.

Fuente: Narvaezbid

Para participar del proceso de subasta electrónica, los usuarios deben registrar sus datos en el portal de la empresa y aceptar los términos y condiciones. Allí deberán cargar nombre, apellido, país de origen, CUIT o CUIL, correo electrónico, teléfono celular y fecha de nacimiento, además de seleccionar un usuario y contraseña.

Los interesados deberán ser mayores de 18 años y registrarse en el sitio antes del viernes 11 de febrero a las 11 de la mañana.

La plataforma de subastas aclaró que ante la situación de la pandemia de coronavirus, solo se podrán realizar ofertas de manera online

Para concluir con el proceso de habilitación, los interesados deberán ofrecer un seguro de participación de $20.000 por lote a ofertar que debe quedar cancelado hasta 24 horas antes del día y horario previstos para el cierre de la subasta. Asimismo, todas las ofertas deberán estar sujetas a la aprobación de la parte vendedora, mientras que las unidades que finalicen no podrán recibir propuestas una vez cerrada la subasta.

Respecto al pago, destacó que se deberá efectuar en el plazo de 48 horas hábiles de recibida vía email la factura de venta. Cada comprador deberá depositar el valor de venta final en una cuenta que se les será informará a los compradores.

“Para todos los casos, en el retiro de los lotes, los compradores se harán cargo del desmontaje, desarmado y los gastos ocasionados para carga de los mismos (personal, grúas, camiones y todo otro gasto inherente al mismo), comprometiéndose a dejar el lugar en perfectas condiciones”, detalló la firma.

