La canasta escolar tecnológica aumentó 54% en un año: cómo se integra y los productos más demandados

A medida que se acerca el inicio del ciclo lectivo 2022 -las clases en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán el próximo 21 de febrero de forma presencial y en otros distritos está previsto para el 1 de marzo- los padres ya comienzan a adquirir la canasta escolar que este año cuenta con una particularidad: la mayor participación de productos tecnológicos, como consecuencia del avance de la digitalización en las aulas en medio de la pandemia de Covid-19.

La consultora Focus Market hizo un relevamiento de precios y dio cuenta de que la canasta escolar tecnológica aumentó 54% en el último año.

Tomando los precios en los que parten cada producto y servicio -incluye Notebook, impresora, auricular con micrófono y cuota de internet- el valor total para la canasta escolar 2022 arrojó un total de 57.657 pesos.

“Los combos tecnológicos que se volvieron una necesidad en materia de desarrollo de tareas, búsqueda o potencial aislamiento de alguno de los alumnos tuvieron aumentos del 54% interanual”, dijo a Infobae Damián Di Pace, director de la consultora.

En ese sentido, remarcó Di Pace que el mayor inconveniente no ha sido tanto el alza de precios, que se realiza a un tipo de cambio mayorista retrasado frente a la evolución del período, “sino por la falta de productos en algunas marcas y modelos de equipos de tecnología por problemas en la importación”.

Según el relevamiento, el kit se conforma por notebooks desde $44.999; impresoras a partir de $8.499; auriculares con micrófono desde $2.309 y conexión a internet de 75 MB desde 1.850 pesos.

Asimismo, la consultora armó un segundo kit más económico que incluye un celular desde $33.999 y conexión a internet con un plan de 3 GB desde 1.150 pesos.

Juan Carlos Prado, gerente de e-commerce de Alot, dijo a Infobae que “los productos de tecnología no forman parte de las listas escolares que envían los colegios. Los que sí integran esas listas son las calculadoras científicas, los distintos tipos de almacenamientos, tipo pen drive”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), Perpetuo Lentijo, agregó ante la consulta de este medio que “este tipo de productos los proveen las escuelas que suelen contar con aulas digitales”.

“Además los chicos los tienen como apoyo en sus casas. Las escuelas en general no exigen estos materiales porque se sabe que no son productos de fácil acceso para muchas familias”, contó Lentijo.

Y añadió: “Es necesario que no haya una dependencia absoluta en el aprendizaje de los productos tecnológicos. Son una buena herramienta pero no pueden ser la base del desarrollo y el ejercicio de muchas funciones cognitivas del niño o el adolescente. Se apela al uso per no se obliga a que las familias provean de esos recursos”.

Cabe destacar que, tal como informó Infobae, el Gobierno se comprometió a conectar a internet al 90% de los estudiantes de las escuelas públicas del país. La meta trazada apunta a diciembre de este año en un esquema compuesto por cuatro etapas. Pese a los avances previstos, más de 20 mil colegios estatales aún quedarán sin un servicio tan elemental y deberán aguardar hasta 2023.

El ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, lanzó ConectAR Escuelas, un programa que pretende conectar al 100% de las escuelas públicas y que retoma el Plan Nacional de Conectividad Escolar que se implementó durante la gestión de Mauricio Macri. Entre 2016 y 2019, habían alcanzado con conectividad a cerca de un tercio de los establecimientos, que albergaban poco más del 50% de la matrícula.

Tras dos años de freno, pandemia y cierre escolar mediante, en 2022 el objetivo oficial es conectar a 13.500 escuelas. La primera etapa ya transcurre entre enero y marzo, con los primeros 2.500 establecimientos. Para mayo se sumarán 3.000 instituciones más, en agosto 4.000 y en noviembre otras 4.000, según la proyección de la cartera educativa.

La canasta escolar tradicional llega con subas de hasta 82 por ciento

Según un informe de la consultora Focus Market, el kit de útiles escolares compuesto por 21 productos para el nivel primario tiene un precio este año de $4.470, mientras que en 2021 costaba $2.450, con un aumento del 82 por ciento.

En general lo básico de una canasta está compuesto por cuaderno, lápiz negro, resaltadores, marcadores, goma, sacapuntas, carpetas, temperas, adhesivos vinílicos, tijeras, bolígrafos y reglas. Sin embargo, esto depende mucho del colegio, público o privado, y del grado

La consultora de marras también destacó que el combo escolar compuesto por útiles, mochila y guardapolvo tiene un precio este año de $7.469, mientras que en 2021 era de $2.249, representando un aumento del 76 por ciento.

“La inflación sigue siendo un problema para los argentinos. Tanto enero y febrero tendrán una base inflacionaria del 4%. Para el caso de los útiles escolares los aumentos se fueron dando a lo largo del año. Incluso en muchos casos hubo inconvenientes para acceder a los dólares necesarios para importar producto terminado o insumos” indicó Di Pace.

En Alot dijeron a Infobae que la temporada tendrá un 40% de aumento versus la temporada 2021 básicamente de la mano de mochilas y cartucheras que el año anterior no se vendieron tanto debido a la virtualidad escolar.

“Vemos un aumento en el rubro librería por encima de la inflación que se está notando en que las personas se pasan a segundas marcas versus las tradicionales. En algunos segmentos hay faltantes de producto que van a restringir las posibilidad de elección entre marcas durante el mes de febrero”, dijo el gerente de e-commerce de la cadena de librerías, Juan Carlos Prado.

Asimismo, detalló que el precio mínimo de un kit para Jardín es de $800 y el máximo $6.999 mientras que el kit Primaria va de $1.250 a un máximo de $8.999. En cuanto al kit Secundario afirmó que oscila entre $1.499 y puede llegar a 9.999 pesos.

Comercio Interior trabaja en una canasta escolar para el inicio de clases

La Secretaría de Comercio Interior trabaja en un acuerdo con el sector industrial y comercial de librerías para lanzar, antes del inicio de las clases, una canasta escolar con útiles a precios accesibles, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Comercio a Infobae.

En ese sentido, Marco Selan, presidente de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL), dijo: “Hemos empezado a trabajar hacerá tres semanas con la Secretaría de Comercio Interior en esta propuesta donde hay una lista de artículos que van a ser garantizados en las librerías que se consigan a un nivel de precio más que competitivo como para que el consumidor pueda acceder a ellos”.

En declaraciones a FM 97.UNE, Selan señaló que participan de las negociaciones junto a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías (Capla) y Comercio Interior para definir la canasta que tendrá “entre 20 y 25 artículos que conforman la mochila básica de nivel inicial y primario”.

