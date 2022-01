En el día de su debut, los índices de Wall Street y otros mercados del exterior fueron furor en la Bolsa Porteña

Las acciones extranjeras se imponen en el mercado doméstico

Los nuevos Cedear (Certificados de Depósito Argentino) respaldados en nueve ETF (Exchange Trade Funds) empezaron a negociarse con suceso en la Bolsa porteña. El monto operado en Cedear, que también incluye a los títulos de compañías extranjeras que ya se venían negociando en la plaza local multiplicó por cinco al captado por las acciones argentinas.

Incluso uno de los nuevos Cedear, el del ETF que replica el índice S&P 500 (SPY), por si sólo llegó a mover casi el doble que todo el mercado de acciones argentinas en su conjunto.

Fuente: Inviú

Las acciones argentinas operadas en ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) concentraron este martes negocios por unos $831 millones, un poco por encima del promedio mensual en lo que va de enero de 722 millones de pesos.

En comparación, los Cedear registraron negocios por casi 4.200 millones de pesos, cinco veces más que la renta variable doméstica, en niveles que no veían desde principios de diciembre.

Fuente: Portfolio Personal Inversiones

Los expertos de Portfolio Personal Inversiones detallaron que en Cedear “el saldo fue de $4.184 millones (versus $360 millones el lunes y $2.066 millones el viernes), lo que deja una media para enero de $2.408 millones”.

“Sin duda el driver de esta suba fue la exitosa salida de los nueve Cedear de ETF al mercado, que en conjunto se llevaron el 42% del volumen total de operaciones. Los más populares en su debut fueron el SPY, el XLF y el DIA. Detrás los siguió ARKK, el famoso fondo de innovación disruptiva liderado por Cathie Wood”, añadieron desde Portfolio Personal.

Mateo Reschini, Senior Research Analyst de Inviu, afirmó a Infobae que “el debut fue contundente. Es un instrumento que es interesante porque poder apostar a los índices en particular hace que se puedan diversificar más las carteras. El mercado argentino quedó un poco golpeado en los últimos años y hay demanda de cobertura del mercado argentino al salir a otros mercados y apostar a un índice como el S&P 500, el Nasdaq o el Dow Jones sin tener que salir a comprar acciones individuales como era antes con los Cedear, que también es un buen instrumento”.

Los ETF cotizan en EEUU con una cartera diversificada de activos, que busca replicar importantes índices del mercado, tales como el S&P 500 o el Nasdaq

Los analistas de TSA Bursátil explican que “la ventaja de los ETF reside en que se pueden adquirir de la misma forma que una acción particular, pero su rendimiento está sujeto a la performance de sus componentes. Así, resulta más fácil para los inversores seguir el rendimiento de un gran número de acciones, sin la necesidad de invertir en todas de manera individual. Es decir, con este tipo de instrumento el inversor se posiciona en renta variable, aunque mitigando en parte el riesgo y la volatilidad de una acción en particular, al adquirir un índice y no el subyacente directamente”.

Un informe de Invertir Online precisó que “si bien muchos de los ETF que tienen Cedear hoy estaban conformados por activos a los cuales se podía acceder desde Argentina (por ejemplo, el SPY tiene empresas como Apple, Microsoft y Amazon, las cuales ya contaban con Cedear), en el caso de los otros ETF, también van a permitir acceder a activos que antes tenían baja o nula exposición desde Argentina. Entre ellos podemos mencionar tres: el ARKK que está enfocado en empresas vinculadas al desarrollo de tecnologías disruptivas; el IWM que se centra en compañías de pequeña capitalización bursátil tales como AMC, Synaptics o Lattice; y el EEM que tiene por objetivo seguir a los mercados emergentes, brindando exposición a importantes empresas de países como China, India, Sudáfrica, Rusia y México”.

¿Cuáles son los ETFs en los que se puede invertir con Cedear?

● SPDR S&P 500 (SPY): Replica el índice S&P 500 y se compone de una cartera que representa las 500 acciones en el índice S&P 500. Posee mayormente acciones de capitalización grande de EEUU.

● Invesco QQQ Trust (QQQ): Replica el índice Nasdaq 100 e incluye 100 de las empresas no financieras más grandes por capitalización de mercado cotizadas en Nasdaq.

● IShares Trust Russell 2000 (IWM): Replica el índice Russell 2000 Index Fund. Mantiene acciones de capitalización pequeña de EEUU.

● IShares MSCI Emerging Market (EEM): Replica el desempeño del MSCI TR Emerging Markets Index y mantiene acciones de capitalización grande y mediana de mercados emergentes.

● Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): Representa el desempeño del sector financiero. Incluye empresas de las industrias de Servicios Bancarios (42,5%), Seguros (31%), Banca de Inversión (21,8%) y Servicios Profesionales (4,75%).

● Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): Representa el desempeño del sector energético. Incluye acciones de capitalización grande de energía en EEUU e invierte en empresas petroleras o en proveedores de servicios para dichas compañías, por lo que sus movimientos están altamente correlacionados con el precio internacional del petróleo.

● SPDR Dow Jones Industrial (DIA): Replica el índice Dow Jones Industrial Average. Mantiene 30 acciones de capitalización grande de EEUU que representan el índice.

● IShares MSCI Brazil Cap (EWZ): Busca que sus resultados de inversión se correspondan con la rentabilidad del índice MSCI Brazil 25/50. Invierte en empresas de capitalización mediana y grande en Brasil que representan el 85% del mercado bursátil brasileño.

SEGUIR LEYENDO: