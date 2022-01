En medio de los cortes masivos de luz, dejó de funcionar el sitio web del ENRE, el regulador del sector eléctrico

El sitio del ENRE

En medio de los cortes de luz y la ola de calor, la página web del Ente Regulador de Electricidad (ENRE) dejó de funcionar.

El organismo, intervenido por la abogada María Soledad Manín, informa desde su sitio en Internet el estado de la red eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y especifica qué cantidad de usuarios de Edenor y Edesur, las distribuidoras de la ciudad de Buenos Aires y el GBA, no tienen energía eléctrica. Si no funciona, es imposible saber a ciencia cierta los afectados y, además, no quedan registros del total de afectados.

La demanda eléctrica nacional, que hoy batió récord, ya provocó cortes de suministro en diversos barrios de la CABA, como Palermo, Villa Urquiza, Belgrano, Caballito, Núñez, Parque Chas, Recoleta, Flores, Floresta, Almagro, Colegiales, Coghlan, Barracas y Saavedra; y también en diferentes puntos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Villa Maipú, San Martín, Vicente López, Olivos, San Isidro y Tigre, entre otros.

Entre cortes intermitentes, antes de una caída más extensa sobre las 15 horas, el organismo había informado online casi 90.000 usuarios sin luz: 54.426 de Edenor y 35.786 de Edesur.

Las estádísticas públicas de la web del Sistema Argentino de Interconexión mostraron el momento del corte, pasadas las 13 horas. Afecta al Gran Buenos Aires

A las 12:30 de hoy, antes de que comenzaran los cortes, fuentes oficiales celebraban que se había superado el récord de demanda de energía y la red “aguantaba”. “La demanda máxima para el día de hoy se previó en 27300 MW, superior al pico récord del día 29/12/21 (que fue de 27088 MW), Actualmente se encuentra en valores superiores en el orden de los 600 MW por encima de lo previsto, por lo que el pico de hoy podría llegar a 27800 MW. GBA: demanda en previsión, se estima alcanzar valores próximos a los 10.000 MW de demanda máxima para el área (demanda del día récord 9800MW)”, destacaron en ese momento. Duró muy poco.

Todo se da en el marco de una nueva jornada con temperaturas agobiantes, a las 13 horas doce localidades bonaerenses ya habían superado los 35 grados: Tandil, Olavarría, San Carlos de Bolívar, Azul, La Plata, San Fernando, El Palomar, Dolores, Merlo, Ezeiza, Campo de Mayo y Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, se esperan temperaturas de 39 y 40 grados de máxima para este jueves y viernes en la CABA y 41 para ambas jornadas en las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Multa

La semana pasada, en medio de cortes también, el ENRE sancionó a la empresa Edesur con multas por más de $478 millones por falta de suministro de electricidad. Entre los motivos de las sanciones, se incluyó la “deficiente calidad de servicio” y la atención brindada a las personas usuarias.

Además, ese mismo día, el Gobierno designó a una veedora para que controle la operación de Edesur. Se trató de una funcionaria de organismo que pasó a cumplir funciones en el Centro de control de Media Tensión de la distribuidora eléctrica.

