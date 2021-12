Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, con empuje de Wall Street en zona de máximos

Operadores trabajan en el recinto de la Bolsa de Comercio

Las acciones argentinas operan en alza este martes por recompras de posiciones para el cierre anual de carteras, mientras que su índice líder se aproxima -medido en dólares- a la resistencia de 450 dólares marcada en noviembre.

El S&P Merval de Buenos Aires gana un 0,8%, a 85.300 unidades a las 12 horas, tras una breve toma de utilidades del 0,3% del lunes.

El panel líder d ela Bolsa de Buenos Aires asciende un 67% en pesos en el transcurso de 2021, mientras que medido en dólares, según la cotización del “contado con liquidación” implícito en los ADR, gana 14 por ciento.

“El Merval continúa la racha alcista en diciembre y acumula subas del 6,6% en pesos y del 17,2% en dólares de acuerdo al ‘contado con liquidación’, recuperando gran parte de lo perdido desde el trade electoral (de noviembre)”, indicó Cohen SA en un reporte de mercado.

“Creemos que el Merval puede ir nuevamente hacia su resistencia, pero no consideramos que logre superarla por el momento”, agregó el informe.

Contribuye a la mejora d ela renta variable doméstica la tónica alcista en los indicadores de Wall Street, donde el índice Dow Jones de Industriales gana un 0,5% y sondea niveles máximos históricos.

“Si bien la pandemia no terminó y es uno de los drivers que más vigilan los inversores, también es cierto que según los últimos datos revelados la variante ómicron del COVID-19, sería más contagiosa, pero con efectos de menor gravedad y en su mayoría no requieren hospitalización. Es por ello que si no se genera una saturación de los sistemas de salud, las estrategias de corto y mediano plazo se orientan hacia la recuperación”, refirió Fernando Staropoli, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil.

“Otro punto clave a tener en cuenta es que desde la próxima semana comienza una nueva temporada de balances con la llegada de los resultados trimestrales de diversos sectores, con principal foco en los de servicios financieros, tecnológicos y salud”, añadió Staropoli.

Los inversores, mientras tanto, siguen de cerca las lentas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar una millonaria deuda, al tiempo que el avance de la cepa ómicron condiciona a los mercados globales.

Para los expertos de Research for Traders, “los inversores continúan atentos a la evolución de la variante Ómicron del coronavirus, y con la mirada puesta en las negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda con el organismo”.

En cuanto a la renta fija, los títulos públicos Globales, en dólares con ley extranjera, son negociados con ascenso de 1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, cede un 18 enteros, a 1.725 puntos básicos.

Los bonos Globales ganan 10% en diciembre, aunque mantienen un descenso de precios de 13% en 2021

Estos bonos reestructurados anotan una apreciable recuperación del 8% en diciembre, desde un piso de cotizaciones desde su salida al mercado al cierre del mes pasado.

La actividad financiera semanal en Argentina se extenderá hasta el jueves, pues el viernes 31 no habrá operaciones, en víspera de la celebración del Año Nuevo.

