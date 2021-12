Blanqueo para la construcción: si se aprueba el Presupuesto, se extenderá hasta diciembre de 2022

El blanqueo estuvo vigente por pocos meses durante 2021 (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El dictamen de mayoría que obtuvo el Proyecto del Presupuesto 2022, que se debate en el Congreso, incorporó una prórroga para la adhesión al blanqueo para la construcción. A diferencia de los tiempos anteriores, que fueron muy breves, esta extensión prevé un plazo muy amplio para quienes decidan destinar dinero no declarado a proyectos de construcción: se va a permitir depositar fondos hasta el 31 de diciembre de 2022

Si se aprueba la ley, la primera etapa será hasta el 30 de abril de 2022 con un impuesto especial del 5%. La segunda hasta el 31 de agosto del 2022, con un 10% y finalmente al 31 de diciembre de 2022, con un 20%. “El plazo es más amplio y abarca todo el año próximo y la primera etapa, que es la más beneficiosa, dura varios meses, mientras que en el caso anterior eran apenas días. Una vez publicada la ley, no se requiere reglamentación, entra en vigencia con la Ley de Presupuesto”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

La ley de incentivo a la construcción (Ley 27.613) se publicó el pasado 12 de marzo y abarcó a las obras privadas iniciadas a partir de esa fecha o que estaban por debajo del 50% de finalización. La norma estableció la exención del impuesto sobre los Bienes Personales del valor de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022 con un plazo máximo de dos períodos fiscales.

A su vez, se permitía computar como pago a cuenta del impuesto el equivalente al 1% del valor de las inversiones en proyectos inmobiliarios incluidos. Y los titulares de inmuebles podían contar con el diferimiento del pago del impuesto a la transferencia de inmuebles o del impuesto a las ganancias.

Para el blanqueo, la norma dispuso un programa de declaración voluntaria ante la AFIP de tenencia de dinero en el país o en el exterior con un plazo de 120 días. Esos fondos debían ser depositados en una cuenta especial (denominada Cecon.Ar) con un un impuesto especial cuya alícuota variaba en función del tiempo: 5% si se hacía dentro de los 60 días; 10% dentro de los 90 días; y 20% dentro de los 120 días.

Sin embargo, los resultados de la ley no fueron los esperados. La AFIP demoró más de 40 días en reglamentar la norma y la etapa de impuesto del 5% finalmente se extendió por solo 9 días hábiles. Además de la reglamentación, se acumularon otras dificultades: algunos bancos no tenían claro el procedimiento para la apertura de cuentas y el retiro de fondos; y durante gran parte de los primeros períodos de blanqueo no estuvo disponible el registro de proyectos en los cuales se puede invertir el dinero.

Entendemos que en la medida que lo plazos de aplicación se extiendan se va a favorecer para que más cantidad de inversores quieran entrar en este blanqueo (Weiss)

“Fuimos impulsores de esta ley de blanqueo para proyectos de la industria y entendemos que en la medida que lo plazos de aplicación se extiendan se va a favorecer para que más cantidad de inversores quieran entrar en este blanqueo. Es muy positivo que se prorrogue hasta fin del año que viene”, destacó Gustavo Weiss, nuevo presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

“Es lo que venimos pidiendo desde que se sancionó la ley y nos encontramos con que no estaban implementados los circuitos para hacerla operativa. De hecho, tuvimos muy pocos días reales de los 60 supuestamente disponibles. Estamos muy de acuerdo con la prórroga y creemos que será muy beneficiosa para el sostenimiento de la actividad, dado que se necesitan ventas en un momento de mucha frialdad en esa materia”, coincidió Gustavo Llambías, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV).

