Casas de madera en la costa: precios y claves de un boom que consolidó la pandemia

Con amplios ventanales y entre bosques se edifican viviendas en la Costa Atlántica

Para este verano se estrenarán varias viviendas hechas en madera en la Costa Atlántica, algo que proliferó desde que llegó la pandemia por el impulso de la gente que desea vivir más tiempo cerca de la naturaleza combinando el teletrabajo, ocio y vacaciones. Y para muchos, todo es mejor si se está cerca del mar.

Se estima que entre el Partido de la Costa, Pinamar y Mar del Plata, entre otros destinos, se levantaron y están en ejecución más de 300 viviendas con este material sustentable.

“Además de acortar los tiempos de obra hasta en un 60%, el entramado de madera tiene la ventaja de ser un sistema abierto y de fácil cálculo” (Lasalle)

Entre las novedades, la Municipalidad del Partido de la Costa anunció que desde ahora las construcciones con sistemas de entramado de madera serán tratadas como tradicionales. Con la oficialización de esta ordenanza, todos los procesos y permisos de obra nueva pasan a ser atendidos de forma más simplificada y de igual manera que una construcción tradicional.

“Además de acortar los tiempos de obra hasta en un 60%, el entramado de madera tiene la ventaja de ser un sistema abierto y de fácil cálculo y dimensionado con disponibilidad en todo el país”, destacó a Infobae Daniel Lassalle, gerente de la Cámara Argentina de la Madera (Cadamda).

Que sea más ágil el tiempo de ejecución del proyecto posibilita bajar costos, ya que los plazos de la obra se acortan y se cumplen de forma estricta.

La vivienda y cerca la piscina, algo clave para habitar con la posibilidad del chapuzón a pasos de casa

La sostenibilidad ambiental juega un papel preponderante en el mundo de la construcción. Lasalle acotó: “La arquitectura de vanguardia apunta a construir de una manera más amigable con el medio ambiente y la madera saca enormes ventajas. Si se compara la cantidad de energía que se utiliza para producir por aluminio, hierro o cemento la diferencia es abismal. Otro punto crítico es la huella de carbono neutral: en su vida el árbol toma carbono de la atmósfera que queda almacenado en una viga o un machimbre, contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático”.

Primeros pasos

Expertos que edifican en madera, argumentan que una vez que se dispone del terreno, debe tenerse una idea básica de como va a ser la casa (con superficies máximas, cantidad de dormitorios y baños), si se levantará en 1 o 2 plantas, entre otros aspectos. El diseño esta íntimamente asociado al sitio donde estará emplazada.

Una vez definido el proyecto entre profesionales y propietarios, se hacen los primeros movimientos para la vivienda.

Las puertas similares a las de galpones o graneros campestres son utilizadas en viviendas de madera, tendencia que se afianza

El arquitecto Octavio Roca, director de 2424 Arquitectura, destacó a Infobae: “Nosotros siempre recomendamos elevar la casa del terreno natural para prevenir los efectos del primer ‘enemigo’ de cualquier sistema constructivo: la humedad de los suelos. Es la que suele verse en la base de las paredes y que aparece al tiempo de terminada la obra, dependiendo de la calidad del suelo y de la ejecución. Al elevar la casa del suelo, al estilo de las que hacían los constructores europeos que migraron al país a principios de Siglo XX (en todas esas viviendas se subían 3 o 4 escalones desde la calle y los pisos de pinotea tenían cámara de aire debajo) la humedad de cimientos quedaba contenida debajo de la casa. Esos 60 cm libres permiten también el acceso a ese espacio en caso de cualquier reparación o inspección posterior”.

“Nosotros siempre recomendamos elevar la casa del terreno natural para prevenir los efectos del primer <i>enemigo</i> de cualquier sistema constructivo: la humedad de los suelos” (Roca)

Es factible la opción de platea de hormigón sobre el terreno pero, debido a las características de las arcillas expansivas de la zona próxima con el mar o la baja resistencia de los suelos de relleno o en la arena (que ocurren en la mayoría de los emprendimientos inmobiliarios actuales), las plateas tarde o temprano terminan micro fisurándose, generando humedades de suelo por capilaridad. Y una vez que esto empieza, es imparable.

Usos, precios y como se construyen

Cómo la mayoría son casas para uso vacacional, en general, se buscan ambientes comunes grandes donde se integran el estar con el comedor y una cocina abierta, dormitorios mas pequeños que los de una casa para todo el año excepto por la suite principal y cantidad de baños suficientes para atender picos de demanda (llegan todos juntos de la playa y quieren ducharse todos a la vez).

Se busca integrar ambientes como living, comedor y cocina

“Suelen tener entre 150 y 200 m2 mas amplias galerías semicubiertas que ofician de livings de verano. El sistema facilita la posibilidad de empezar con una casa mas pequeña e ir ampliándola en función de las necesidades o cambios en la familia. Al ser obras secas y con tiempos de obra reducidos, los cambios o ampliaciones son muy tolerables y tienen bajo impacto en la casa original”, dijo Roca.

El costo de una casa completa en el sistema de bastidores de madera (Platform Frame) puede oscilar en los $150.000 pesos por metro cuadrado, incluyendo aberturas de PVC con doble vidrio hermético (DVH), aislaciones completas en celulosa de ultima generación, amueblamientos de cocina, baños y placares a medida, calefacción central por radiadores y caldera a gas, pisos de madera en toda la casa pulidos e hidrolaqueados (excepto en los baños y lavaderos donde se recomienda porcelanato o PVC).

“La demanda está informada sobre las tendencias en los países mas desarrollados, son conscientes del desafío ambiental y quieren casas modernas en el sentido de la sustentabilidad, el ahorro de energía y la calidad de vida al interior de sus espacios. También se acercan quienes construyeron previamente y se cansaron de lidiar con obras húmedas”, dijo Valeria Hisas, de 2424 Arquitectura especializada en proyecto e interiorismo.

El dormitorio de una casa hecha entre bastidores con la madera como protagonista

Además, informan que es el sistema ideal para todo tipo de ampliaciones sobre casas existentes: al ser en seco y liviano, no hace falta reforzar la casa sobre la que se va a hacer la ampliación. El sistema de bastidores de madera es versátil y permite desarrollar cualquier estilo.

Juan Anaya, de ante proyecto y dirección ejecutiva, del estudio que lidera Roca, destacó que en Argentina muchos asocian este sistema con la clásica casa americana de Siding y techos a 2 aguas, pero que cada vez son más los que piden estilos mas modernos o minimalistas. “Lo fundamental es que las casas de hoy ya no pueden ser mas esas cajas frías, húmedas y susceptibles de rápido deterioro por su vulnerabilidad a la humedad y la corrosión. Si el presupuesto lo permite, se pueden incorporar termotanques solares, paneles fotovoltaicos y sistemas de calefacción mas eficientes. El único inconveniente es que son equipos caros y como el Estado no alienta su uso con estímulos fiscales o subsidios para inducir a bajar el consumo de energías fósiles, no todos pueden afrontar una inversión inicial que requiere varios años para ser amortizada”.

Árboles como parte del paisaje en donde se edifican propiedades en zonas cercanas al mar

El tiempo promedio de obra es de 4 a 5 meses, dependiendo del sitio y la época del año en que se construye. El equipo de trabajo es de 4 a 5 personas, además de los subcontratistas de servicios (electricistas, sanitaristas, pintores, entre otros).

Los colores que predominan en la Costa son en la gama de los cálidos, que toleran mejor la exposición y durabilidad de la pintura a los rayos UV.

