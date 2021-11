Un youtuber español de 28 años consiguió USD 15.000 gracias a la venta de activos cripto

Guillermo Díaz Ibáñez, el youtuber que responde al nombre artístico Willyrex

A sus 28 años, el español Guillermo Díaz Ibáñez es una de las personas que más miradas atraen en el universo online. Su destreza como jugador de videojuegos y la construcción de una carrera en Youtube y servicios de streaming lo pone cerca de Ibai, El Rubius y otros personajes surgidos de las redes sociales y el servicio de video propiedad de Alphabet. Willyrex, tal su nombre artístico, es uno de los youtubers más importantes de habla hispana y decidió dar un paso más para monetizar su rol de influencer: creó su propia colección de tokens no fungibles (NFT) y la lanzó a la venta. Obtuvo USD 15.000 por ellos y conectó así el mundo de los treamers con el universo cripto.

Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

Por otra parte, Willyrex es el youtuber español más conocido dentro de la comunidad del videojuego Call of Duty. En este juego, él era considerado uno de los jugadores más habilidosos del mundo además de tener un porcentaje de victorias altísimo. Guillermo Díaz Ibáñez, más conocido como Willyrex cuenta con dos canales de YouTube: Willyrex, con más de 17 millones de suscripciones y 4 mil millones de vistas, y TheWillyrex; con más de 18,7 millones de suscripciones y 6 mil millones de visitas.

La noticia se conoció originalmente a mediados de marzo de este año, cuando Willyrex anunció que había estado preparando sus propios NFT durante semanas. En ese momento, la decisión del youtuber español fue muy criticada por los usuarios de Twitter, así como por su audiencia. Se lo acusó de aprovecharse de su audiencia, eminentemente infantil o preadolescente, y de recurrir a criptoactivos que derrochan energía para su funcionamiento.

Esta ola de críticas hizo que Willyrex retrocediera un poco a principios de noviembre de 2021, cuando dijo lo siguiente: “Los que preguntan sobre mis NFT… no es que no se hayan enterado, sino que nunca los saqué. Sentí tanto odio que me di cuenta de que era demasiado pronto. Desde entonces he estado trabajando para encontrar una plataforma que sea 100 por ciento ecológica. "

Sin embargo, algunos días después, más específicamente el jueves 18 de noviembre, fue el en que el youtuber hispanoparlante transformó en dinero su promesa. Willyrex finalmente lanzó sus NFT y se agotaron en segundos, según confirmó el propio youtuber en sus redes sociales. Estos logotipos o imágenes que comercializa el streamer son de edición limitada, lo que les otorga un valor diferencial en el muy particular mercado de intangibles que es el mundo de los tokens no fungibles.

A pesar de todo, hubo una larga liasta de usuarios de redes sociales que han aprovechado la oportunidad de los NFT de Willyrex para hacer humor, equiparando estos tokens no fungibles con meras capturas de pantalla. Ahora, también ha habido usuarios que han optado por analizar el movimiento de Willyrex con más profundidad. Sin duda, este hecho abre un mar de posibilidades que voluntariamente mezclan las criptomonedas con los sectores gamer y streamer.

Con todo esto, Willyrex decidió cambiar el contenido de su canal de gaming a temas relacionados a Metaversos y juegos play to earn basados en tokens no fungibles, una industria en la cual ha decidido incursionar hace ya varios meses.

En total, la venta de la colección recaudó más de 15 mil dólares. Si bien el token más barato fue vendido por solo 1,6 dólares, el más caro de ellos se vendió por un valor de 14,7 mil dólares. Los tokens no fueron pagados con Bitcoin, ni Tether, sino que se utilizó la criptomoneda MATIC, la cual está basada en la blockchain Polygon.

Willyrex declaró que el tiempo entre su anuncio a principios de año, y la fecha de lanzamiento de la colección, le sirvió para buscar una plataforma que sea “ecofriendly”, una estrategia que hace pensar que podría limitar el odio recibido por usuarios de redes sociales que se volcaron a atacarlo cuando anunció su objetivo de lanzar sus tokens. Mito, que es la que terminó eligiendo, se publicita como la galería de NFT que gasta un 99,9 por ciento menos de electricidad que otras alternativas en el mercado.

Facundo Salto, CEO de Criptofolio, dijo a Infobae: “Los hechos hablan por sí solos. Desde el hombre más millonario del planeta, Elon Musk, hasta usuarios anónimos, pasando por youtubers, deportistas, streamers, y más. Todos ellos han lanzado sus propias colecciones de tokens no fungibles. Las empresas aceptan criptomonedas como métodos de pago, hay países desarrollando sus propias criptos, y otros que las adoptan como monedas de curso legal. Aprender sobre criptomonedas y blockchain hoy, es como aprender a usar internet hace 15 años, es una necesidad”, y añadió: “Willyrex nos acerca más a entender la magnitud de estas tecnologías, y las cantidades de dinero que se pueden generar gracias a ellas. No es más que un claro ejemplo de las nuevas fuentes de ingreso que se pueden generar hoy en día”.

