Vacaciones en la Patagonia: con aumentos de hasta 40%, cuánto cuestan los alquileres en Bariloche y San Martín de los Andes

Las caminatas por montañas, valles y cercanías al agua son muy practicadas por quienes eligen vacacionar cerca de paisajes patagónicos

Los viajeros que privilegian disfrutar de las vacaciones cerca de las montañas, lagos y la naturaleza presentes en un sector de la Patagonia deberán abonar un aumento promedio del 40% en comparación con el verano pasado. Pero esta situación no fue un impedimento para que la demanda sea alta y se hayan registrado decenas de acuerdos en los últimos días para hospedarse varios días en San Carlos de Bariloche como en San Martín de los Andes.

Así lo confirmó a Infobae Dolores Ojeda de DO Negocios Inmobiliarios: “Tuvimos muchas consultas y se cerraron varias operaciones. Notamos que lo más buscado fueron buenas casas con costa de lago. Se privilegiaron por sobre departamentos o unidades en la ciudad de Bariloche. La gente después de no poder vacacionar en el verano anterior por la pandemia, ahora sí tomó la decisión de viajar hacia la zona”.

“Notamos que lo más buscado, fueron buenas casas con costa de lago. Que se privilegiaron por sobre departamentos o unidades en la ciudad de Bariloche” (Ojeda)

Desde el sector que opera en esta área patagónica, precisaron que los aumentos se registraron en pesos, en cambio los valores locativos en dólares se mantuvieron igual que en 2020.

En lo vinculado con lo edilicio y construcción, la zona de Bariloche que más avanzó en el último tiempo es la parte Este ya que hacía el Oeste quedan pocos terrenos libres. “Comprendería lo que va desde el río Limay hacia la ciudad, cómo ser el área de Dina Huapi, a la que se llegan por las rutas nacionales 40 y 23″, destacó Ojeda.

La zona de Dina Huapi, una de las que más prosperó hacia el lado Este de Bariloche

Otro lugar demandado es el que está próximo con el lago Gutiérrez, en Bariloche, al tomarse por la Avenida Bustillo hacia el Llao Llao.

Precisamente en el kilómetro 6 de esta arteria, se encuentra La Cascada Bariloche, con habitaciones desde 24 a 40 m2, que parten desde $25.000 por día. Y entre los servicios propone all inclusive (para quien lo contrate así) y una dársena propia para navegar por el Nahuel Huapi.

En Arelauquen entre casas edificadas y las que están en obras, hay más de 200. Sobre el lago Gutiérrez en Bariloche

Arturo Navarro Ithuralde, CEO de Aadesa Hotel Managment, dijo que “este año sorprendió la respuesta de la gente. Para mitad de diciembre y enero tenemos ocupación casi plena. El verano pasado, por la cuestión sanitaria, no pudimos abrir. Y ahora la demanda buscó asegurarse su lugar para vacacionar”.

Según los expertos, la opción del Previaje fue muy utilizado por miles de argentinos que apuestan por vacacionar en nuestro territorio, y en Bariloche y San Martín de los Andes este programa motivó que se ocupen unidades en donde lo proponen y cuartos en hoteles.

La posibilidad de navegar en el Nahuel Huapi es muy utilizada por quienes gustan de lo náutico

En casas lujosas de hasta 6 personas, en Bariloche, por día se cobran de 200 a 300 dólares. Sobre lago están rondando los USD 1.000 por día.

Mientras que en los barrios privados, hay valores que parten desde USD 350 por día y pueden llegar a 600, como en Arelauquen Golf & Country Club, sobre la ruta 82, con salida al lago Gutiérrez, donde hay viviendas modernas con todos los servicios.

Vista aérea de La Cascada, un hotel ubicado sobre la Avenida Bustillo, a 6 km de Bariloche

En los hoteles suelen alquilar parejas y familias, y en los barrios privados o cabañas, optan más las familias con hijos, según los operadores expertos de esta zona.

Hacia Lolog

Las casas que se buscan para alquilar tienen que disponer sí o si de jardín o amplias franjas de verde. Algo que privilegia la demanda.

En San Martín de los Andes, los operadores registraron gran interés muy grande, como hace tiempo no ocurría, incluso mejor que en el último invierno.

San Martín de los Andes se expande hacia la zona del lago Lolog

Guillermo Villa, gerente de Tizado Patagonia, dijo que “en San Martín de los Andes la zona que va desde el centro al Lago Lolog ha crecido mucho, y todos los alrededores de este lago también. Esto se debe a lo acotado que quedó la ciudad y su zonas más aledañas”.

Alquilar en la ciudad en casas de dos dormitorios y cochera, parte desde USD 200 en promedio por día, cerca del lago Lácar o zona céntrica. Mientras que hacia Lolog, el valor arranca en los USD 250, y si se trata de un barrio privado o semi abierto, pero con seguridad, parten desde USD 300, por día.

Madera y piedra están presentes en las cabañas y cuartos que se ofrecen para alquilar en la Patagonia

De gastos se paga por lo general sólo la comisión inmobiliaria, que por lo general es del 10% del monto total del alquiler. Se seña previamente, y se paga el total del contrato al momento de ingresar a la propiedad.

“Esta temporada advertimos que todo el público de clase media que el verano pasado no pudo viajar por una cuestión más económica que la pandemia, hoy elige la Patagonia” (Villa)

“Viene un público ABC1 que no pudo o no puede programar un viaje al exterior. Esta temporada advertimos que todo el público de clase media que el verano pasado no pudo viajar por una cuestión más económica que por la pandemia, ahora elige la Patagonia. Habitualmente es un turismo activo, no vienen a sacar fotos y nada más. Le agregan a sus vacaciones la idea de hacer actividades al aire libre, disfrutar las montañas y los lagos, y realizar trekking, mountain bike o caminatas”, dijo Villa.

El Refugio dentro de la urbanización Las Pendientes, a dos km de la base del cerro Chapelco y a 20 km de San Martín de los Andes

Entre las opciones a 20 km de San Martín de los Andes y a 2 km de la base del cerro Chapelco, se encuentra la urbanización Las Pendientes, cuyo espacio de hotelería lo opera también Aadesa por medio de El Refugio Ski & Summer Lodge.

Navarro Ithurralde aseguró que “en enero ya se ocupó más del 40% y también hay alta demanda para pasar las fiestas. Hay dos quinchos que seguramente serán muy utilizados por los huéspedes para disfrutar de asar ricas carnes patagónicas”.

“Este año sorprendió la respuesta de la gente. Para mitad de diciembre y enero tenemos ocupación casi plena” (Navarro Ithuralde)

En el lugar ofrecen bungalows de lujo desde 45 a 65 m2, que se pueden alquilar entre $25.000 y $40.000 por día (este es all inclusive).

Básicamente allí se apostó el público familiar, que en invierno tiene la opción de salir con los esquíes para ir hacia la pista de Chapelco. También ya se hacen reservas para el fin de semana de Carnaval, que en 2022 será a fines de febrero.

SEGUIR LEYENDO: