Matías Lammens y los resultados del PreViaje: “Lo que se vendió para enero y febrero es extraordinario”

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, junto al presidente Alberto Fernández

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, reiteró hoy el pronóstico de una temporada turística récord, en medio de un fin de semana largo en el que, según datos de su cartera, el programa PreViaje aportó unas 300.000 personas, que gastaron unos $ 8.500 millones, al movimiento turístico.

“¿Se puede venir una temporada récord”, le preguntó el periodista Marcelo Palacios, en una entrevista por radio La Red.

“Creemos que sí. Por el contexto internacional, el dólar a $ 200 y por el PreViaje”, respondió Lammens, y ponderó el estímulo a la demanda que significa el programa de consumos prepagos que otorga un 50% de crédito para nuevos consumos (70% en el caso de los jubilados) y que permite a los beneficiarios, a través de un “rulo”, extraer un consumo extra de hasta 75% del valor inicialmente comprado.

Lammens señaló que los beneficios del PreViaje se potencian en el actual contexto local e internacional. Cualquier familia que antes iba a vacacionar a Uruguay o a Estados Unidos, explicó, ahora se queda, por el valor del dólar, que encarece mucho las salidas y los consumos en el exterior, y por el programa, que estimula el consumo turístico local.

“Lo que se vendió para enero y febrero es extraordinario”, dijo el funcionario, y precisó que hasta el momento 2,5 millones de personas se sumaron al programa y que los casos de fraude detectados no llegan a la decena.

Ayer, el ministerio de Turismo informó que este fin de semana largo los niveles de ocupación en los principales destinos turísticos del país superan el 90% y destacó otros indicadores de actividad del sector, tales como el agotamiento de plazas para la temporada en las Unidades Turísticas Chapadmalal y Embalse y el récord de ventas de tickets de tren para los meses de verano.

Otras señales positivas son el retorno de la temporada de cruceros y la vuelta del turismo receptivo, con el arribo de 85.000 turistas extranjeros desde el 1 de octubre pasado.

Mar del Plata, uno de los destinos más elegidos por los usuarios de PreViaje

¿Frente de Todos?

Consultado sobre la situación interna de la coalición de Gobierno y el silencio de la vicepresidente Cristina Kirchner, Lammens dijo que la vice “claramente está apoyando” las medidas del presidente Alberto Fernández.

“Tuvo una situación de salud, que le impidió estar el domingo, pero cada vez que quiso decir algo, ella lo dijo. Es una de las protagonistas centrales, principales del Frente de Todos; si no dice nada es porque claramente está apoyando”, señaló, “Cada vez que tuvo que decir que no estaba de acuerdo, lo hizo. Si ahora no lo hace, es porque está avalando, si no se expresa públicamente, quiere decir que está de acuerdo” , insistió.

Muchas cosas que queríamos hacer no se pudieron por la pandemia. Pero ahora sí. Se acabaron las excusas (Matías Lammens)

Lammens reconoció la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas del pasado domingo. “Es claro que se ganó; hay que ser sensato y lógico y decir las cosas como son”, concedió. Pero también resaltó que “en 60 días, el Gobierno mejoró sustancialmente; el Frente de Todos tiene motivos para alegrarse”. Además, elogió “el camino que se ha tomado en los últimos meses, Muchas cosas que queríamos hacer no se pudieron por la pandemia. Pero ahora sí. Se acabaron las excusas”, remató.

Según informó el ministerio de Turismo y Deportes, el ranking de los destinos más elegidos por el programa PreViaje lo encabeza el Partido de la Costa, seguido de Mar del Plata, Bariloche (Río Negro); Puerto Iguazú (Misiones) y Villa Carlos Paz (Córdoba). Del sexto al décimo puesto se suceden Villa Gesell, Mendoza, Salta (en ambos casos, las capitales de provincia), Ushuaia (Tierra del Fuego) y El Calafate (Santa Cruz). La undécima destinación más demandada es la Ciudad de Buenos Aires, seguida por San Martín de los Andes (Neuquén), Puerto Madryn (Chubut), San Rafael (Mendoza), Villa La Angostura (Neuquén) y Merlo (San Luis).

