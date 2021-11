Monedas de dólar recientes que valen una fortuna y podrían estar en tu bolsillo: se pagan hasta USD 25.000

Los dólares, cuartos, níqueles y centavos de los últimos años incluyen algunas piezas muy buscadas

El dólar estadounidense es una unidad monetaria de relevancia global, aceptada en cada rincón del planeta. La confianza que depositan ahorristas y comerciantes de todo el mundo en ella hace que se puede utilizar para cualquier transacción posible, desde inversiones hasta pequeños pagos, aún fuera de los Estados Unidos. Y que ciudadanos de los países más remotos atesoren, en mayor o menor medida, billetes y monedas de dólar porque confían en la estabilidad de su valor a lo largo del tiempo.

Sin embargo, es posible que más de una persona guarde displicentemente en un frasco o monedero una moneda cuyo verdadero valor sea mucho mayor al dólar o centavos que expresa a nivel nominal . Errores a la hora de la acuñación de una moneda o circunstancias particulares de una edición pueden hacer que se generen ediciones raras muy codiciadas por los coleccionistas que las transforman en objetos preciados: algunas se pueden vender por entre USD 25 y USD 25.000 de acuerdo a la suerte del hallazgo.

no es necesario encontrar una moneda del siglo XXI para conseguir algo valioso. A continuación, una serie de monedas de dólar o centavos de dólar relativamente recientes que tienen errores de acuñación o circunstancias al momento de su creación que las hacen particularmente valiosas.

1. Cuarto de dólar del Estado de Wisconsin con hoja extra del año 2004

Una de las variantes de la moneda con una hoja extra. La anomalía está marcada con una flecha roja. Fuente: usacoinbook.com

De los 453 millones de quarters de Wisconsin acuñados en en el año 2004, miles fueron marcados de alguna manera con una hoja extra en una planta de maíz; algunos especulan que un empleado de la Casa de la Moneda lo hizo a propósito. No fácilmente identificable, la hoja se superpone con la imagen de la mazorca de maíz. Según el sitio de fact-checking Sopes, aunque todavía no se ha establecido un valor de referencia para estas unidades monetarias entre los coleccionistas, los precios pagados hasta ahora han variado desde cerca de USD 100 dólares hasta (en un caso aislado) a USD 1.499 por un comerciante de Tucson -donde apareció la mayor cantidad de estos ejemplares- por un espécimen particularmente bueno.

2. “En dios nos oxidamos” de 2005

Este error de 2005 no pretendía ser una declaración sobre la religión o el gobierno, sino que se cree que fue simplemente el resultado de la acumulación de grasa en el cuño de la moneda, que rellenó la T de la palabra “Trust” y la hizo difícil, sino imposible de detectar. Los errores de acumulación de grasa no son tan infrecuentes y no siempre tienen mucho valor. En este caso, sin embargo, el error está en un lugar bastante interesante, lo que hace que las monedas tengan más valor para algunos coleccionistas.

Uno de los ejemplares de monedas con la leyenda "In God we Rust". Fuente: coincommunity.com

La leyenda tradicional de monedas y billetes estadounidenses “In God we Trust” -en dios confiamos- quedó así trastocada para formar “In God we Rust” -en dios nos oxidamos.

Su hallazgo está lejos de volver rica a su dueño, pero para tener en cuenta que se trata de un cuarto de dólar -25 centavos- y se puede vender a USD 100.

3. Cuarto de dólar de Connecticut descentrado de 1999

Mala puntería: en esta moneda de 25 centavos el cuño no acertó al centro. Fuente: invaluable.com

Otro cuarto de dólar estatal que vale más de 25 centavos es un cuarto de Connecticut de 1999 que estaba “broadstruck”, o sea, que no estaba bien alineado con la máquina y quedó descentrado. Si tienes una en tu poder, podrías ser 25 dólares más rico.

4. Níquel del Bisonte lanceado de 2005

Un error de acuñación hace aparecer una lanza a través del bisonte. Fuente: geeky.camel

En 2005, la US Mint recuperó el antiguo diseño del bisonte en el reverso del níquel -moneda de 5 centavos- Jefferson. Sin embargo, se encontraron múltiples errores de acuñación a lo largo de sus primeros meses de circulación. Uno de los más famosos es el “Speared Bison Nickel”, que fue el resultado de un troquelado mal colocado a través del búfalo que asemeja una lanza que atraviesa al animal (de ahí el nombre). Tras su descubrimiento, se vendió inmediatamente por más de 100 dólares en bruto. Su precio no ha variado mucho desde entonces, pero en 2010 en una subasta de una de ellas se vendió por 1.265 dólares.

5. Dólar“Sin dios” de 2007

Algunas ediciones de monedas de dólar salieron a la calle con un olvido: nadie se acordó de grabarles "In God we Trust". Fuente: PCGS

Al parecer, 2007 no fue el año de mayor confianza en Dios en la US Mint que produce las monedas de dólar. Ese fue el año en que las nuevas monedas de dólar de George Washington fueron lanzadas en los Estados Unidos; un número desconocido de ellas fue acuñado accidentalmente sin la inscripción estándar “In God We Trust”. En 2007, los expertos predijeron que las monedas defectuosas acabarían vendiéndose por unos 50 dólares cuando el mercado se estabilizara. La predicción fue bastante acertada, porque se han encontrado decenas de miles de estas monedas. Los dólares “Missing Edge Lettering”, como se denominan oficialmente, se venden entre 29 y 228 dólares.

6. Centavo de “AM ancho” o “AM cercano” de 1992

Las monedas tienen que ser acuñadas con mucha precisión, y cualquier desviación de la precisión hace que los coleccionistas se sorprendan. En 1992, el espacio entre la “A” y la “M” de “Estados Unidos de América” en el reverso del centavo estaba más cerca de lo habitual, de ahí el apodo de “Close AM”.

Una disposición rara de las letras cambió el valor de esta moneda. Fuente: geekycamel

Solo se conocen cinco ejemplares del 1992-P (acuñado en Filadelfia); cuando se subastó uno en eBay en 2012, se vendió por 24.056,63 dólares. Un 1992-D (acuñado en Denver) Close AM es también un gran hallazgo. Se conoce la existencia de quince de ellos; uno de ellos se vendió por 20.700 dólares en 2012.

7. El dólar Cherrios del 2000 que se distribuyó en una caja de cereal

El "dólar Cheerios" salió a circular dentro de cajas de cereales. Se acuñaron muy pocos y su valor es muy alto. Fuente: PCGS

Esta es una de las monedas modernas más interesantes que existen. En 1999, la Casa de la Moneda de EE.UU. se asoció con la empresa de cereales General Mills para promocionar las nuevas monedas “doradas” del dólar Sacagawea del año 2000, colocando una de ellas en cada 2000 cajas de Cheerios. Sólo se produjeron 5.500, por lo que son muy raras. La mayoría se perdió lamentablemente en la circulación, pero las pocas que han salido a la luz son bastante valiosas. Estas monedas se venden a entre 5.000 y 25.000 dólares, dependiendo de su estado.

