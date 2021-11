Congelamiento de precios: el consumo no reaccionó y las empresas esperan cambios después del 14N

Las empresas de consumo masivo están a la espera de que pasen las elecciones para volver a la carga con las negociaciones con el Gobierno

Pasaron tres semanas desde que entró en vigencia la resolución 1050 -que dispuso retrotraer al 1° de octubre, y congelar hasta el 7 de enero, los precios de 1.432 productos-, pero el consumo no reaccionó. Pese a las declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sobre un repunte de la demanda a partir de esta medida, los supermercados aseguran que no movió la aguja, a diferencia de lo que ocurría en las mejores épocas del plan Precios Cuidados. Mientras tanto, y en línea con las charlas individuales que habían tenido con el Gobierno, las empresas se preparan para volver a la carga con las negociaciones luego de las elecciones del domingo, con la expectativa de poder negociar alguna modificación de productos/precios del listado vigente.

Luego de publicada la resolución, que generó rispideces con las compañías por no tratarse de una medida consensuada, Feletti comenzó a convocar a reuniones uno a uno para tratar de calmar las aguas, pedirles colaboración y prometerles que volverían a sentarse luego del 14 de noviembre. Y lo respetarán a rajatabla. Algunas firmas -las que están más complicadas por el surtido de productos que tienen dentro de la lista- ya están preparando una propuesta para girarle esta semana a la secretaría y agendar una reunión a partir de la semana próxima. En otros casos, esperarán algunos días para analizar cómo evoluciona el contexto político y económico para definir los pasos a seguir.

Lo que preocupa a muchas, más allá del congelamiento actual, es lo que pueda suceder a partir del 7 de enero, cuando venza este programa, ya que la historia demuestra que este tipo de medidas son muy difíciles de desarmar. El propio Feletti ya adelantó que la intención es que siga existiendo una canasta de productos a precios administrados. “La salida del congelamiento debería ser una canasta amplia administrada y que tenga relación con la política de ingresos”, afirmó el funcionario, en declaraciones radiales. Y agregó: “Yo creo que el programa se va a sostener, hubo mucho respaldo de los gobernadores, hay consenso de que esto es una necesidad y en algún punto las empresas también lo entienden”.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, durante la reunión con almaceneros, mayoristas y proveedores por la falta de cumplimiento del congelamiento en los pequeños comercios

“Cuando nos juntamos con el equipo de Feletti, había un marco de entendimiento de que nos iban a ayudar. Tenemos muchos productos en el listado y hay muchos con precios de septiembre, que vendemos a pérdida y que se llevan un gran volumen. Quedamos que nos sentábamos después de las elecciones y nuestra expectativa es conseguir algo antes de enero. Y además ir viendo cómo vamos a salir de esto a partir de esa fecha”, explicó el directivo de una de las alimenticias líderes. El objetivo generalizado del sector privado es, al menos, volver a un esquema administrado, tal como el que regía antes de la llegada de Feletti, bajo la supervisión de Paula Español.

En otra compañía afirmaron que tienen dentro del listado productos que representan el 40% de la facturación y que esta semana le enviarán al Gobierno una propuesta de modificación de algunos ítems para reducir esa alta incidencia. “En el encuentro que tuvimos, les planteamos los problemas de costos en la cadena de proveedores, la suba de las materias primas y el packaging, y que queríamos hablar con ellos después del 15. No nos dieron ninguna expectativa de precio, pero quedó muy entre líneas que si hay algo que realmente se dispara y se torna inmanejable, nos sentemos y lo veamos”, afirmaron en otra alimenticia líder.

Mientras tanto, el programa se está cumpliendo en términos generales en las grandes cadenas de supermercados, donde más rigen los controles, y sigue sin éxito en los autoservicios y almacenes, que no tienen margen para cumplir con los precios establecidos porque los mayoristas y los distribuidores les venden los productos a esos precios o más caros. Esta realidad fue advertida por los representantes de los comercios de proximidad ni bien fue anunciado el congelamiento de la nueva canasta; también lo habían hecho con el programa “Súper Cerca”, lanzado por la gestión de Español pero que tenía como objetivo justamente el canal tradicional.

El programa se está cumpliendo en términos generales en las grandes cadenas de supermercados, donde más rigen los controles, y sigue sin éxito en los autoservicios y almacenes, que no tienen margen para cumplir con los precios establecidos

Feletti reunió este lunes a toda la cadena para discutir justamente los problemas que tienen los pequeños comercios para cumplir con la resolución y tras una áspera discusión, que básicamente involucró a la representante de los supermercados de origen asiático, Yolanda Durán, y al titular de la Cámara de los Distribuidores Mayoristas (Cadam) y dueño de Maxiconsumo, Víctor Fera, el funcionario los encomendó a volver en 15 días con una propuesta, que deberá contemplar una revisión de márgenes y, posiblemente, precios diferentes para este canal minorista.

Sobre el consumo, el secretario de Comercio Interior está convencido de que a partir de este congelamiento de precios explotarán las ventas entre este mes y el próximo -por las Fiestas-. Pero todavía este efecto no se está percibiendo. Si bien todavía no hay cifras de las consultoras que miden la evolución de la demanda en los supermercados, ya que el efecto concreto se verá con los datos de noviembre, fuentes del retail coincidieron en que la nueva canasta no movió el amperímetro. Incluso, en una cadena precisaron que tras un relevamiento realizado de algunos productos representativos de ese listado en comparación con el año pasado, que fue malo, quedó de manifiesto que, en el mejor de los casos, hubo un crecimiento en unidades de 5%, pero que “hay otros donde el aumento fue nulo”, dijeron las fuentes. Los bolsillos flacos y la falta de credibilidad en este tipo de programas explican esta magra evolución, sostienen en la industria.

SEGUIR LEYENDO: