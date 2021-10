Una azafata reveló porqué no deberías consumir ciertos productos en un avión

El café a 10.000 metros de altura puede ser muy distinto al de un bar

Lo que sucede detrás de las cortinas de las azafatas es un verdadero misterio, cuando estamos en un avión, vemos cómo desaparecen detrás de ellas y comenzamos a escuchar todo tipo de ruidos. Esos pequeños cubículos contienen toda la comida y bebida de todos los pasajeros del vuelo, y es allí donde las aeromozas preparan los carritos que llevan la cena, almuerzo, desayuno e incluso la merienda.

Pero, ¿qué pasa tras esas cortinas? Kat Kamalani es una azafata que se volvió viral en Tik Tok gracias a que revela secretos de su trabajo y da consejos a los viajeros. Con más de 437.000 seguidores en la red social, se ganó su popularidad gracias a que le muestra a la gente el lado oculto de los vuelos comerciales.

Kat Kamalani reveló qué cosas no deberías consumir en un avión

“Nunca nunca nunca jamás consumas estos productos en un avión. Consejo de una azafata”, comienza Kamalani en uno de sus videos. “Regla número 1 -continúa la azafata- nunca beber líquidos que no vengan embotellados”. Según ella, toda el agua, ya sea caliente o no, se almacena en un tanque que no es higienizado de la manera correcta.

“Preguntale a cualquier auxiliar de vuelo, muy raramente bebemos café o té durante un vuelo, ya que viene del mismo tanque de agua, y cuando tomas alguna de esas bebidas provienen de esa agua caliente y es algo verdaderamente repugnante”, continuó en el video.

Lo que explica Kamalani es que si bien las pavas son higienizadas entre vuelo y vuelo, la máquina entera casi nunca es higienizada por completo, además añade que “están al lado de los baños”.

Antecedentes

La revelación de Kamalani se emparenta con los dichos de Jamila Hardwick, también azafata, que hiciera en el programa televisivo estadounidense Inside Edition en 2019. En aquella ocasión, la aeromoza enfatizó que en los aviones es mejor no pedir ni té ni café, ya que “los depósitos de agua rara vez se limpian”.

Al igual que la tiktoker, dijo que es muy raro que algún miembro de la tripulación beba alguna de estas infusiones a bordo.

Hardwick también aconsejó no beber ni té ni café en el avión. (insideedition)

Otro de los temas que tocó la azafata en el programa fue sobre el estado de las mantas y las almohadas que se entregan en los vuelos de larga distancia. “Es mejor que cada pasajero traiga la suya -dijo Hardwick- acá estas cosas se lavan, pero no estamos seguros de que tan bien se haga”.

En relación a la limpieza y los gérmenes que pueden cultivarse en un avión, la aeromoza explicó que las bandejas que se usan para apoyar las bebidas y la comida también pueden estar repletas de ellos. “Es recomendable que cada viajero traiga su propia toallita de limpieza descartable para limpiar su bandeja antes de utilizarla”, detalló.

Otro consejo es el de sanitizar las bandejas con una toalla descartable antes de utilizarlas para comer. (insideedition)

Hardwick, además dijo que no hay que pedirles a los auxiliares de vuelo que ayuden a los pasajeros a guardar su equipaje ni bien suben al avión. “A nosotros no nos pagan hasta que la puerta de embarque esté cerrada. Si tenemos un accidente -por más pequeño que sea- al poner un bolso o una valija en los compartimentos, no se consideraría una lesión de trabajo”.

Por último, la aeromoza pidió por la empatía de los pasajeros. “Si nos tratan con amabilidad, es más probable que los ayudemos a encontrar un mejor asiento y tal vez puedan obtener una bebida extra o dos”.

Respuesta de las aerolíneas

En aquel entonces y luego de las declaraciones que hiciera Hardwick en televisión, la organización A4A (Aerolíneas por América), que nuclea a las compañías aéreas estadounidenses, salió a responderle. “La seguridad de los pasajeros y la tripulación incluye también el suministro de agua potable y servicios. Los sistemas de agua a bordo se llenan con agua de los servicios de agua de cada ciudad, que es la misma que se utiliza en todo aeropuerto, incluso para restaurantes, y se distribuye a hogares, empresas y comunidades locales todos los días”.

Las aerolíneas estadounidenses salieron a responder los dichos de Hardwick. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

En busca de recomponer su imagen, la organización declaró que, “las aerolíneas trabajan en estrecha colaboración con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para garantizar que el agua recibida de los municipios sea segura y para mantener esa seguridad siguiendo rigurosos requisitos de muestreo y gestión, que incluyen la desinfección y el enjuague de los tanques de agua de la aeronave en un horario requerido por la regulación”.

En cuanto a la higiene del interior de los aviones, A4A también dijo que: “Las aerolíneas trabajan continuamente para garantizar un área de cabina limpia y cómoda para sus pasajeros, ya que los transportistas saben que la limpieza de la aeronave es importante para los clientes cuando toman las decisiones para sus viajes”.

