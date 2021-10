Roberto Feletti y el control de precios: “El lunes vamos a intervenir en los casos en que hay incumplimiento”

El secretario de Comercio, Roberto Feletti. Según él, Guzmán coincide con su diagnóstico y sus medidas

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se manifestó satisfecho con los resultados iniciales del congelamiento de precios de 1.432 de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza. Atribuyó la inflación a la “puja distributiva”, precisó que los comercios de barrio tienen precios 15% superiores a los supermercados y deberían tenerlos más baratos, por tener “segundas marcas”.

“ Los monopolios tienen que ser regulados; si no, ajustan por precio, no por cantidad”, dijo el funcionario, que además insinuó que la Argentina tiene inflación porque “afortunadamente la puja distributiva está viva” a diferencia de otros donde “hay falta de movilidad, de aspiraciones”.

En diálogo con Radio 10, Feletti precisó que el control iniciado el fin de semana arrojó buenos resultados. “La primera evaluacion que hacemos es buena. La Defensoría del Pueblo relevó un cumplimiento bastante amplio, con el 75% de los productos cumplidos en más del 60% de los comercios que relevaron. Todos los intendentes salieron a hacer controles en el Gran Buenos Aires BA y estamos recibiendo las devoluciones y el lunes vamos a intervenir en los casos en que hay incumplimiento”.

“Sabemos que hubo algunas clausuras, que hay casos de minoristas que presentaron facturas de mayoristas por encima de los precios previstos, por eso en la semana vamos a tener reuniones con los mayoristas”, le fijo el funcionario al periodista Iván Schargdrosky, en el programa “El fin de la metáfora”, en el que calificó de “buena” la adaptación al congelamiento, con retrotraimiento de precios y ofertas.

Listas y mayoristas

“Estamos dialogando con las grandes empresas el abastecimiento y las nuevas listas de precios. Todo arrancó razonablemente bien. Lo más importante va a ser el dialogo con los mayoristas en el transcurso de la semana”, dijo el secretario de Comercio Interior, quien dijo que su cartera “recibió un diagnóstico de que los comercios de cercanía están con los precios 15% por encima respecto a los supermercados”. “Algo se atribuye a la escala”, justificó en parte. Pero agregó: “Los minoristas tienen acceso a otros productos, como segundas marcas, que pueden ser más baratos frente a las grandes cadenas”.

En ese contexto, asignó gran importancia a la reunión de este lunes con las cadenas mayoristas . “Hay que lograr la baja de precios y están dadas las condiciones. Son los mayoristas los que terminan regulando el margen de ganancias a los minoristas, por eso es muy importante el diálogo con ellos”, explicó.

Feletti dijo que “la remarcación de octubre ya se estaba volviendo insostenible” pero que “no está bueno presionar al minorista y cerrarlo. Queremos organizar una canasta básica amplia por 90 días y tratar de sostenerla. No es una presión tan terrible. Es una pelea que hay que dar”.

Puja distributiva

Una escena de la puja distributiva EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El funcionario insistió en que la inflación se debe a la “puja distributiva” y que los planes antiinflacionarios de ajuste monetario y fiscal, como el Austral y la Convertibilidad “fracasaron porque era frenar el consumo”.

En cambio, insistió, “el acuerdo de precios es el que permite la expansión del consumo, porque se produce más y se estabilizan los precios”.

Fue entonces que afirmó: “afortunadamente, en la Argentina la puja distributiva está viva y el pueblo disputa su porción de torta”, a diferencia de otros países –que esquivó precisar- en los que “hay falta de movilidad social, de aspiraciones”. Una interpretación que atribuye la inflación a la combatividad y el dinamismo y la estabilidad de precios a la resignación y la apatía.

Feletti señaló que un problema que estaba ocurriendo es que “la canasta alimentaria se comía a la paritaria”. En diciembre de 2019, precisó, la canasta básica alimentaria era del 9% del salario promedio del sector privado y en 2021 es el 11 por ciento. Por eso señaló que “los monopolios tienen que ser regulados sino ajustan por precio y no por cantidad”.

Según el funcionario, “lo deseable es acordar una salida de la pandemia entre todos y que haya una oferta diversificada de productos alimenticios, porque va a haber mucha demanda en las fiestas, porque son las primeras fiestas post-pandemia, la gente va querer encontrarse y festejar”.

“Los monopolios tienen que ser regulados; si no, ajustan por precio, no por cantidad”

Interrogado acerca de qué puede suceder si la economía y los precios no se estabilizan, Feletti respondió que “si la macro no se estabiliza vamos a tener menores herramientas para discutir”, pero enfatizó que “la macro no se puede estabilizar en un contexto de ganancias empresarias monopolistas que se dolarizan y se fugan. Si todo peso que camina va a parar en una cuenta en dólares en el exterior, la Argentina no camina”. En vena conspirativa, Feletti dijo que “si tenés un poder económico que repudia tu moneda, vas a tener ese problema”.

Cuando el entrevistador observó que también la clase media tiene esa reacción, el funcionario reconoció que eso es cierto, pero lo atribuyó a “una conducta subordinada”. En cambio, aclaró, “acá hablamos de los agentes económicos que definen el futuro del país; empresarios que ofertan la mitad de la lista de alimentos”, precisando que 18 empresas producen el 42% de los 1.432 bienes de la lista de precios congelados.x

Feletti dijo que en una reunión que mantuvo con<b> Guzmán</b> “encontró un ministro muy comprometido con la Argentina y que comparte visión de que hay una elite que conspira contra el país”

Feletti reiteró que los empresarios deberían entender que “no se puede desarrollar un plan de negocios si no hay armonía social” y que para eso es necesario el acuerdo de precios, porque “es el que permite la expansión de consumo, no comprimir el consumo por la vía de un ajuste monetario y fiscal.

“Los monopolios tienen que ser regulados; si no, ajustan por precio, no por cantidad”, subrayó el secretario, de modo de permitir la recuperación del salario e impedir que la “la Canasta Básica se coma la paritaria”. Y a largo plazo, agregó, hay que acordar “una canasta regulada, que se sostenga como una oferta permanente”.

Feletti dijo que en una reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán, “encontró un ministro muy comprometido con la Argentina y que comparte visión de que hay una elite que conspira contra el país” y genera climas de profecía inflacionaria autocumplida, como los aumentos de precios en octubre, que él se propone revertir.

