La falta de dólares afecta también a las farmacias: faltan cremas, antisépticos, productos para bebés y planchitas

En las últimas semanas se multiplicaron las quejas de distintos sectores por el freno a las importaciones por parte del Gobierno. Las grandes cadenas están trabajando con importantes faltantes y en algunos productos están trabajando con stocks al límite y no hay reposición de lo que se vende

Las farmacias lo reconocen casi al unísono. “ Es cierto que hay faltantes y todo lo que es importado está costando mucho ingresarlo ”, afirman. Como sucede en otras industrias, las trabas a las importaciones están afectando el comercio de distintos productos demandados por el público como aquellos vinculados a la cosmética y el cuidado personal.

Fuentes del sector afirman que a los proveedores les está costando mucho ingresar mercadería que no se fabrica en Argentina. Desde cremas y lociones corporales para bebés y adultos hasta planchitas para el pelo, secadores, productos de cuidado capilar e incluso alimentos.

Muchos son de marcas reconocidas. Una cadena de farmacias de la Ciudad de Buenos Aires indicó que la loción para bebés Cetaphil, que se fabrica en Alemania y es muy consumida, está en falta y sola algunas sucursales tienen unidades disponibles de un viejo stock. Es sólo un ejemplo.

Entre los productos faltantes figura también un puré de manzana para chicos. Otro ejemplo son las conocidas tiras nasales “respira mejor”, que utilizan tanto deportistas como quienes buscan dormir mejor. Una conocida marcas importada de EEUU y otra que llega de Brasil son casi inhallables.

Las planchitas para el pelo junto con los secadores de algunas marcas importadas tienen un stock reducido

“Hoy no se consiguen determinados productos porque no llegan en tiempo y forma. Tiene que ver con la falta de política farmacéutica. Hoy la gente está sufriendo por los precios y aun cuando puede pagarlos, no puede obtener lo que necesita. En estos casos los farmacéuticos tratamos de recomendar otros productos que tienen la misma función aunque no sea la marca que busca el cliente”, dijo a Infobae Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

“Por el momento, estos productos están en falta de forma intermitente. Un mes están, dos no, y así. Hay escasez de apósitos, curitas, distintos tipos de antisépticos y cremas, entre otros productos. Y esto se va a agravar cada vez más”.

“Pusieron restricciones al comercio exterior hace 20 días, que hay que cumplir con un montón de requisitos súper exigentes para poder importar. A eso hay que sumarle el programa de Precios Máximos que lanzaron esta semana con la resolución 1050. Eso también entiendo que va a generar faltante porque la Secretaría fijó precios que van por debajo de los valores que estaban al 1 de octubre. Toda la cadena se ve impactada: el que fabrica y el que vende”, aseguró otra fuente del sector a Infobae.

Asimismo, mencionan distintos productos de laboratorios extranjeros. Por caso, el francés Klorane que suele comercializar productos para el cabello, el rostro y artículos para bebés y niños, entre otros. También faltan productos hechos en Argentina que cuentan con insumos importados.

Algunos artículos del laboratorio Kloraine, por caso, no se encuentran en las góndolas

En las últimas semanas se multiplicaron las quejas de distintos sectores por el freno a las importaciones por parte del Gobierno. Es el caso de los repuestos para autos, como destacó ayer Infobae. Las grandes cadenas trabajan con importantes faltantes y en algunos productos están trabajando con stocks al límite y no hay reposición de lo que se vende.

Las trabas para importar se concentran sobre todo en productos finales, ya que el Gobierno asegura querer afectar lo menos posible la compra de insumos para no perjudicar a la industria. A veces ocurre, a veces no. Así, si bien aumenta la demanda en algunos casos y ya se superaron niveles prepandemia no hay oferta de distintos productos para abastecerla y se pierden muchas ventas.

Otras de las consecuencias del faltante de estos artículos que se venden en farmacias es que no hay referencia de precios. “Se vende a cualquier precio porque la incertidumbre sobre la posibilidad de reponer producto es total”, destacaron desde el sector.

