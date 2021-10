Viajar con chicos: los 15 trucos para ahorrar, según una influencer y experta en vacaciones en familia

FOTO DE ARCHIVO: Una familia usa mascarillas al pasar la seguridad en la Terminal A del Aeropuerto Intercontinental George Bush en medio del brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19) en Houston, Texas, Estados Unidos. 21 de julio de 2020. REUTERS/Adrees Latif/

Cuando se planean las vacaciones en familia, ya sabemos que son tiempo de disfrute y gastos. Accedemos a comprar lo primero que nos piden los chicos y como muchas veces no se conoce bien el destino, accedemos a pagar el primer precio que vemos. Con la temporada de verano que se avecina, Infobae te trae algunos tips para ahorrar un poco más en nuestras vacaciones familiares.

Christine Johnson es una experta viajera y fundadora del blog MyTravelingKids, en el cual además de compartir sus experiencias de viaje con sus hijas, da consejos para todos los turistas del mundo. En colaboración con el sitio Huffpost dio los 15 consejos más importantes para ahorrar dinero a la hora de viajar.

1. Buscá actividades gratuitas. Si nos tomamos el tiempo de investigar un poco, seguramente encontraremos diferentes actividades sin ningún costo en el lugar que estemos por visitar. Hay que revisar los calendarios para ver qué sucede durante nuestra estadía allí. Podemos realizar nuestro propio tour autoguiado para no tener que contratar un guía turístico pago. También Johnson aconseja revisar si los museos tienen algún día de descuento para menores de edad o si luego de determinado horario la tarifa es más económica.

2. Reservá una habitación o departamento con heladera y cocina. Aunque a algunas personas no les gusta cocinar durante sus vacaciones, si lo que se busca es ahorrar, se puede hacer alguna de las comidas en casa. “En mi caso prefiero comer algo simple en el desayuno y el almuerzo y luego gastar un poco más durante la elegante”, dijo Johnson. Una heladera y un microondas también pueden ser útiles para guardar y recalentar sobras.

Una buena manera de ahorrar algo de dinero es alquilar una habitación que cuente con cocina

3. Hay que comprar en los mercados locales. Los pequeños mercados en ocasiones bajan los precios de sus alimentos hacia el final del día. Si esperamos hasta ese momento podremos ahorrar un poco y además estos negocios nos permitirán probar la comida local sin tener que pagar los altos costos de un restaurante. Combinando este con el punto 2, podríamos comprar algo en los mercados y cocinárnoslo nosotros mismos.

4. Antes de reservar, hay que tener en cuenta la ubicación del alojamiento. El precio de los transportes públicos puede ser muy elevado en algunos países. Es por ello que es una buena estrategia reservar un alojamiento medianamente céntrico desde el cual podamos visitar muchos puntos turísticos a pie. Además, es bueno observar si estamos en una zona bien conectada o no.

5. Llevar snacks y agua durante las salidas. Si se viaja con niños es muy probable que en algún momento tengan sed o hambre, si no tenemos nada con nosotros, tendremos que gastar en algún snack en la calle y seguramente gastaremos una suma importante. Tener unas barras de cereal en el bolso es un buen combustible para cuando los niños comienzan con el “tengo hambre”. En cuanto al agua no hay mucho que decir. Una botella de agua y se acabó el problema. “Por supuesto que si estamos de visita por un país con golosinas que sólo se encuentran allí, no vamos a negárselas. ¡Ni a los niños ni a nosotros!”, dice la experta.

Al viajar con niños hay que intentar llevar siempre snacks y agua en el bolso de mano. EFE/EPA/Julien de Rosa/Archivo

6. Utilizar puntos o millas. Las cadenas de hoteles, como el Hilton o el Marriott, tienen sistemas de recompensas que otorgan puntos a los clientes por haberse hospedado allí, en caso de ya haber estado en una cadena que cuente con este sistema, intente volver a ellos para poder beneficiarse de los puntos. La misma lógica hay que usar con las aerolíneas, una buena manera de ahorrar en el pasaje es usar una empresa aérea con la cual ya hayamos viajado.

7. Buscá tarjetas de turismo de la ciudad. Dependiendo de la tarjeta, puede obtener entradas gratuitas a diferentes atracciones turísticas, descuentos en restaurantes y negocios, opciones sin fila para atracciones concurridas, descuentos en transporte público e incluso guías turísticas sin costo. Dependiendo su itinerario de viaje, podría valer la pena el monto de la tarjeta.

8. No reservar la mejor habitación. ¿Cuánto tiempo estarás realmente allí? ¿Necesitas una habitación con excelente vista o tanto espacio extra? ¿Utilizarás todas las comodidades como pileta o un gimnasio? De más está decir porqué es una buena idea hospedarse en una habitación sencilla y cómoda, sin grandes exageraciones.

Siempre hay que revisar si los museos tienen días de descuentos para menores de edad. REUTERS/Benoit Tessier

9. Ser flexible con las fechas. Si no tiene una agenda apretada, y puede ser laxo, pruebe modificando un poco las fechas de su salida y regreso para verificar si hay vuelos un poco más económicos. Del mismo modo si no le es un problema hacer viajes con escala, quizás también así pueda ahorrar un poco de dinero.

10. Manténgase fuera de la ciudad. Si bien este punto puede parecer contradictorio con el 4, dependiendo de la ciudad, pueblo, o destino que estemos visitando, en ocasiones será más sencillo alquilar fuera del centro de la ciudad. A menudo los precios aumentan únicamente por la ubicación y en ocasiones es mucho más barato alquilar en lugares más alejados del centro de la ciudad. Si los lugares que visitaremos tienen un fácil acceso en automóvil, alquilar uno puede ser la gran solución, ya que podrá desplazarse en familia.

11. Alquilá un departamento en lugar de dos o más habitaciones de hotel. Cuando viajamos con niños nos puede resultar muy costoso hospedarnos en un hotel en el cual tendremos que pedir dos o más habitaciones contiguas. Un departamento, como los célebres Airbnb, suelen ser más baratos y prácticos.

Si le es posible sea flexible con las fechas de su viaje, así podrá verificar que está pagando el precio más económico. Óscar Cañas - Europa Press

12. Viaje fuera de temporada. Generalmente podrá encontrar boletos de avión y alojamientos más económicos si decide viajar fuera de la temporada alta, también encontrará mayor disponibilidad y no tendrá que lidiar con grandes multitudes de personas a donde quiera que vaya. Las atracciones también podrían estar más baratas, aunque hay que asegurarse que estén abiertas todo el año.

13. Hacé un gran almuerzo. Casi todos los restaurantes ofrecen un menú exclusivamente al mediodía que suele ser más económico que el resto de la carta. Esta es una buena opción para comer afuera sin tener que pagar precios excesivos.

Opte por el menú de mediodía en los restaurantes y así ahorrar un poco de dinero. REUTERS/Christian Hartmann

14. No comas en áreas cercanas a atracciones turísticas. En algunas ciudades, caminar un poco y alejarse de los centros turísticos puede traer grandes recompensas. “Intento no comer nunca en las atracciones porque tienden a subir el precio a su audiencia cautiva”, explica Johnson.

15. ¡Hacé un presupuesto y cumplilo! Hay que saber cuándo ahorrar y cuándo gastar. Siempre comeremos en un lindo restaurante la última noche de nuestras vacaciones. Busque formas de ahorrar plata pero también de darse ciertos caprichos, no hay que olvidarse que son nuestras vacaciones y estamos aquí para pasarla bien. Tener un presupuesto de viaje es una excelente forma de mantenerse encaminado y controlar las finanzas del viaje.

