Carignano, directora de Migraciones: “El 1º de noviembre, las fronteras se abren para todo el mundo”

En diálogo con Nuria Am, la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, oficializó que quedaron habilitados los pasos fronterizos terrestres de Iguazú y Mendoza para el ingreso de turistas extranjeros. Y mencionó cómo irán habilitando gradualmente la llegada de turistas, aunque no aclaró cómo seguirá el cupo para pasajeros aéreos.

El paso Cristo Redentor que conecta a la Argentina con Chile a través de la Cordillera de los Andes ya fue habilitado, como ya informó este medio, para el ingreso de argentinos y residentes. Sin embargo, a partir de hoy, estará habilitado también para el ingreso de turistas chilenos que puedan salir de su país, al igual que el paso terrestre en Iguazú, en misiones, que une al país con Brasil.

“En las próximas horas vamos a habilitar fronteras terrestres para el ingreso de turistas -dijo Carignano en diálogo con CNN radio- esto no sucedía hace un año y medio desde el cierre de fronteras allá en marzo”.

“De hecho, Iguazú, fue uno de los puntos más importantes, sino el más, de ingreso de turistas previo a la pandemia. Estaba cabeza a cabeza con Ezeiza, había días que incluso lo superaba, con 50.000 tránsitos por día -y es por esta razón que- nos parecía oportuno empezar con una prueba piloto en Mendoza e Iguazú”, expresó Carignano.

La prueba piloto que comenzará hoy será únicamente para extranjeros chilenos y brasileños. Los viajeros de los demás países limítrofes -Paraguay, Bolivia y Uruguay- que quieran ingresar a la Argentina por el motivo que sea, deberán esperar hasta el 1º de octubre, como ya lo anunció la ministra de Salud Carla Vizzotti y el jefe de Gabinete Juan Manzur la semana pasada.

Tanto para los extranjeros que queden habilitados a partir de hoy, como para aquellos que puedan ingresar al país a partir del 1º de octubre, las exigencias sanitarias son las mismas.

Para no realizar la cuarentena obligatoria deberán: presentar esquema de vacunación completo finalizado 14 días antes del arribo a la Argentina, test PCR negativo hecho como máximo en las 72 horas anteriores al viaje, realizar un test de antígenos al llegar al país y realizar un segundo test PCR entre el quinto y séptimo día de estadía , en caso de que esta supere este plazo.

En caso de que un turista quiera ingresar a la Argentina sin estar completamente vacunado, podrá hacerlo, pero deberá realizar la cuarentena obligatoria según lo disponga el gobierno de la provincia en el cual se vaya a hospedar.

El esquema de vacunación completo se exige de forma declaratoria, a través de la firma de una declaración jurada ante las autoridades migratorias y fronterizas argentinas, pero cabe la posibilidad de que se exija la presentación de la constancia de vacunación. Por lo que se recomienda a los extranjeros que vayan a venir a la Argentina, que lleven sus certificados de vacunación con ellos.

Además, Carignano volvió a mencionar cómo seguirá la reapertura del país. “El 1º de noviembre, las fronteras se abren para todo el mundo”. Los requisitos serán los mismos que los ya mencionados para los turistas de países limítrofes.

En este sentido, también anunció que a partir del 20 de noviembre se dará inicio a la temporada turística de cruceros, “todas las provincias patagónicas viven mucho de los cruceros, los turistas podrán ingresar por Ezeiza o ya embarcados”.

Los Estados Unidos y las potencias de Europa no reconocen por el momento al inoculante ruso contra el Covid-19, Sputnik-V

Por otra parte, se le consultó sobre la vacuna Sputnik-V y el hecho de que los Estados Unidos, entre otros países, como las grandes potencias europeas, no reconozcan al inoculante ruso. Recordemos que, como ya informó Infobae, Estados Unidos prohibirá, a partir del 1º de noviembre, el ingreso de personas no vacunadas, y por el momento no ha reconocido la vacuna rusa.

“Es un tema de Salud, pero sé que se están haciendo las presentaciones ante la Organización Panamericana de Salud (OPS) y ante la Organización Mundial de Salud (OMS) para que la acepten. Hay más de 70 países que la utilizan -incluso parte de la población alemana está inoculada con la Sputnik-V-, y la verdad es que esperamos que este tema se solucione pronto”, dijo Carignano.

“Lo han dicho las mejores revistas especializadas, nadie duda de su eficacia, evidentemente acá hay otro problema que seguramente se solucionará en las próximas semanas y los argentinos podrán viajar con esta vacuna”, concluyó.

