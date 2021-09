Un club argentino de fútbol que estuvo quebrado pagará el salario a sus jugadores con criptomonedas

Zoe Cash

El Club Deportivo Español de Buenos Aires, ha comenzado a pagar a su plantel, desde jugadores hasta otros profesionales, en la criptomoneda Zoe Cash (ZOE), esto es debido a que los directivos del club buscan incentivar a los jugadores de este modo, además de ofrecer recompensas de hasta el equivalente a mil dólares en la criptomoneda ZOE.

Los jugadores del club, también conocidos como “Gallegos” tienen la posibilidad de verse recompensados con criptomonedas, después de cada partido. Si bien la moneda Zoe Cash fue creada y lanzada muy recientemente, ya está disponible y listada en CoinMarketCap, uno de los más importantes sitios de criptomonedas.

Este hecho sorprende a muchos debido a que el club ha pasado por muchas situaciones difíciles económicamente, hasta verse en quiebra. En 1999, tras una serie de problemas económicos, se generó una crisis financiera en la institución y por orden del juez Juan Gariboto cerró sus puertas ante la gran cantidad de pedidos de quiebra. Este primer cierre duró tan sólo unos días, pero fue una luz de alerta enorme en la institución. Ese mismo año descendió al Nacional B. Al año siguiente, se cerró el club por tres meses, siendo desvinculado del octogonal por el ascenso que estaba disputando.

Además, si los jugadores ganan los partidos, tendrían la promesa de obtener “un bono extra” en criptomonedas, idea respaldada por Leonardo Cositorto, empresario y coach de “El Español” de Buenos Aires, quien decidió utilizar Zoe Cash para incentivar a sus jugadores a ganar torneos.

El histórico presidente de Deportivo Español, Francisco Ríos Seoane

Así lo explicó Cositorto: “Esta moneda se viene posicionando y en unos meses va a estar respaldada por un gramo de oro cada unidad, es decir unos 55 dólares. Actualmente cotiza en 0,17 centavos. Las monedas cripto no tienen respaldo más allá que la confianza, pero nosotros vamos a poner centros de canje a nivel mundial, y a partir de las 10 monedas te llevas 10 gramos de oro. Los jugadores pueden multiplicar por 300 el premio que reciban. Para eso tuvimos que comprar una mina de oro en Jujuy, que ya está en funcionamiento”.

El coach del Club Deportivo Español de Buenos Aires, Argentina, Leonardo Cositorto, explica que quien invierta en Zoe Cash puede “multiplicar su plata por 300”, sobre todo los jugadores, quien al guardar 20 monedas podrían llegar a tener 1,000 dólares, y aseveró que la idea fue bien recibida por el equipo de profesionales.

También explicó la utilidad de las criptomonedas en el fútbol: “El fútbol está ya entrando en este mundo financiero. Y de hecho no les estamos tocando nada de sus ingresos, al contrario, les estamos dando un premio para que ganen más plata. Ahora jugamos contra Ituzaingó y debuta el premio con este estilo, y te aseguro que va a ser de manera muy agresiva. A Español le cuesta mucho hacer más de un gol, y después nos empatan. Este martes va a haber un incentivo muy fuerte. Por ganar, por goles, por todo. Tenemos que ganar”.

No obstante, la criptomoneda no es aceptada como método de pago por autoridades argentinas, ni por agremiados a asociaciones de fútbol de Argentina, pero Zoe Cash ya funciona como una acción para el club, ya que el empresario las acumula para convertirlas a pesos argentinos “cuando la situación lo amerite”, mientras no lo haga, son activos digitales que aumentan de cotización diariamente.

Recientemente, el Club Deportivo y Mutual Leandro Nicéforo Alem, un club de la cuarta división, se convirtió en el primer equipo de fútbol en pagarle a sus jugadores con criptomonedas, más específicamente Tether (USDT) una criptomoneda estable con un valor equivalente a 1 dólar, según comunicó el directivo del club, Daniel Etcheverry, han dado un paso sobre los demás equipos argentinos, quienes solo han lanzado colecciones de NFT para sus fanáticos.

