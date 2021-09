Tras las elecciones, el FMI nombró a un economista duro como el nuevo auditor regional que controlará a la Argentina

Ilan Goldfajn, nuevo auditor regional del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) designó a un economista ortodoxo como nuevo auditor regional que reemplazará a Alejandro Werner y tendrá un rol clave en las negociaciones con la Argentina; se trata de Ilan Goldfajn como Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo (WHD).

El organismo anunció que “Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció hoy su intención de nombrar al Sr. Ilan Goldfajn como Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo (WHD)”.

Goldfajn, nacido en Haifa en 1966, conoce muy bien a la Argentina, habla un fluido español y quienes lo conocen bien adelantaron a Infobae que “no aceptará un acuerdo light con la Argentina” como el que desean algunos funcionarios del gobierno. Tranquilo pero jovial y habilidoso delantero amateur del fútbol, fue titular del banco central de su país en los gobiernos de Dilma Rousseff y en la primera etapa de Jair Bolsonaro.

“Goldfajn asumirá su función como jefe del departamento del FMI encargado de las relaciones con los países miembros de las Américas el 3 de enero de 2022. Sucederá a Alejandro Werner, cuya jubilación del Fondo fue anunciada previamente”, indicó el organismo, en referencia a este economista jovial, pero muy exigente en su trabajo y acérrimo defensor de la autonomía de los bancos centrales.

Si algún funcionario argentino tenía la fantasía de que Werner -el último de los sobrevivientes del acuerdo negociado con la Argentina en 2018- pudiera ser reemplazado por alguien más heterodoxo, el comunicado de Georgieva pulverizó esa posibilidad.

“Estoy encantado de que Ilan se incorpore a nuestro equipo como nuevo Director del Departamento del Hemisferio Occidental. Tiene una impresionante experiencia en los sectores público y privado y es muy respetado como académico. Su probada trayectoria como responsable político y comunicador, así como sus profundos conocimientos como ejecutivo de las finanzas internacionales y su familiaridad con el trabajo del Fondo serán de gran valor para ayudar a nuestros países miembros en la región”, expresó Georgieva.

Goldfajn fue presidente del Banco Central de Brasil (BCB) desde mayo de 2016 hasta febrero de 2019, luego de una experiencia importante como director de esa entidad con el mítico Arminio Fraga. “Durante su mandato en el BCB, supervisó la implementación de importantes cambios regulatorios que abrieron la puerta a nuevos actores en la industria de servicios financieros, estimularon la innovación y la digitalización, y fomentaron el crecimiento de las empresas fintech que ha tenido un impacto positivo en el sector financiero de Brasil. En 2017, fue elegido Banquero Central del Año por la revista The Banker; y el año siguiente, fue nombrado Mejor Banquero Central por la revista Global Finance”.

Fue alumno de Rudiger Dornbusch, tiene un paper bastante conocido con el ex ministro chileno Rodrigo Valdes en el American Economic Review y es recordado sobre todo por haber logrado que la inflación brasileña fuera muy baja -inclusive menor que la planteada en su sistema de metas- con escasas intervenciones cambiarias.

Georgieva designó a Goldfajn

Goldfajn es un economista muy reconocido y de buenas relaciones en la Argentina, tanto en el plano académico como del mercado. Entre sus mejores amigos locales está el primer presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, también egresado del MIT, con quien comparte un grupo de chat con otros ex banqueros centrales que hoy lo felicitaron por su regreso al Fondo; también, el ex economista jefe del Central Eduardo Levy Yeyati, el ex viceministro Pablo Guidotti y el ex secretario de Finanzas, Miguel Kiguel, entre otros.

“Es una muy buena designación porque es un gran economista, tiene experiencia académica y de mercado y porque conoce muy bien a la región. Será bueno tenerlo en ese cargo, pero el acuerdo con la Argentina igualmente se enfría después de las elecciones primarias porque el FMI no va a querer firmar nada hasta que se termine de definir el mapa político de noviembre”, señaló Guidotti a Infobae.

Será bueno tener a Ilan en ese cargo, pero el acuerdo con la Argentina igualmente se enfría después de las elecciones primarias porque el FMI no va a querer firmar nada hasta que se termine de definir el mapa político de noviembre (Pablo Guidotti)

“Es un fanático del sistema de metas de inflación y en el Banco Central de Brasil fue un halcón”, señaló Kiguel.

Actualmente, Golfajn estaba coeditando un libro con Levy Yeyati, a quien conoció en el MIT y en el FMI, sobre la economía de la pospandemia desde la perspectiva latinoamericana, con la contribución de economistas de la región.

En 2018 elogiaba taxativamente a la Argentina por sus medidas de reducción del déficit fiscal y la intención de que los precios estuvieran más libres; además, sostuvo que ambos países se encontraban en la misma senda del desarrollo.

“La experiencia de Goldfajn en el sector privado incluye cargos como economista jefe y socio de Itaú Unibanco, socio fundador de Ciano Investimentos y socio y economista de Gávea Investimentos, tres instituciones financieras líderes en Brasil. Más recientemente ha sido Presidente del Consejo Asesor de Credit Suisse Brasil. También ha trabajado como consultor para varias organizaciones financieras mundiales, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el FMI”. Es el primer brasileño que llega a este cargo, ocupado en las últimas dos décadas por el argentino Claudio Loser, el indio Anoop Singh, el chileno Nicolás Eyzaguirre y el mexicano-argentino Alejandro Werner.

“Ha impartido clases de economía en varias universidades de Brasil y Estados Unidos. Ha trabajado como editor de varias publicaciones, además de escribir y publicar numerosos artículos y libros. El Sr. Goldfajn tiene un doctorado en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), un máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica y una licenciatura en Economía por la Universidad Federal, ambas en Río de Janeiro, Brasil”.

Goldfajn tiene doble nacionalidad brasileña e israelí y “es también muy conocido por muchos en el FMI, ya que trabajó como economista en el Fondo desde 1996 hasta 1999. “Estoy muy contenta de que Ilan regrese a nosotros en este momento crucial, y de que podamos beneficiarnos de su excepcional experiencia mientras seguimos ayudando a los países de la región a construir economías más resistentes e inclusivas”, concluyó Georgieva, con palabras que seguramente habrán terminado de indigestar al equipo económico argentino luego de la derrota de ayer.

SEGUIR LEYENDO: