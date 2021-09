¿Y la fiesta para cuándo?: pese al boom de casamientos por civil los grandes festejos siguen sin reactivarse

Fuentes del registro civil y capacidad de las personas de la Ciudad dijeron a Infobae que cerca de la primavera y con un aumento de la vacunación, se esperan entre 1.200 y 1.500 uniones por mes

A pesar del avance de la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19, la mejora de los indicadores epidemiológicos y la flexibilización de las restricciones y protocolos que rigen sobre la actividad económica en general, los dueños de salones de eventos esperan la luz verde para que se los rehabilite para ofrecer el baile en burbujas para poder destrabar una demanda de parte de miles de clientes que tienen casamientos y fiestas ya pagas desde 2020 y que aún no pudieron concretarlas.

A esto se suma el fuerte crecimiento de los casamientos por civil que se registra en la Ciudad de Buenos, que casi duplica en lo que va del año las uniones que se registraron en todo 2020 y que esperan la flexibilización de los protocolos del sector para poder realizar una fiesta bajo condiciones similares a las que se hacían en la prepandemia.

Según datos del Registro Civil porteño, en lo que va de septiembre se concretaron 7.638 uniones civiles, un 97% más que todas las registradas en todo 2020, cuando se efectuaron 3.861. Hay que tener en cuenta que fue un año en el que hubo mayores restricciones que en el actual y que el registro civil estuvo sin actividad por algunos meses.

“Estamos comenzando un mes de alta temporada hasta diciembre. Después merma en enero. Y desde la segunda semana de febrero hasta semana santa es alta temporada. La turnera habilitada todos los meses para que las parejas se puedan inscribir eta colapsada en septiembre. Están todos los turnos tomados para el mes en curso”, aseveraron.

Cabe recordar que actualmente en la Ciudad de Buenos Aires el sector de eventos solo puede organizar fiestas de casamientos bajo el protocolo del sector gastronómico , con un aforo del 70% o un máximo de 400 personas en el salón y sin baile, razón por la cual muchas fiestas aún se encuentran postergadas y aquellos que buscan contratarlas apuntan ya al próximo año.

Expectativas para los próximos meses

Según Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), los eventos en la Ciudad de Buenos Aires empiezan a moverse lentamente. “En particular los sociales, como los casamientos que ya hay muchas consultas al igual que el resto, como exposiciones pequeñas y demás acciones corporativas, dijo a Infobae.

Y agregó: “El protocolo vigente de la Ciudad permite un 70% aforo en áreas comunes, pero el mayor inconveniente es que no se permite brindar gastronomía en los salones lo cual es un gran detrimento para la actividad y su reactivación. Únicamente se permite en los restaurantes/bares o desayunador del hotel”, cuestionó Amengual.

El empresario y dirigente afirmó: “De octubre a noviembre es la temporada de más demanda de eventos así que estamos esperando tener mayor flexibilidad como ya se ha logrado en el resto del país”.

Nosotros estamos esperando que se habilite el baile en burbuja para que se reactive la actividad (Iovanna)

Por su parte, Gabriel Iovanna, presidente de la Cámara de Espacios para Eventos de la Ciudad de Buenos Aires (Ceecba), dijo a Infobae: “Nosotros estamos esperando que se habilite el baile en burbuja para que se reactive la actividad. Hay muchas fiestas pendientes de gente que pagó en 2020 y no pudo hacer su evento por la pandemia y porque no está habilitada la actividad tal como la conocíamos antes”.

Asimismo, agregó: “Hoy hay mucha demanda pero hasta que no se habilite el baile no se concreta la operación. La mayoría de las personas busca cerrar para 2022”.

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires el sector de eventos solo puede organizar fiestas de casamientos bajo el protocolo del sector gastronómico, con un aforo del 70% o un máximo de 400 personas en el salón y sin baile

Valeria Etkin, responsable de Marketing de la plataforma Casamientos Online planteó ante la consulta de Infobae que el mercado está volátil, golpeado y con poca actividad . “El casamiento como antes lo entendíamos no se pueden hacer porque no cumplen los protocolos. Muchas novias se embarazaron y otras se pelearon. Con respecto a las fiestas de 15, las chicas ni siquiera tienen 15 años ya”. En ese sentido, remarcó que el mercado no activó, al tiempo que añadió que sólo se están haciendo casamientos muy chicos que son los postergados en cuarentena.

“La demanda hoy es para 2022. Se espera que el próximo año haya eventos como antes los conocíamos, pero con más conciencia de los que es la sanitización”, afirmó Etkin.

Desde la irrupción del Covid-19, el 65% de los salones de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia bajaron sus persianas (Aseba)

Desde la irrupción del Covid-19, el 65% de los salones de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia bajaron sus persianas, según un relevamiento de la Asociación de Salones de Eventos de Buenos Aires (Aseba). Se trata de cerca de 500 salones menos en CABA y 700 en territorio bonaerense.

Los valores de referencia

Si bien las fiestas de casamientos no son como las que se celebraban en la prepandemia, donde se alquilaba un salón para bailar y otra decena de rubros vinculados a la iluminación, la fotografía, la parte textil y el cotillón, hoy los pocos eventos que se realizan se limitan a la contratación del salón, el catering y la música (ambiental y no para el baile). Por eso los precios son muy volátiles en la actualidad y no se encuentran referencias concretas en el mercado.

Según Etkin, de la plataforma Casamientos Online, la cual cuenta con información de más de 1.500 proveedores en 45 rubros, plantear un valor promedio para un evento de estas características es muy difícil. “Congelar un precio hoy para un evento de 150 personas tiene un costo por persona muy dispar que puede ir de $5.000 a $10.000 por personas por un salón con catering. Después le tenés que ir sumando los adicionales”, afirmó.

En tanto, Gabriel Iovanna agregó: “El ABC, que es comida, música y salón, el precio actual es de $9.000 por persona. Y para diciembre, contemplando la inflación, calculamos que ascienda a 11.000 pesos”.

Según el empresario, el valor del paquete por un servicio integral para eventos aumentó un 200% desde la prepandemia, al tiempo que destacó que la mayor incidencia está en la parte gastronómica.

Hay que considerar que si bien la inflación descendió en julio respecto a junio y pese a la expectativa oficial de desaceleración de los precios hacia fin de año, acumuló en el último año un 51,8%, según el Indec. Mientras que la suba de precios de los primeros siete meses de 2021 fue de 29,1%, porcentaje que superó la proyección de inflación que había planteado el Gobierno para todo el año en el Presupuesto.

